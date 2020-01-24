 В случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что законопроект будет подан в парламент.
"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация", - говорится в сообщения.
Компенсации будут осуществлятся при задержке выплат:
- пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания;
- социальных выплат;
- стипендий;
- заработной платы (денежного обеспечения);
- суммы индексации денежных доходов граждан.
Микола Розумовський1 час назадКажуть, що "Рошен" выпустив новий торт "ЗЕфир", рецепт як у "Наполеона", тільки без яєць.
Сколько там пенсионеров и сидящих на соцвыплатах голосовало за "прастого, честного парня из народа"?