 Нетаньяху: Обсудим с Зеленским совместное противостояние силам, посягающим на ценности демократии

Об этом он сказал перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Иерусалиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудим, как мы можем сообща противостоять в сегодняшнем мире силам и режимам, которые посягают на наши демократические ценности", - сказал он.

Нетаньяху отметил, что обсудит с Зеленским усиление и укрепление отношений Украины и Израиля, технологическое и техническое сотрудничество, сотрудничество в сфере IT и туризма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль всегда будет благодарен украинцам за поддержку во время Холокоста, - Нетаньяху