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 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский надеется на увеличение товарооборота с Израилем до $2 млрд: "Наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином во время церемонии чествования памяти жертв Холокоста в Иерусалиме и обсудил двусторонние отношения стран.

Зеленский подчеркнул, что Украина солидарна с Израилем в чествовании памяти жертв Холокоста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава Украинского государства отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине были уничтожены более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", - сообщил Зеленский, напомнив, что во время Второй мировой войны на территории Украины были убиты более миллиона евреев и четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

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Зеленский также отметил, что доволен текущим диалогом между Украиной и Израилем.

"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", - сказал он.

Президент заявил, что Израиль является одним из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов", - подчеркнул Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3171657
 
 
 Топ комментарии
 
При их пониманиях экономики возникает вопрос - 2 млрд. в чью пользу?
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Йому вже 42 рочки, а он все еще думает шо он не лох...
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Совет форумчанПравила форума
 
Йому вже 42 рочки, а он все еще думает шо он не лох...
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При их пониманиях экономики возникает вопрос - 2 млрд. в чью пользу?
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Опять в бенину.А к стати ,а почему беню на такое торжество не взяли? Могли бы с посадкой в США !
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При нынешнем постоянно растущем отрицательном торговом балансе это даже не вопрос.
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Причем Петя принял такой закон. А Вова надеюсь знает, что на 1млрд мы должны им поставить товаров и на 1 млрд они нам. Тогда норм будет. И товары не квотированные с другими странами.
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Нехай краще продовжують торгувати з мокшами. Для України будь-які торгівельні операції з наймудрішим народом в історії апріорі приносять одні збитки.
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Ню-ню.............. Зеленский надеется на увеличение товарооборота с Израилем до $2 млрд: "Наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться" - Цензор.НЕТ 299
Довго йому доведеться "зализувати" своє ігнорування заходами пов'язаними з Холокостом.
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Він довго зализував - "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт" - сказав Зеленський. -?
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Зеленский как та порноактриса готова взять и спереди и сзади лижбы дали денег!
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при таком увеличении товарооборота, Украина вовек из долгов перед израилем не вылезет.
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Товарооборот-то растет. Только вот мы покупаем больше, чем производим и продаем.

Когда человек тратит больше, чем зарабатывает, он дибил. Когда государство тратит больше чем зарабатывает, дибилы те, кто им управляет.
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Щось він дешево оцінив землю України . Та і українців як тягло .
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Ну товарооборот ето понятие растяжимое. Израиль может в Украину импортировать своей кошерной продукции на 2 млрд. Украина же в Израиль кроме своих обрезков-олигархов вряд ли что то сможет поставлять
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Что поставлять будем в Израиль? Клоунов?
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один поехал, потратил бабла, вернется голожопый, но пьяный и довольный.
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Далеко. Вряд ли Израилю интересна Украина, а Украине - Израиль.
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дефицита товаров из Израиля в Украине нет.Есть дефицит справедливости. Найдётся немало украинцев , готовых скинуться и купить у израильской власти сбежавших воров Табачника и Ставицкого для посадки их на нары. Бизнесмены от правительства Израиля могут хорошо заработать./Министерство внутренних дел Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру энергетики Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум.
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Это в смысле - ежегодный вывоз на историческую родину 2 лярда нагешефтленного?
Охотно верим!
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93% земли Израиля собственность государства.
Когда сегодня украинцам рассказывают: только Венесуэла, Конго, Северная Корея, Куба и Таджикистан не имеют свободного рынка земли, это манипуляция спикеров власти.

Нашли несколько несимпатичных для простого обывателя стран, умалчивая при этом, что, например, в Израиле 93% земли находятся в разных формах государственной собственности.
Частными в стране являются 7% земель, однако, более чем три четверти этой земли приходится на недвижимость и производственные мощности в крупных городах.
Государство строго регламентирует оборот земельных ресурсов. В Израиле, где хорошо знают цену земле, пахота предоставляется в аренду на разные сроки - 29, 49, 69 лет. Ее нельзя застраивать или использовать не по прямому назначению.
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