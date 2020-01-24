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 Убийство Шеремета: суд изменил Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест. ВИДЕО

Печерский районный суд Киева 24 января продолжает рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения военному медику Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

16:10Суд изменил Яне Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест - с 20:00 до 7:00. Как отметили адвокаты, теперь они также постараются добиться, чтобы Яне разрешили сдать сессию в ближайшее время - она учится на реабилитолога.

15:10 Слово дали Яне Дугарь. Она напомнила, что найденная у нее учебная сумка сапера принвдлежит не ей, а ее соседу - он военный, инструктор по саперному делу. Также она подтвердила, что отлучалась из части в 2019 году в законные выходные (из ППД) и на сессию по официальному вызову. В данный момент судья ушел в совещательную комнату для принятия решения.

14:40Прокурор говорит о том, что позднее - в 2019 году - Дугарь "самовольно оставляла воинскую часть", что подтверждается ее телефонными разговорами о пребывании в других населенных пунктах. Как ранее уже отмечала защита, речь идет о периоде сессии, на которую у Дугарь был официальный вызов, и о выходных - они есть у военных во время пребывания в месте постоянной дислокации.

Прокурор говорит о 2019 г., потому что, по его мнению, это могло бы подтвердить и возможность отлучения Дугарь из части в зоне АТО в 2016 году.

14:32Прокурор переходит к рассказу о макете МОН - и его останавливает судья, напоминая, что это заседание по Дугарь, не по Антоненко.

14:30Заседание продолжилось, в данный момент выступает прокурор. Он рассказывает о том, что люди на видео - якобы Кузьменко и Антоненко - шли к месту преступления дворами, что мужчина на местности ориентировался. Какое отношение это имеет к Дугарь - пока не ясно.

13:29В суде объявлен перерыв, судья ушел из зала.

13:09Защита просит отпустить Дугарь под личное обязательство, тогда она сможет продолжить военную службу и обеспечивать себя. Напомним, Яна Дугарь - сирота

13:07Отсутствуют, по мнению адвоката, и риски. Яна всегда приезжала на заседания, в том числе и из Днепропетровской области. На следственный эксперимент ее просто не вызывали - хотя позднее в ряде СМИ появилась информация, что Дугарь отказалась от участия в нем. Также прокуратура игнорирует требование защиты предоставить им некоторые материалы экспертиз, в частности касающиеся роста.

13:02Также Виталий Коломиец отмечает, что присоединенные к делу общие фото Дугарь и Кузьменко были сделаны осенью 2019 года, уже после обыска у Инны Грищенко, где они познакомились. С Антоненко Дугарь не знакома до сих пор.

12:51В то же время, других доказательств против Дугарь у следствия нет - остальные материалы не имеют к делу отношения или касаются других людей. Нет и доказательств того, что у Дугарь мог быть мотив.

12:49Исследования, на основе которых сделаны выводы экспертов, провели с нарушением методологических требований и не могут быть доказательствами в суде.

12:45Адвокат Коломиец долго говорит о несуществующих методиках, по которым "узнавали" Дугарь, в частности о том, что "психологический анализ" невозможно провести исключительно по видео с камер видеонаблюдения.

12:33Прокурор просит присоединить к делу материалы о порядке входа и выхода с территории 66 мобильного госпиталя. Защита напоминает о своих ходатайствах о смене меры пресечения.

12:30Судья возвращается в зал и озвучивает решение обьединить дела - то есть рассматривать ходатайства адвокатов Дугарь не отдельно.

12:08Адвокат Дугарь Виталий Коломиец также напоминает военнослужащим, что командиры не могут давать им приказ прийти на допрос без повестки, без адвоката. "Обязательно перечитывайте протоколы, которые вам дают на подпись. Потому что есть преценденты - люди потом читают и удивляются, что подписали совсем другие показания", - подчеркивает он.

