 Демократический мир заставил Иран признать настоящую причину катастрофы украинского самолета, - Нетаньяху

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Иерусалиме.

"Хочу также выразить искренние соболезнования украинскому народу и вам лично за трагедию сбитого украинского самолета в Иране. То, что взяли на себя ответственность "силы Иранской революции", было понятно для нас с самого начала, кто было виноват в этой катастрофе. Они пытались это скрыть, но, в конце концов, демократический мир заставил их признать эту большую трагедию", - сказал Нетаньяху.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.