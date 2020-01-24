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 Политика Украины, За рубежом
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 Демократический мир заставил Иран признать настоящую причину катастрофы украинского самолета, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с трагедией сбитого 8 января в Иране украинского самолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Иерусалиме.

"Хочу также выразить искренние соболезнования украинскому народу и вам лично за трагедию сбитого украинского самолета в Иране. То, что взяли на себя ответственность "силы Иранской революции", было понятно для нас с самого начала, кто было виноват в этой катастрофе. Они пытались это скрыть, но, в конце концов, демократический мир заставил их признать эту большую трагедию", - сказал Нетаньяху.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3171654
 
   
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в отношении малайзийского боинга, демократический мир признал себя беззубым.
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Иран признал єто плюс -- только темнят кацарылые прихвостни . То дают бортовые для расшифровки то не дают . где переговоры по компенсациях ? Закрадываються сомнения смутные что специально тянут резину Демократический мир заставил Иран признать настоящую причину катастрофы украинского самолета, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 4392
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зеленский заставил
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А потом одна страна демократического мира пригласила к себе *****, кторый причастен к уничтожению самолета МН-17, самолета с польской делегацией и президентом Качинським и к сбитию Ту-154, летевшему из Израиля над Черным морем.
И ничего, они и затеяли это все не в Польше только для того, чтоб ***** могло приехать. А вот Дуда отказался.
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хотілося б без вас. бо ви такі ж демократи як і іран, а по рівні пропаганди та дези ірану ще навіть далеко. щоправда у вас є потужне та багате лобі. он моше кантор, глава єєк, путінський лизоблюд організував і проспонсорував цей форум
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Нетаньяху, ти що в порохоботи записався? Зебіли з піною на губах розхвалювали Бубочку, за те що він змусив Іран визнати, а ти порохобот, прямо Бубочці в очі про якийсь там демократичний світ розказуєш.
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