EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  2758  63
Все про:гражданство (1029) МВД РФ (164) Россия (74803)

 Российское гражданство в 2019 году получили более 299 тыс. украинцев, - МВД РФ

Российская Федерация в 2019 году предоставила гражданство 299 тыс. 422 гражданам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

За январь-декабрь минувшего года именно такое количество граждан Украины получили гражданство РФ (приняли, восстановили, признали).

Также за данный период принято решение о выдаче 53 тыс. 378 видов на жительство для украинцев; всего же в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 155 тыс. 863 украинцев.

Кроме того, граждане Украины в 2019 году получили 53 тыс. 915 разрешений на временное проживание. Проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 114 тыс. 537 украинцев.

Также в МВД РФ насчитали в 2019 году 550,1 тыс. граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 435,5 тыс. - на работу, 35,3 тыс. - с целью учебы, 56,8 тыс. - как туристы и по иным причинам - 56,2 тыс.

В частности, январе-декабре 2019 года МВД РФ поставило на миграционный учет 1 млн 641 тыс. 730 украинцев, из них 133 тыс. 832 человек были зарегистрированы по месту жительства и 1 млн 507 тыс. 898 человек – поставлены на учет по месту пребывания. В то же время, в 2019 году РФ сняла с миграционного учета 1 млн 309 тыс. 198 украинцев.

Как сообщалось, в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев, в 2018 году - 83 тыс. 81 украинец.

В течение 2017 года 503,3 тыс. украинцев въехало в РФ на работу, 485,1 тыс. - с частным визитом, 42,9 тыс. - с целью туризма и 28,1 тыс. - для учебы.

В течение 2018 года 524,7 тыс. граждан Украины посещали Россию с частными визитами, 460,6 тыс. - на работу, 29,1 тыс. - с целью учебы и 44,2 тыс. - как туристы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 196 тыс. жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - МВД РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3171659
 
   
 Топ комментарии
 
Прекрасно! Тепер в обов"язковому порядк на ПМЖ нехай заберуть новоспечених "граждан".
 показать весь комментарий
 
це не Українці це Хохли,триколор їм в сраку!!!!
 показать весь комментарий
 
Позбавляти громадянства України без права поновлення.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прекрасно! Тепер в обов"язковому порядк на ПМЖ нехай заберуть новоспечених "граждан".
 показать весь комментарий
 
 
Паспорт обязана прописка, если ее нет он теряет ценность как документ, а это надо иметь права РФ, если машина в наличии Что потеряли - около 6 000фулей на паспартину только и преобрели головняк от радости и беспомощности еще больше, а что дальше , а дальше только рвать на паРашу к путинхлу
 показать весь комментарий
 
Не можу не порадіти за них. Від щирого серця.
 показать весь комментарий
 
 
Чему радоваться, это мы сейчас отводим войска со своей земли, что бы с ними породниться?
 показать весь комментарий
 
 
Кусок туалетной бумаги с паРаши путина не чему не обязывает ни кого, кроме проблем получателю и головной боли у него. Выданы они под дулом автомата и подвала или потерять работу за кусок хлеба.
 показать весь комментарий
 
 
В/рада должна дать ответ без ЗЕ ввиде закона.
 показать весь комментарий
 
 
это был бы идеальный закон - получил гражданство раССеи, лишить автоматически гражданства Украины
 показать весь комментарий
 
Очень сложный социальный процесс, в результате которого повысился средний IQ обоих наций!
 показать весь комментарий
 
 
Не згоден.
В українців він і на початку був високий.
А у хахлов, як був рівень русского, таким і зостався.
 показать весь комментарий
 
наши ватники несколько интеллектуальнее рассейцев
 показать весь комментарий
 
Тю, а Зеленський гундосить, що "там наши людзі"... Российское гражданство в 2019 году получили более 299 тыс. украинцев, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 371
 показать весь комментарий
 
 
та то мабцдь його люди, так би мовити - брати за розумом
 показать весь комментарий
 
це не Українці це Хохли,триколор їм в сраку!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Це ТАМ вони будуть хахли, а ТУТ вони були русскімі. Це, як кажуть, в Ізраїлі - ТАМ я був жидовская морда, а ТУТ русская свінья...отака доля нєапрєдєлівшихся...
 показать весь комментарий
 
 
Ну якщо ще трохи протягнемо з припиненням безглуздої кровавої бійні на Донбасі, то там буде більше жителів з громадянством Росії аніж без нього.
 показать весь комментарий
 
Ну якщо ще трохи протягнемо з припиненням безглуздої кровавої бійні на Донбасі, то там буде більше жителів з громадянством Росії... (с)
І як припинаити?
 показать весь комментарий
 
 
Позбавляти громадянства України без права поновлення.
 показать весь комментарий
 
 
Достаточно сделать серьезные ограничения по двойному гражданству
 показать весь комментарий
 
 
Ні не достатньо.У нас є заборона на подвійне громадянство,а бів парламента має подвійне чи потрійне а то й більше.А от коли буде закон про обов"язкове позбавлення Українського при набутті пуйлівського,тоді задумаються ті у кого є чим.
 показать весь комментарий
 
 
Так, заборонене. Але немає серйозної відповідальності, нажаль...
 показать весь комментарий
 
От і я за те щоб з набуттям парашного втрачали українське без права поновлення.
 показать весь комментарий
 
 
Все вірно каже смицький, треба було припиняти безглузду бійню в 1941, бо власівців було 2 млн.
 показать весь комментарий
 
 
Отлично. Украинский паспорт етим тварям анулировать чтобы не смогли нам тут выбирать прокацапскую власть и под хвост коленом запоребрик. Тот же кто продвигает в Украине двойное гражданство тот враг №1.
 показать весь комментарий
 
 
Надо ввести огранечения в бизнесе и прочих делах при двойном гражданстве. Ведь это уход от налогов.
 показать весь комментарий
 
 
В частности, гражданство Украины получил 181 россиянин, 179 из которых были определены как иностранцы, а двое как беженцы.Источник: https://censor.net.ua/n317162
 показать весь комментарий
 
 
А нащо тут москалі, я би і цим не дав, до того ж українське громадянство на порядки важче отримати ніж мокшанське.
 показать весь комментарий
 
 
украинское очень легко получить, я за полгода по отцу получил, даже не надо подтверждать знание украинского языка, и пакет документов очень простой - свидетельство рождения родителя и пару бумажек.

