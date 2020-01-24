 В Болгарии двух российских дипломатов обвинили в шпионаже

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Болгарии.
В ходе расследования в рамках одного из досудебных производств было установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин Российской Федерации проводил разведывательную деятельность, в ходе которой он запрашивал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Установлено, что гражданин России имеет статус дипломата, он аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии.
Во время другого досудебного расследования прокуратура Болгарии отмечалось, что в период с октября 2018 года по настоящее время другой гражданин России осуществлял сбор разведывательной информации, в т.ч. государственную и служебную тайну в области энергетики и энергетической безопасности страны, которую он направлял в штаб-квартиру российской разведки в Москве.
Для осуществления своей незаконной деятельности российский представитель установил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой области. Дальнейшая проверка установила, что гражданин России пользуется дипломатическим иммунитетом, поскольку он является сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Софии.
Отмечается, что несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых за совершение преступления, предусмотренного ст. 104 пункт 1 УК РФ, уголовное дело в отношении двух граждан России приостановлено на основании ст. 25 параграф 1 п. 3 УПК - "работник - это лицо с неприкосновенностью".
Напомним, ранее прокуратура Болгарии выдвинула официальное обвинение трем россиянам за попытку отравить оружейного бизнесмена Гебрева
добре, де їх нема, а вони всюди
Не маловато будет?
вот русафобы)))
когда там про "болгаробИндерафцеф" репортаж будет?
Я так понимаю, что если коопать, там можно и на ВЧК Вагнера нарыть...
Россия пока чет не сильно рыпается, Лавров в другой ситуации давно бы уже на говно изошел, доказывая обратное.