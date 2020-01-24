 Сотрудников 66 военного госпиталя, которые работали с Дугарь, вызывают на допросы без повесток, по приказу руководства, - Корчинская

Об этом она заявила корреспонденту Цензор.НЕТ в зале суда, где проходит заседание по изменению меры пресечения Дугарь.

По словам Корчинской, медсестер, которые работали вместе с Дугарь, приглашают в прокуратуру без повесток.

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"Нам стыдно за поведение военно-мобильного госпиталя №66, они просто устно приказывают медсестрам и врачам госпиталя ходить на допросы без повесток", - добавляет Корчинская.

С полной версией текстовой трансляции из заседания суда по изменению меры пресечения Дугарь можно ознакомиться здесь.

На данный момент, по ее информации, прокуратурой Киева и Покровска были допрошены уже более 20 сотрудников госпиталя - это люди, которые служили с Яной Дугарь в 2016 году.

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".