а вот на рф гражданство надо сдавать тест по русского языку(не легкий) - стоит 100$, и документов дофига придется собирать. родитель должен быть не просто рожден в РФ, а иметь сам гражданство рф и прописку в рф
в реальности русское гражданство в упрощенном порядке это миф и брехня.

из этого я сделал вывод, что Украине не нужны украинцы, иначе не раздавали бы паспорт кому попало.
 показать весь комментарий
 
Всі хто набув громадянства пуйлостану,повинні бути автоматично позбавлені громадянства України і це треба прийняти окремим законом. Российское гражданство в 2019 году получили более 299 тыс. украинцев, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 8119
 показать весь комментарий
 
 
Вот если бы они в Украине больше никогда не появились, это было бы здорово. А так... Получили, но продолжают жить в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что должна быть криминальная ответственность за ето. Ето фактически измена Родины присягнуть другому государству.
 показать весь комментарий
 
Ну, что должна быть - то понятно. Мы говорим о том, что есть по факту.
 показать весь комментарий
 
криминальная ответственность - это что-то новенькое в русском языке!
 показать весь комментарий
 
Можно даже сказать что жиденько...жиденько паРаша обосралась....
 показать весь комментарий
 
 
Цифра под сомнением большим - это для пропаганды и страшилок
 показать весь комментарий
 
Отримали, то й нехай. Як на мене, то головне, щоб вони не були і гражданамі росіі, і громадянами України.
 показать весь комментарий
 
 
Ну что остаётся безболезненно освобождать нашу землю землю от оккупантов,а оставшихся в живых депортировать в Московию с её колониями.
 показать весь комментарий
 
 
променять тризуб и свободу на двухголового петуха и севкорею 2.0.... не это не украинцы это приспособленцы.......
 показать весь комментарий
 
 
Это подсадной народ,который для московской Орды помогает отжимать чужие земли,просто государству нужно прекратить финансировать из бюджета бесплатное образование на русском языке будущих возможных предателей. Російське громадянство у 2019 році отримали понад 299 тис. українців, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 4926
 показать весь комментарий
 
 
Двойное гражданство ето как двойное замужество. Ето самое большое преступление и измена которая может быть. Фактически человек дал присягу вражескому государству и работает на врага.
 показать весь комментарий
 
 
Гарно сказано! Як зберігати вірність двом державам, особливо, коли вони в стані ворогування і гібридної війни.
 показать весь комментарий
 
 
Человек и своему государству никогда не давал присягу. Двойное гражданство очень удобно. Тем более если одно из них страны ЕС. Так что идите все куда подальше, нравственные вы наши.
 показать весь комментарий
 
Так забирайте их себе. Тут воздух будет чище. П.С. Уверен, там очень мало одесситов.
 показать весь комментарий
 
 
Одесити завжди славилися волелюбством, здоровим глуздом і хорошим гумором, що в наросії являється неприємливим.
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, уважаемый, тут ваты очень много. Большинство все - ПОХ, есть за Украину, есть за рашку.. Но рашкованов не выгнать
 показать весь комментарий
 
Оце й проблема. Де підаросіянин осяде, там хоче наросію. Їх нікуди, не тільки в Україну, не можна пускати на ПМЖ.
 показать весь комментарий
 
Яка б не була цифра але основна маса "нових громадян рф" це мешканці ОРДЛО. Тобто сепарська наволоч переїхала до хйулостану, а це не може не радувати.
 показать весь комментарий
 
Ватаголовым надо брать пример и уе_вать на родину, в сыктывкар...
 показать весь комментарий
 
То что получили гражданство и уехали это очень хорошо, плохо, что получили и остались тут типа Медведчуков, Рабиновичей и им подобной свочи. Плохо то, что сидят на каналах 112, ZIK и тд журналюги-украИнцы, и трындят типа альтернативное мнение, а очередной будущий киевский мер Пальчевский их поддерживает. Плохо то, что у нас СБУ занимается бизнесом, "кантрабасом" и не имеет чёрных списков на выдворение ватников за пределы Украины. Плохо то и очень плохо, что Президент это всё прекрасно знает
 показать весь комментарий
 
 
Теперь эти мокшане будут выбирать нам власти голосуя ,украинским паспортом в Параше.
 показать весь комментарий
 
Тупоголовые кацапы у них как им не обьясняй разницу между украинцами и хохлами нет разницы
 показать весь комментарий
 
Если они украинцев хохлами называют, это еще не значит, что они разницы не знают, Коля!
 показать весь комментарий
 
Теперь пусть валят на Рашу, Челяба, Магадан, Дальняк...Раися большая,главное чтоб не возвращались
 показать весь комментарий
 
я б відзначив - не українців, а ватоголових кацапят, які, ТИМЧАСОВО, мають місце проживання в Україні. І, на мою думку, з цією несправедливістію (їх існуванням тут) потрібно щось терміново вирішувати. Щось таке, що вкладається в термін "валіза - вокзал- під жопу коліном-в рашкастан".
ї
 показать весь комментарий
 
 
Зато меньше сторонников Зеленского.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх