 Встреча Зеленского и Путина до "нормандского саммита" в апреле не планируется, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вопрос о том, возможна ли такая встреча до саммита, который, как ранее сообщалось, может пройти в апреле этого года в Берлине, был задан в ходе общения пресс-секретаря с журналистами в пятницу.
"Сейчас каких-то планов на этот счет нет", - сказал Песков.
Вместе с тем он отметил, что "между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт".
"Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом", - сказал Песков.
а пацилавать?
Цього досить. В Омані вони контакт налагодили.
моника он уже в дичайшей депрессухе...
А там и 9 МАЯ ... Зюзя на Красную площадь поедет и там они все порешают
"Обиженный президент".
В Омане, в Давосе, в Израиле и пролетая над Румынией.
Особенной остроты ему придал бы тюремно-жаргонный смысл слова "обиженный". А вообще это конечно моща президент. Кремень. Скала. Обиделся. Устал (за пол года). Деток не видит. Терпит нас, калечных. Не президент. ПРЕЗИДЕНТИЩЕ!!!
это основная причина победы Зе....
предпочли капитуляцию рискам...
пора уже сказать правду..
Или ты думаешь, что в семье жлобов может внезапно вырасти интеллигент-интеллектуал?
А там и 9 МАЯ ... Зюзя на Красную площадь поедет и там они все порешают
Ну насчет этого мы уже в курсе. И последствия сотрудничества ЗЕ с врагом тоже очевидны.
Владимир Зеленский, как отметила Таня Адамс на своей странице в «Фейсбук», не сумел «прекратить войну» по одной простой причине - он выбрал поражение.
Блогер добавила, что нынешний президент, по всей видимости, не знает, что на карте Украины нет такой точки, где Россия согласится полностью остановиться.
Впрочем, возможно, он знает об этом, просто надеется, что для него в «великой российской империи» найдется пара корпоративов. Как оказалось, «разведение сил» не работает.
Оказывается, что это не Петр Порошенко ведет войну, как нам всем рассказывали в течение 5 лет.
Оказывается, что Вованька, по ходу, так себе миротворец, пальцем деланный. Мы-то думали, что он придет, ножкой топнет, и все - мир наступит.
Те, кого война не зацепила, должны понять одно. От «северного зверька» вас отделяет только лишь тонкая стена из человеческих тел, которые способны держать оружие в руках, и добровольно поменявшие «Вечерний квартал» и суши на сырой окоп и прилет 120-х мин. Этим людям жизненно необходимо понять, зачем они там стоят, пока Верховный главнокомандующий блеет «какая разница». «Зеленые миротворцы», выбравшие ЭТО, должны еще и заставить ЭТО работать. В ином случае иллюзии в один прекрасный день лопнут так, что мозги со стенки придется отскребать шпателем
Например:
/// Владимир Зеленский, как отметила Таня Адамс на своей странице в «Фейсбук», не сумел «прекратить войну» по одной простой причине - он выбрал поражение. ///
Почему она так считает? Ей так кажется?
Пусть стреляют в нас....
Да. Нездоровый контакт. Я бы даже сказал "неприличный"