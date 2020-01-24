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 На Волыни объявили траур по погибшему бойцу ООС Николаю Сорочуку

В Волынской области 24 и 25 января объявлены днями траура по погибшему в зоне операции Объединенных сил 22-летнему военнослужащему Николаю Сорочуку.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Распоряжением главы Волынской облгосадминистрации 24 и 25 января 2020-го года объявлен траур по погибшему в зоне проведения операции Объединенных сил волынянину-военнослужащему Николаю Сорочуку... Согласно данному распоряжению, на всей территории Волынской области на зданиях органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций будут приспущены Государственные Флаги Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 января на Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий Николай Сорочук, житель села Лище Пидгайцевской объединенной территориальной общины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171670
 
 
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