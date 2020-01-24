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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4358) Песков (1005) Путин (25396) нормандская четверка (1073)

 Встреча Зеленского и Путина до "нормандского саммита" в апреле не планируется, - Песков

Планов встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до очередного саммита в "нормандском формате" пока нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, возможна ли такая встреча до саммита, который, как ранее сообщалось, может пройти в апреле этого года в Берлине, был задан в ходе общения пресс-секретаря с журналистами в пятницу.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет", - сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что "между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт".

"Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом", - сказал Песков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171674
 
 
 Топ комментарии
 
нельзя так долго не встречаться - заскучают друг за другом...
моника он уже в дичайшей депрессухе...
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"налажен достаточно конструктивный рабочий контакт"Источник: https://censor.net.ua/n3171674
Цього досить. В Омані вони контакт налагодили.
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Зашквари ві ЗЕплісняви з кожним днем все зашквареніші , а бліаді БЕні ПІнчуки з ФІрташами та АХмєтовими у повному гівні . Цікаво, як тепер вони усі воні скопом будуть йти на поклін до Хубла - що наш НАРІД скаже?
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Справжні захисники- патріоти гинули й гинуть сьогодні, всілякі нацжони псевдопатріотичні вже розсекречені, Авакову захопити владу не вдається ( Білецький на сцені тому підтвердження) - це називаеться жарять суки олігархіні ЗЕпліснявими зашкварами самі себе... А ***** залишось лиш чекати
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Мне бы больше понравилась фотография, где ты в бюллетене за Зелемойского галочку поставил.
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А мені краще . щоб *забугорна * сексота злиняла з сайту і не повчала українців та ще мовою окупанта ! Зустріч Зеленського і Путіна до "нормандського саміту" в квітні не планується, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5405
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Малоросс, тогда переведи на украинский значок - галочка за Зелемойского.
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Перекладаю українською "..наша Галя всім дає..."
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"налажен достаточно конструктивный рабочий контакт"Источник: https://censor.net.ua/n3171674
Цього досить. В Омані вони контакт налагодили.
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Если бы контакт наладили, то Вова сидел бы в первом ряду на форуме памяти. А так Вова вчистую бортанул российского диктатора.
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Якби контакту не було то Зе зробив би як Ду.
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Что так скромно фантазируешь? Он бы обнимался с Х*****
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Та навпаки))). Це ж бортанули Зелемойського не дав йому слова. То воно типу образилось на Йаад Вашем.
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нельзя так долго не встречаться - заскучают друг за другом...
моника он уже в дичайшей депрессухе...
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пыня другим занят, у него подгорает..... конституцию кроит в контексте международного права в предверье мартовской Гааги.....
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в Омане все "парешали"..., да заодно и счета-конто проверил...
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Бубочка час не гає, 5 років пролетять швидко, якщо досидить. Бабло у оманських офшорах порозпихав. Тепер новий план назрів, де б війська відвести, який би шматок України здати путіну... і щоб дорожче. Апетит росте.
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Та ладно. А порохоботы волали и про встречу и сами ужасные результаты придумали
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Да заткнитесь уже с «порохоботами»-не актуально. Нет никаких «порохоботов», московит.
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теперь уже юлеботы более актуальны. Та же ботоферма, но заказы разные.
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Читай краще свої кацапські ЗМІ, там вже два тижні пишуть, що Зеленський просить путіна зустрітись. Сам Зеленський вже у Давосі казав про можливу зустріч з путіним. То що зеленський порохобот? Випий зеленки, може вавка в голові загоїться.
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до "нормандского саммита" в апреле не планируется

А там и 9 МАЯ ... Зюзя на Красную площадь поедет и там они все порешают
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Цікаво до 9 травня встигне Зе розвалити Україну і на червоній площі приймати парад капітуляції разом з іншим вовкою на мавзолеї вовки?
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Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента

"Обиженный президент".
В Омане, в Давосе, в Израиле и пролетая над Румынией.
Особенной остроты ему придал бы тюремно-жаргонный смысл слова "обиженный". А вообще это конечно моща президент. Кремень. Скала. Обиделся. Устал (за пол года). Деток не видит. Терпит нас, калечных. Не президент. ПРЕЗИДЕНТИЩЕ!!!
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Обиженный, недолюбленный... В Давосі жалівся бідолашний, що його інвестори не дуже *******, а ми ж cheap (дешеві).
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зеленский-это жлоб с ужимками идиота. Никто. Как!? Ну как можно было повестись на ТАКОЕ!? Может действительно враги объединились со жлобами и выбрали вот такое!? Но ведь и молодые голосовали за него! За обещание закончить войну и договорится с врагом!? Порошенко начал войну и наживался на этом!? В это верили!? И кому от этого дебильного выбора стало лучше!?
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молодые малороссы боялись служить, а их мамочки с папочками, дедушки с бабушками вообще были в панике за своих мальчиков и внучечков... - вдруг отправят в ООС, вдруг война..
это основная причина победы Зе....
предпочли капитуляцию рискам...
пора уже сказать правду..
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Кто сказал, что молодые не могут быть жлобами?

