 Встреча Зеленского и Путина до "нормандского саммита" в апреле не планируется, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, возможна ли такая встреча до саммита, который, как ранее сообщалось, может пройти в апреле этого года в Берлине, был задан в ходе общения пресс-секретаря с журналистами в пятницу.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет", - сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что "между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт".

"Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом", - сказал Песков.

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