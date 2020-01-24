 Оккупанты заявили о поимке в Крыму якобы украинского диверсанта

Российские силовики заявили, что якобы обнаружили у него девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на krymsos.

"ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами", - сообщают РосСМИ со ссылкой на ведомство оккупантов.

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Спецслужба сообщает, что "в отношении задержанного следственным управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору)".

"Суд" отправил подозреваемого под арест.

Федеральная служба безопасности распространила видео якобы с места обнаружения тайников с боеприпасами в Крыму.



На нем видно, как сотрудники спецслужбы достают из неглубоких ям в земле пакеты и пластиковые бутылки из-под пищевых продуктов и бытовой химии. Внутри пакетов — замаскированные под перманентные маркеры детонаторы и запалы. В одном из тайников нашли канистру с веществом коричневого цвета. Сами схроны были оборудованы в лесополосе.