12:02Оксана Корчинская говорит о том, что продолжается "беспрецендентное давление" на свидетелей по делу Дугарь. Медсестер, которые работали вместе с ней, приглашают в прокуратуру без повесток. "Нам стыдно за поведение военно-мобильного госпиталя №66, они просто устно приказывают медсестрам и врачам госпиталя ходить на допросы без повесток", - добавляет Корчинская. На данный момент, по ее информации, было допрошено уже более 20 сотрудников госпиталя - это люди, которые служили с Яной Дугарь в 2016 году.

Некоторых медсестер, которые работали с Яной, вызывали в прокуратуру Киева и Покровска уже по 3-4 раза.

11:58Заседание по делу Яны Дугарь началось. Судья уточняет, есть ли у сторон процесса отводы или самоотводы, однако их нет ни у прокурора, ни у адвокатов. Учитывая то, что ходатайства адвокатов Дугарь рассматриваются отдельно по техническим причинам - прокурор напоминает о том, что стоило бы объединить материалы дел. Защита не возражает. Судья удаляется в совещательную комнату для решения вопроса.

11:48Сейчас все, в том числе и Яна Дугарь, ждут начала заседания в коридоре суда.

11:40Если рассмотрения ходатайств по изменению мер для Кузьменко и Антоненко в суде только стартовали, то по делу Дугарь в Печерском суде уже прошло два заседания, заслушали свидетелей - раненых бойцов, подтвердивших алиби Яны.

11:30Сегодня запланировано продолжение рассмотрения ходатайств адвокатов Дугарь об изменении ей меры пресечения (сейчас Яна под домашним арестом). Отметим, что ходатайств два - по техническим причинам, в прошлый раз ходатайства двух адвокатов Дугарь рассматривали отдельно. Сегодня их должны обьединить в одно дело - по крайней мере, за это ранее выступали все участники процесса.

Напомним, на данный момент Дугарь находится под домашним арестом в Киеве. На сегодняшнем заседании, как и на предыдущем, должны заслушать свидетелей, которые могут подтвердить алиби Дугарь. Также ее готовы взять на поруки народные депутаты, в частности Яна Зинкевич ("ЕС"), и общественные деятели - экс-нардеп Оксана Корчинская, глава рабочей группы Минветеранов по делам осужденных и взятых под стражу ветеранов Денис Полищук и другие.

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3171664
 
   
 Топ комментарии
 
Расправа зели и собакова над патриотами и волонтерами. Зато когда сбили украинский самолет зеля засунул язык в жопу, а тут ну такой прямо эксперт куда там. Земрази конченные...
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Дестабилизовать обстановку в стране? Это же надо придумать такое! Она уже давно дестабилизирована запрплатами и премиями ваших министров, нардепов и прочей провластной сволочи!
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Відпускайте Яну, якщо не можете довести її вину.
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Расправа зели и собакова над патриотами и волонтерами. Зато когда сбили украинский самолет зеля засунул язык в жопу, а тут ну такой прямо эксперт куда там. Земрази конченные...
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Дестабилизовать обстановку в стране? Это же надо придумать такое! Она уже давно дестабилизирована запрплатами и премиями ваших министров, нардепов и прочей провластной сволочи!
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зеленский поступил как подонок ...
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Только что подумалось Кого в Украине надо грохнуть Чтоб дестабилизировать обстановку ? А вот ежели не одного пмсаку взорвать а скажем целый табун и не просто взорвать а и четвертовать Вот тогда интересно холопы дестабилизировались бы аль нет Вот я бы дестабилизироватся не смог Удивился бы Но не дестабилизировался
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твари эти прокуроры, уже не знают за что прицепиться, даже не понимают кого судят и за что
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Відпускайте Яну, якщо не можете довести її вину.
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Цікаво, ще щось залишилось в Україні, що не переведено в режим "фарс". Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 1801
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А я жду новини коли зєбіла визвуть до суду за держзраду.
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Якщо у Дугарь був привід вбити Шеремета - то справа вартує розгляду. А чи могла вона вбила його без приводу? - це малоймовірно. Шеремета ж вбили за щось, чи по приколу?
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Вже ж сказали - вбили для дестабілізації ситуації. Особисто я вважаю що в цьому ділі присутнє шерше ля фам і не цю жінку допитуюють.
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Це не привід. Яка дестабілізація і для чого? Її не було. Може це Ви вбили Шеремета для дестабілізації ситуації? Якщо вбивати для дестабілізації - то, як мінімум - міністра.
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Я не можу проникнути в голову презедента - там великий протяг і мене постійно здуває.
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Навіть дивно, що у вас ще й група підтримка форумчан щодо цього є. Чи то ваша ОПГ?
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прокурвори й надалі намагаються зліпити з гівна кулю
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Хуже всего, что д-мо собачье, которое в данный момент является министром внутренних дел, даже после того, как зеленский пролетит на следующих выборах, останется при власти.
И отвечать за этот произвол и беззаконие не будет.
Принцип г-но не тонет, в нашей стране работает как швейцарские часы.
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Так, з боку виглядає, що Шеремета могли вбити з сімейно-побутових причин, з кар'єрних причин, чи з причин здачі або відмови підтримувати чиїсь інтереси. Дестабілізація ситуації тут ні до чого.
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Свободу патриотам! Клоунов и Беню кукловода на нары!
Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 3501
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а что с этим кАзлом будут нормальные люди работать?
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Питання - ХТО ТАКИЙ ШЕРЕМЕТ ? ЧОГО ПРО НЬОГО НІХТО НІЧОГО НЕ ЗНАВ ДО ЙОГО ВБИВСТВА ?

