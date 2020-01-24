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 Политика Украины
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Все про:правоохранительные органы (835) прокуратура (3818) Корчинская (32) Дугарь Яна (36)

 Сотрудников 66 военного госпиталя, которые работали с Дугарь, вызывают на допросы без повесток, по приказу руководства, - Корчинская

Экс-нардеп Оксана Корчинская говорит о том, что продолжается "беспрецедентное давление" на свидетелей по делу Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом она заявила корреспонденту Цензор.НЕТ в зале суда, где проходит заседание по изменению меры пресечения Дугарь.

По словам Корчинской, медсестер, которые работали вместе с Дугарь, приглашают в прокуратуру без повесток.

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"Нам стыдно за поведение военно-мобильного госпиталя №66, они просто устно приказывают медсестрам и врачам госпиталя ходить на допросы без повесток", - добавляет Корчинская.

С полной версией текстовой трансляции из заседания суда по изменению меры пресечения Дугарь можно ознакомиться здесь.

На данный момент, по ее информации, прокуратурой Киева и Покровска были допрошены уже более 20 сотрудников госпиталя - это люди, которые служили с Яной Дугарь в 2016 году.

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3171673
 
 
 Топ комментарии
 
У власти откровенные мерзавцы и предатели.
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Конституцию почитай. Там черным по белому написано, что гос.органы ОБЯЗАНЫ действовать ТОЛЬКО в списиб, прописанный Законами. Так вот на допрос человек вызывается повесткой. Иных способов не предусмотрено.
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У власти откровенные мерзавцы и предатели.
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Ну, а прєдставьтє, єслі б остался Порошенко?
Тогда б, всє еті каратєлі лугандонского наріта билі би на волє.
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ох зарази такi, i влада i бiля влади, бо не було ще i не буде нiколи влади, яка б задовольняла геть усiх
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щось не зрозумiв я тебе, бо я писав про весь свiт, а тебе що, заклинило?
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Где написано и кто кроме Корчинской сказал, что без повестки нельзя приглашать для беседы граждан Украины в правоохранительные органы? Каким способом это приглашение осуществляют-это другое дело.
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Конституцию почитай. Там черным по белому написано, что гос.органы ОБЯЗАНЫ действовать ТОЛЬКО в списиб, прописанный Законами. Так вот на допрос человек вызывается повесткой. Иных способов не предусмотрено.
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Побеседывать, они сами могут приехать в 66 военный госпиталь, И, если сотрудники госпиталя захотят, они полялякают с этим ФБРовцем о погоде, как сало каптить, сколько крови нужно для переливания в среднем и т.д. Без повесток опрашивать человека по какому-либо уголовному делу нельзя.
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Оно руцкий дурак. Это за поребриком так можно
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Корчинские?!Как там вилла в Италии? купленная на посредничестве отправлять детей Охмадет и раненых из госпиталей на лечение? Эта семейка слуга всех президентов начиная с Кучмы, для грязной работы.
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.. а давайте хоть какую то ссылку!! Даже кацапсинскую... Интересно, сможете ли Вы ..доказать, что Вы ..не мразь обыкновенная!!! Иначе Вас по другому никак не назвать.
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При чем тут это? Мы «сватов» не смотрим.
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Сторонникам Зе тему итальянских вилл лучше не поднимать.
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погугли, не ленись. Мне Зе пох, узбагойся и тему смотри.
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А де там у них вілла в Італії? Часом не біля вілли Зе?)))
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а Аваков где, дядя ?
Коломойский тут лишний,
там аваков должен быть
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Так понимаю, очень нужно назначить виновных, чтобы не выйти на истиных заказчиков и исполнителей.
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аваков заигрался. это "дело" - явно политический заказ. "мусора не люди"(с)
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зеленский смешал с говном голосовавших за него
зеленский поступил как подонок
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.. а почему , как подонок? Он полностью подтверждает это. И никаких **КАК**!!
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Я так понимаю Зеленский не настолько подонок насколько глупый нарцисс. Он глуп.
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Так, ворогам України був непотрібен розумний Порошенко.
І його звалили руками недолугого електорату, накачанного фейковою гімнопрпагандою.
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"розумний Порошенко" - )))))) - я б навiть сказав би що занадто
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