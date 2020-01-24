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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11537) соцвыплаты (439) Гончарук_Алексей (573)

 В случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук

Правительство инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект будет подан в парламент.

"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация", - говорится в сообщения.

Компенсации будут осуществлятся при задержке выплат:
- пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания;
- социальных выплат;
- стипендий;
- заработной платы (денежного обеспечения);
- суммы индексации денежных доходов граждан.

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В случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171671
 
 
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давайте сразу второй закон пакетом ОПЛАТА ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ роялти и % премий в случае задержек выплат компенсаций от властей Украины .. а также третий Закон О праве Народа Украины расстреливать и вешать чиновников нардепов министров Премьера и ***********.. за бла-бла- бла и не выплат и задержка даже на 1 час....
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Невыплата пенсионным фондом пенсий за декабрь составляет 12%. Про задержки и невыплаты зарплат бюджетника и шахтерам не рассказывает уже только ленивый. Докерувались зеленые "эффективные менеджеры" до финиша.
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мені знову на тиждень пізніше чорнобильські прийшли... Ну, хоч на тиждень,, не на три місяці, як було восени.
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Это, кстати, еще не самый худший вариант из земразей. Если придут откровенно бенины животные, а они обязательно придут, вот тогда "похохочем". Зебилам конечно побоку все это...
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"Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит!" Слуги мудрого нарідуВ случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук - Цензор.НЕТ 725
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В случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2869

Микола Розумовський1 час назадКажуть, що "Рошен" выпустив новий торт "ЗЕфир", рецепт як у "Наполеона", тільки без яєць.
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Идиот. За то, что чиновник и втянет выплату(а они всегда все затягивают), компенсировать будут за счёт налогоплательщиков? Заберите клоунов в цирк.
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В случае, да задержки уже пошли, сосед инвалид первой группы уже четвертый день матерится, а все компенсации вы уже себе на премии выгребли, у вас даже на основные выплаты денег нет. Убрали одних отморозков мародеров, на смену пришли другие отморозки мародеры.
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На смену пришли клоуны, которых раскрутили, показывая ужасы про мародеров. Отупляй население и рекламируй тупую власть - и страна быстро закончит существование.
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Уже готовятся к невыплатам.
Сколько там пенсионеров и сидящих на соцвыплатах голосовало за "прастого, честного парня из народа"?
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А как же регресс с 2020года сделали платить на месяц позже ?
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