Мабуть так не треба казати, але скажу - вбили якусь риговську шалупень із за якої зараз садять патріотів України.
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он сидел на радио "Вести" и шутил. не пошло.
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не то из Белоруссии журналист был по приглашению бородатоё тёлки серёни и мустафы в найём сюда перебрался имел конфликт с помощником Белецкого Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 3104 тусовался с Притулой Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 3104
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А от Олена Притула... Покійний Гонгадзе теж був її коханцем.
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маемо те що маемо Убивство Шеремета: суд змінив Дугарь запобіжний захід на нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 2489 тут навіть тупий Лейстрейд шукав би у цому напрямку Убивство Шеремета: суд змінив Дугарь запобіжний захід на нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 6501
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дело рассыпалось...
сначала под домашний, а потом тихонечко и закроют дело...
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Прокурор говорит о 2019 г., потому что, по его мнению, это могло бы подтвердить и возможность отлучения Дугарь из части в зоне АТО в 2016 году.

То есть, если я сегодня ухожу с работы на обед домой, то логично, что 3 года назад я тоже так делал, хотя никаких свидетельств этому нет... Это что за логика блд такая???
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Аразве есть логика хоть в чем-либо другом у ЗЕленой власти
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вважаю, за непристойно протизаконні арешти хтось має скласти погони та здати посвідчення.
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немае а ось привід відволікти від провалу та краху Шмарклі у зовнішній політиці Убивство Шеремета: суд змінив Дугарь запобіжний захід на нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 2197
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Що, посипалась справа? Хай тепер аваков, рябошапка і зелнський вийдуть з заявою.
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Зе - полное дерьмо. Теперь и за Пояркова СБУ взялось. Видимо потому, что Зе - полное дерьмо.
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Какой то бред: если она убийца и есть неопровержимые факты, то какой ночной домашний арест? А если нет ни одного доказательства в её причастности, то за что домашний арест?
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Ну не отпускать же. Зеля сказал, что виновна, значит, виновна. Но доказательств нет, а внимание к процессу огромное. Судья не знает, как ему выйти из ситуации. Пытается спустить дело на тормозах.
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"Убийство Шеремета: суд изменил Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест" - это уже не первый спектакль, в масштабах Украины, устроил Авако-рюкзак, и до сих пор ему всё сходило с рук, даже компенсацию МЧэСникам выплатили из государственного кармана, а не из кармана Авакова, по закону, вот мне интересно, кто инициатор наезда на участников войны и волонтёров, и для какой цели компрометировать патриотов, кому это надо, Лицедею, или Авако-рюкзаку?
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Нужен сайт по типу Миротворца для чиновников казнокрадов и коррупционеров, для оборотней в пагонах и мантиях, чтоб после смены власти в три дня всех "люстрировать" с отменой моратория на смертную казнь, шоб как в Китае.
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