Или ты думаешь, что в семье жлобов может внезапно вырасти интеллигент-интеллектуал?
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Я знаю их родителей и склонен считать, что выбрали из боязни попасть на войну.
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Да , но почему нет соцопросов от УВАЖАЕМЫХ БЕКЕШКИНЫХ - после парада у Кремля с нашим Залей появятся, как думаете ?
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Разлука настоящей мужской любви не помеха.
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до "нормандского саммита" в апреле не планируется

А там и 9 МАЯ ... Зюзя на Красную площадь поедет и там они все порешают
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Шо, знову почнеться арія: «Пазвані, мнє пазваніііі!!!!» ?
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"между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт"

Ну насчет этого мы уже в курсе. И последствия сотрудничества ЗЕ с врагом тоже очевидны.
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Блогер: Оказывается, не Порошенко ведёт войну, как рассказывали пять лет! А Вованька, по ходу, такой себе миротворец, пальцем деланный!

Владимир Зеленский, как отметила Таня Адамс на своей странице в «Фейсбук», не сумел «прекратить войну» по одной простой причине - он выбрал поражение.
Блогер добавила, что нынешний президент, по всей видимости, не знает, что на карте Украины нет такой точки, где Россия согласится полностью остановиться.

Впрочем, возможно, он знает об этом, просто надеется, что для него в «великой российской империи» найдется пара корпоративов. Как оказалось, «разведение сил» не работает.
Оказывается, что это не Петр Порошенко ведет войну, как нам всем рассказывали в течение 5 лет.
Оказывается, что Вованька, по ходу, так себе миротворец, пальцем деланный. Мы-то думали, что он придет, ножкой топнет, и все - мир наступит.

Те, кого война не зацепила, должны понять одно. От «северного зверька» вас отделяет только лишь тонкая стена из человеческих тел, которые способны держать оружие в руках, и добровольно поменявшие «Вечерний квартал» и суши на сырой окоп и прилет 120-х мин. Этим людям жизненно необходимо понять, зачем они там стоят, пока Верховный главнокомандующий блеет «какая разница». «Зеленые миротворцы», выбравшие ЭТО, должны еще и заставить ЭТО работать. В ином случае иллюзии в один прекрасный день лопнут так, что мозги со стенки придется отскребать шпателем
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Это сплошная демагогия. Она что-то говорит, но не подтверждает фактами. Набор фраз пустых фраз.
Например:
/// Владимир Зеленский, как отметила Таня Адамс на своей странице в «Фейсбук», не сумел «прекратить войну» по одной простой причине - он выбрал поражение. ///
Почему она так считает? Ей так кажется?
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он выбрал поражение Надо просто перестать стрелять
Пусть стреляют в нас....
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Russian why are you here? No one is interested in your opinion anyway.
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Единственное замечание - после прилета 120-ки, соскребать со стены будет нечего, стены не будет.
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Кремль в ожидании: понял, что "Блазень" в Украине - не "хозяин".. Теперь ждут - "хахлы" "голову отвинтят "Блазню", до весны, или он "хозяином" станет.... А потом будут "определяться"... Бесполезное занятие....... Наркоман с "дорожки" не спрыгнет, а та "шобла", что его "под руки водит", не возьмёт на себя ответственность "рулить" - они пришли красть, а не работать...
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Согласен. Янелох для путина отработанный вариант. Он на все согласен и его даже не нужно дожимать. Сейчас русские просто следят за ситуацией в предверии капитуляции. И встречаться с косноязычным дебилом просто так путину в западло.
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Вместе с тем он отметил, что "между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт.

Да. Нездоровый контакт. Я бы даже сказал "неприличный"
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А он так ждал, надеялся и верил... 😁
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Вове нравятся молоденькие мальчики, а нелоху уже 42!
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а нахрена встречаться? можна и по телефону ц. у. полчить или тихаря в оман смотаться
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