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 Политика Украины, Экономика
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 Жесткая политика "Газпрома" была главным двигателем реформ рынка газа в Украине, - "Нафтогаз"

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась панельная дискуссия "Украина как ключевой элемент создания европейского интегрированного газового рынка". В дискуссии приняли участие: глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".

Как отметил комментируя ход украинских реформ в энергетике Янез Копач, главным их двигателем стал Газпром, который проводил крайне жесткую политику. В свою очередь, Андрей Коболев заметил, что новый контракт с Газпромом исправил некоторые диспропорции и позволил устранить узкие места с соседними европейскими странами. Теперь Украина, Венгрия, Польша и Словакия смогут беспрепятственно обмениваться газовыми потоками через нашу территорию.

"В прошлом году мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к кризису. В конце концов, мы нашли приемлемый компромисс и подписали соглашение. Новый транзитный контракт стал очень важным для Европы", - сказал Коболев.

В свою очередь Джон Хербст отметил, что Северный поток - 2 оставляет России возможность, как и раньше, шантажировать восточноевропейские страны. Впрочем, благодаря совместным усилиям, строительство Северного потока - 2, по его мнению, задержится на два года или даже больше.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171656
 
   
 Топ комментарии
 
"жорстка політика"??? рашка обкрадала Україну впродовж багатьох років, кожна кацапська погана псятина на всіх ресурсах тицяла українцям "ви у нас газ крадьоте", газпром відверто шантажував Україну, вимагав платити за те, що ми НЕ отримували (промовчу вже про те, хто саме з українських прем"єрш наділив Україну кабальними умовами "співпраці" з газьпрьомом). Це називають "жорсткою політикою"? Це викручування рук, шантаж у чистому вигляді. Не можна співпрацювати з гопніками, зі злодіями !! А ми знову з цією помийкою у десни лобизаємось ((
Мені соромно за мою країну !
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Горькая правда, пока хохлу - малоросу не влепят со свей силы между глаз, так что бы вареник изо рта вылетел, никогда зад не поднимет с дивана. Парадокс, но только благодаря очередной агрессии московитов, Украинское общество начало мобилизироваться и формироваться. Только затишье, и опять заунывное, анишедети, мышебратья, какая разница...
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"А шо робить?"... Опять "Духовноскрепная" обхезалась"... А над головой висит "РЕАЛЬНЫЙ" "старший брат" - Китай..... Иприходится Путину "метаться, как крыса в крысоловке" - то-ли, "куснуть", то-ли, "в норку зашныриться"..
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еще не все таланты он раскрыл гены еще покажут себя
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Горькая правда, пока хохлу - малоросу не влепят со свей силы между глаз, так что бы вареник изо рта вылетел, никогда зад не поднимет с дивана. Парадокс, но только благодаря очередной агрессии московитов, Украинское общество начало мобилизироваться и формироваться. Только затишье, и опять заунывное, анишедети, мышебратья, какая разница...
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И как это зеленые сопли не присвоили УБЛЮДКУ КОБЕЛЁАУ звание Героя Украины ? Чем он хуже папашки соевого борова Пети ?
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"А шо робить?"... Опять "Духовноскрепная" обхезалась"... А над головой висит "РЕАЛЬНЫЙ" "старший брат" - Китай..... Иприходится Путину "метаться, как крыса в крысоловке" - то-ли, "куснуть", то-ли, "в норку зашныриться"..
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... и привела к тому, что некоторые товарищи себе премии в 29 миллионов долларов выписывают.
Есть воровство, есть коррупция - это преступления. А есть "рэхформы" - и народ ограбить и красиво звучит, и преступлением не считается
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ну так и в пропаганде НАТО среди украинцев Рашка сыграла ключевую роль.

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Реформи, це якби впровадили програму енергозбереження, утеплили всі хрущовки/панельки і зменшили споживання газу раза в 2, як це зробили поляки і прибалти в 90-х!
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"жорстка політика"??? рашка обкрадала Україну впродовж багатьох років, кожна кацапська погана псятина на всіх ресурсах тицяла українцям "ви у нас газ крадьоте", газпром відверто шантажував Україну, вимагав платити за те, що ми НЕ отримували (промовчу вже про те, хто саме з українських прем"єрш наділив Україну кабальними умовами "співпраці" з газьпрьомом). Це називають "жорсткою політикою"? Це викручування рук, шантаж у чистому вигляді. Не можна співпрацювати з гопніками, зі злодіями !! А ми знову з цією помийкою у десни лобизаємось ((
Мені соромно за мою країну !
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Нет что бы развивать собственную газо и нефте добычу, все что то клянчат, и норовят последнее продать. ЗЕлень вообще с катушек слетела, не знает какое место еще кому подставить...
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Очередная реформа по оплате облгазам, за транспортировку газа, даже в случае отсутствия потребления газа или пломбы на вводе газовой трубы, похожа на мошенничество .
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