 Убийство Шеремета: рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

12:33Прокурор просит присоединить к делу материалы о порядке входа и выхода с территории 66 мобильного госпиталя. Защита напоминает о своих ходатайствах о смене меры пресечения.

12:30Судья возвращается в зал и озвучивает решение обьединить дела - то есть рассматривать ходатайства адвокатов Дугарь не отдельно.

12:08Адвокат Дугарь Виталий Коломиец также напоминает военнослужащим, что командиры не могут давать им приказ прийти на допрос без повестки, без адвоката. "Обязательно перечитывайте протоколы, которые вам дают на подпись. Потому что есть преценденты - люди потом читают и удивляются, что подписали совсем другие показания", - подчеркивает он.

12:02Оксана Корчинская говорит о том, что продолжается "беспрецендентное давление" на свидетелей по делу Дугарь. Медсестер, которые работали вместе с ней, приглашают в прокуратуру без повесток. "Нам стыдно за поведение военно-мобильного госпиталя №66, они просто устно приказывают медсестрам и врачам госпиталя ходить на допросы без повесток", - добавляет Корчинская. На данный момент, по ее информации, было допрошено уже более 20 сотрудников госпиталя - это люди, которые служили с Яной Дугарь в 2016 году.

Некоторых медсестер, которые работали с Яной, вызывали в прокуратуру Киева и Покровска уже по 3-4 раза.

11:58Заседание по делу Яны Дугарь началось. Судья уточняет, есть ли у сторон процесса отводы или самоотводы, однако их нет ни у прокурора, ни у адвокатов. Учитывая то, что ходатайства адвокатов Дугарь рассматриваются отдельно по техническим причинам - прокурор напоминает о том, что стоило бы объединить материалы дел. Защита не возражает. Судья удаляется в совещательную комнату для решения вопроса.

11:48Сейчас все, в том числе и Яна Дугарь, ждут начала заседания в коридоре суда.

11:40Если рассмотрения ходатайств по изменению мер для Кузьменко и Антоненко в суде только стартовали, то по делу Дугарь в Печерском суде уже прошло два заседания, заслушали свидетелей - раненых бойцов, подтвердивших алиби Яны.

11:30Сегодня запланировано продолжение рассмотрения ходатайств адвокатов Дугарь об изменении ей меры пресечения (сейчас Яна под домашним арестом). Отметим, что ходатайств два - по техническим причинам, в прошлый раз ходатайства двух адвокатов Дугарь рассматривали отдельно. Сегодня их должны обьединить в одно дело - по крайней мере, за это ранее выступали все участники процесса.

Напомним, на данный момент Дугарь находится под домашним арестом в Киеве. На сегодняшнем заседании, как и на предыдущем, должны заслушать свидетелей, которые могут подтвердить алиби Дугарь. Также ее готовы взять на поруки народные депутаты, в частности Яна Зинкевич ("ЕС"), и общественные деятели - экс-нардеп Оксана Корчинская, глава рабочей группы Минветеранов по делам осужденных и взятых под стражу ветеранов Денис Полищук и другие.

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".