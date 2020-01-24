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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4358) Израиль (1004) Нетаньяху (90)

 Нетаньяху: Обсудим с Зеленским совместное противостояние силам, посягающим на ценности демократии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским усиление и укрепление отношений между двумя государствами.

Об этом он сказал перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Иерусалиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудим, как мы можем сообща противостоять в сегодняшнем мире силам и режимам, которые посягают на наши демократические ценности", - сказал он.

Нетаньяху отметил, что обсудит с Зеленским усиление и укрепление отношений Украины и Израиля, технологическое и техническое сотрудничество, сотрудничество в сфере IT и туризма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль всегда будет благодарен украинцам за поддержку во время Холокоста, - Нетаньяху

Источник: https://censor.net.ua/n3171658
 
   
 Топ комментарии
 
Плечем до плеча за "русскіймір" і "Новий Ієрусалим" ?
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Нетаньяху возьмет его в очередной визит в мацкву к пуйлу?
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Ага, закон про цензуру ЗМІ обсудіть...
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Нетаньяху возьмет его в очередной визит в мацкву к пуйлу?
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фу.., какая мерзость...
чуть ли не в десна долбятся..
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я и сара клева пара
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Мерзко все это, в то время как в безымянных могилах в ОРДЛО лежат неупокоенными тысячи замученных Украинцев, не принявших вонь руцкага мира...
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А то как же! Каждый год, 9 мая, мы с друзьями... ну а дальше вы знаете.
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Плечем до плеча за "русскіймір" і "Новий Ієрусалим" ?
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Цікаве прізвище - майже Яхве, або як американський веб-сайт Яху.
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А де новина про протести під дбр?? Що там за сюрреалізм з адвокатом януковоча??
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А может не надо? Как бы укрепление не оказалось обнаглением Ж2!
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"Мы обсудим, как мы можем сообща противостоять в сегодняшнем мире силам и режимам, которые посягают на наши демократические ценности" Источник: https://censor.net.ua/n3171658

Невже мізки Зе! вставить? Чи під словом "наші" він має на увазі тілько цінності Ізраїлю, а не в міжнародному значенні?
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А ты не знал? Когда они говорят о деньгах - то это о ИХ деньгах, когда о ценностях - то это о ИХ ценностях, а когда о людях - то можешь не сомневаться, это о Богом избранном народе.
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Нетаньяху: Обсудим с Зеленским совместное противостояние силам, посягающим на ценности демократии/ А эти силы -по Коломойскому, Нетаньяхе и Зеленскому-украинцы, не желающие отдавать украинскую землю в распоряжение мировому еврейскому капиталу./ 93% земли Израиля собственность государства.
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Обсудим с Зеленским совместное противостояние силам, посягающим на ценности демократии

Пусть озвучат - каки таки силы им мешают?
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