 Сотрудников 66 военного госпиталя, которые работали с Дугарь, вызывают на допросы без повесток, по приказу руководства, - Корчинская

Об этом она заявила корреспонденту Цензор.НЕТ в зале суда, где проходит заседание по изменению меры пресечения Дугарь.
По словам Корчинской, медсестер, которые работали вместе с Дугарь, приглашают в прокуратуру без повесток.
"Нам стыдно за поведение военно-мобильного госпиталя №66, они просто устно приказывают медсестрам и врачам госпиталя ходить на допросы без повесток", - добавляет Корчинская.
С полной версией текстовой трансляции из заседания суда по изменению меры пресечения Дугарь можно ознакомиться здесь.
На данный момент, по ее информации, прокуратурой Киева и Покровска были допрошены уже более 20 сотрудников госпиталя - это люди, которые служили с Яной Дугарь в 2016 году.
Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Тогда б, всє еті каратєлі лугандонского наріта билі би на волє.
Так.
Коломойский тут лишний,
там аваков должен быть
зеленский поступил как подонок
І його звалили руками недолугого електорату, накачанного фейковою гімнопрпагандою.