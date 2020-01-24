 Нетаньяху: Обсудим с Зеленским совместное противостояние силам, посягающим на ценности демократии

Об этом он сказал перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Иерусалиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы обсудим, как мы можем сообща противостоять в сегодняшнем мире силам и режимам, которые посягают на наши демократические ценности", - сказал он.
Нетаньяху отметил, что обсудит с Зеленским усиление и укрепление отношений Украины и Израиля, технологическое и техническое сотрудничество, сотрудничество в сфере IT и туризма.
https://twitter.com/i/status/1220260245160841216
чуть ли не в десна долбятся..
Невже мізки Зе! вставить? Чи під словом "наші" він має на увазі тілько цінності Ізраїлю, а не в міжнародному значенні?
Пусть озвучат - каки таки силы им мешают?