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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4358) Нетаньяху (90) Холокост (125)

 Израиль всегда будет благодарен украинцам за поддержку во время Холокоста, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста.

"Вчера мы отмечали знаковое событие в истории наших народов, наших солдат и тех союзников, которые отдали свои жизни и стали жертвами той страшной трагедии. Мы чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере. Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям", - сказал он перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Иерусалиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Нетаньяху: Украинский народ как никто понимает трагедию евреев во время Второй мировой войны

Источник: https://censor.net.ua/n3171652
 
   
 Топ комментарии
 
Українці всіх розуміють, всім допомагають. От лише у тих "всіх" немає зворотнього руху. Від слова "зовсім". То що там з визнанням Голодомору у офіційного Ізраїлю?
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Израиль всегда будет благодарен украинцам/ Благодарность по ближневосточному.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /В бандформированиях террористов ДНР служат израильские наёмники./Восток это Восток. Запад это Запад. И вместе им никогда не встретиться-Киплинг.
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А как высшие должностные лица Израиля благодарны лично пукину!
Ну прямо с головы до ног... Обнимали, руки жали, цветы дарили.


Homer
@ItechVK

Ещьо раз, официальное лицо Израиля лично благодарит …уйла, за то, что, вероятно, оно лично освободило Освенцим.
И только не говорите, что это просто политес. Я заставил себя это послушать.
Рівень плазування просто мерзенний. Ще раз візьміть на себе сором за бубочку.
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Українці всіх розуміють, всім допомагають. От лише у тих "всіх" немає зворотнього руху. Від слова "зовсім". То що там з визнанням Голодомору у офіційного Ізраїлю?
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Так і євреї як і укранци були всі місці під машиною знищення Сталіна і голодом і хододом і розстрілами на тереторії України
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Тим паче, могли б офіційно визнати і Голодомор, і УПА?
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Израиль всегда будет благодарен украинцам/ Благодарность по ближневосточному.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /В бандформированиях террористов ДНР служат израильские наёмники./Восток это Восток. Запад это Запад. И вместе им никогда не встретиться-Киплинг.
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А как высшие должностные лица Израиля благодарны лично пукину!
Ну прямо с головы до ног... Обнимали, руки жали, цветы дарили.


Homer
@ItechVK

Ещьо раз, официальное лицо Израиля лично благодарит …уйла, за то, что, вероятно, оно лично освободило Освенцим.
И только не говорите, что это просто политес. Я заставил себя это послушать.
Рівень плазування просто мерзенний. Ще раз візьміть на себе сором за бубочку.
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Дмитрий Смирнов -
Спецкор Комсомольской правды. Журналист Кремлевского пула.
@dimsmirnov175

Глава МИД Израиля Кац - Путину: Хочу ВАС поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц.
Я лично хочу поблагодарить ВАС за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал
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Концтабори і газові камери - це винахід радянських спеціалістів, якими вони поділились з своїми союзниками. Адік і Йося - близнюки-браття. Після звільнення концтаборів радянською армією усе обладнання було з любов"ю зняте і вивезене до Сибіру для подальшої експлуатації.
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Я не розумію керівництво Ізраїлю...
срср, росія десятиліттями озброюють, політично підтримують палестинців, які вбивають громадян Ізраїлю, а вони зустрічають його як найдорожчого гостя.

Нетаньяху, Сара і путін - ніби члени однієї родини після довгої розлуки.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1220260245160841216
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Ось тепер не вір в конспірологію і працям Г.Клімова.
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Мені, напевно, потрібен сеанс лікбзу по працям Клімова.(
Що саме порадите почитати?
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Почніть з "Протоколів совецких мудрецов". Але попереджаю - не беріть близько до душі написане, бо можна зламати своє світосприйняття. Ізраїль завжди буде вдячний українцям за підтримку під час Голокосту, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 7002
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То ви просто не спец в подковерных международных играх. Маккиавели почитайте - у него кое-что есть про это.
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Я четко вижу искренние улыбки и радость на лицах.
У нас в Киеве Сара выглядела иначе. Обниматься и целоваться с пуйлом этикет ее точно не обязывает. Достаточно было бы рукопожатия.
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От дурне...
В Бабиному Яру бандерівців якраз вбивали.
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Твій коментар отримує приз "Упоротий ватник дня"! Від громади ЦН мої вітання! Ізраїль завжди буде вдячний українцям за підтримку під час Голокосту, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5481
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