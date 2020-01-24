 Зеленский надеется на увеличение товарооборота с Израилем до $2 млрд: "Наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться"

Зеленский подчеркнул, что Украина солидарна с Израилем в чествовании памяти жертв Холокоста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава Украинского государства отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине были уничтожены более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.
"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", - сообщил Зеленский, напомнив, что во время Второй мировой войны на территории Украины были убиты более миллиона евреев и четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.
Зеленский также отметил, что доволен текущим диалогом между Украиной и Израилем.
"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", - сказал он.
Президент заявил, что Израиль является одним из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке.
"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов", - подчеркнул Зеленский.
черносливечерноземе.
Довго йому доведеться "зализувати" своє ігнорування заходами пов'язаними з Холокостом.
юношейзебилов питают.
Когда человек тратит больше, чем зарабатывает, он дибил. Когда государство тратит больше чем зарабатывает, дибилы те, кто им управляет.
Охотно верим!
Когда сегодня украинцам рассказывают: только Венесуэла, Конго, Северная Корея, Куба и Таджикистан не имеют свободного рынка земли, это манипуляция спикеров власти.
Нашли несколько несимпатичных для простого обывателя стран, умалчивая при этом, что, например, в Израиле 93% земли находятся в разных формах государственной собственности.
Частными в стране являются 7% земель, однако, более чем три четверти этой земли приходится на недвижимость и производственные мощности в крупных городах.
Государство строго регламентирует оборот земельных ресурсов. В Израиле, где хорошо знают цену земле, пахота предоставляется в аренду на разные сроки - 29, 49, 69 лет. Ее нельзя застраивать или использовать не по прямому назначению.