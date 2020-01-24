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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Болгария (356) Россия (74803) шпионаж (841)

 В Болгарии двух российских дипломатов обвинили в шпионаже

Генпрокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны о сборе доказательств в отношении разведывательной деятельности, осуществляемой на территории страны двумя гражданами РФ, пользующимися дипломатическим иммунитетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Болгарии.

В ходе расследования в рамках одного из досудебных производств было установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин Российской Федерации проводил разведывательную деятельность, в ходе которой он запрашивал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Установлено, что гражданин России имеет статус дипломата, он аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии.

Во время другого досудебного расследования прокуратура Болгарии отмечалось, что в период с октября 2018 года по настоящее время другой гражданин России осуществлял сбор разведывательной информации, в т.ч. государственную и служебную тайну в области энергетики и энергетической безопасности страны, которую он направлял в штаб-квартиру российской разведки в Москве.

Для осуществления своей незаконной деятельности российский представитель установил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой области. Дальнейшая проверка установила, что гражданин России пользуется дипломатическим иммунитетом, поскольку он является сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Софии.

Отмечается, что несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых за совершение преступления, предусмотренного ст. 104 пункт 1 УК РФ, уголовное дело в отношении двух граждан России приостановлено на основании ст. 25 параграф 1 п. 3 УПК - "работник - это лицо с неприкосновенностью".

Напомним, ранее прокуратура Болгарии выдвинула официальное обвинение трем россиянам за попытку отравить оружейного бизнесмена Гебрева

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Источник: https://censor.net.ua/n3171668
 
 
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І тільки в Україні,за шість років війни,не зловили жодного росіянського шпигуна.Дякую Поця і З
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"Кротик", "Поци" нет больше полугода....... Много "зелёные", "шпиёнов" поймали?... Лижут "путе" жопу, аж "прицмакивают".. "Поця" не скулил, как "Блазень", встречи выпрашивая - это его убеждали в необходимости встречи с "обезбашенной Рассеей"!... Вот тут ты свою "лахтинскую" сущность и раскрываешь...........
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в кремле просто переиминовли разведывательный отдел кгб в мид рф ещё и коксом по случаю барыжат....
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кацапня вже і у Болгарії встигла насрати
добре, де їх нема, а вони всюди
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кацапский дипломат не шпион ето персонаж вымышленный.
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не может быть...
вот русафобы)))
когда там про "болгаробИндерафцеф" репортаж будет?
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интересно, почему кремль хотел замочить Гебрева.
Я так понимаю, что если коопать, там можно и на ВЧК Вагнера нарыть...

Россия пока чет не сильно рыпается, Лавров в другой ситуации давно бы уже на говно изошел, доказывая обратное.
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