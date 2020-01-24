 Израиль всегда будет благодарен украинцам за поддержку во время Холокоста, - Нетаньяху

"Вчера мы отмечали знаковое событие в истории наших народов, наших солдат и тех союзников, которые отдали свои жизни и стали жертвами той страшной трагедии. Мы чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере. Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям", - сказал он перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Иерусалиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль, - Зеленский
Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху
Премьер Израиля Нетаньяху после 20-летнего перерыва посетит Украину
Зеленский 19 августа проведет переговоры с премьер-министром Израиля Нетаньяху
Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху
+5
Українці всіх розуміють, всім допомагають. От лише у тих "всіх" немає зворотнього руху. Від слова "зовсім". То що там з визнанням Голодомору у офіційного Ізраїлю?
+3
Израиль всегда будет благодарен украинцам/ Благодарность по ближневосточному.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /В бандформированиях террористов ДНР служат израильские наёмники./Восток это Восток. Запад это Запад. И вместе им никогда не встретиться-Киплинг.
+2
А как высшие должностные лица Израиля благодарны лично пукину!
Ну прямо с головы до ног... Обнимали, руки жали, цветы дарили.
Homer
@ItechVK
Ещьо раз, официальное лицо Израиля лично благодарит …уйла, за то, что, вероятно, оно лично освободило Освенцим.
И только не говорите, что это просто политес. Я заставил себя это послушать.
Рівень плазування просто мерзенний. Ще раз візьміть на себе сором за бубочку.
Ну прямо с головы до ног... Обнимали, руки жали, цветы дарили.
Homer
@ItechVK
Ещьо раз, официальное лицо Израиля лично благодарит …уйла, за то, что, вероятно, оно лично освободило Освенцим.
И только не говорите, что это просто политес. Я заставил себя это послушать.
Рівень плазування просто мерзенний. Ще раз візьміть на себе сором за бубочку.
Ну прямо с головы до ног... Обнимали, руки жали, цветы дарили.
Homer
@ItechVK
Ещьо раз, официальное лицо Израиля лично благодарит …уйла, за то, что, вероятно, оно лично освободило Освенцим.
И только не говорите, что это просто политес. Я заставил себя это послушать.
Рівень плазування просто мерзенний. Ще раз візьміть на себе сором за бубочку.
Дмитрий Смирнов -
Спецкор Комсомольской правды. Журналист Кремлевского пула.
@dimsmirnov175
Глава МИД Израиля Кац - Путину: Хочу ВАС поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц.
Я лично хочу поблагодарить ВАС за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал
срср, росія десятиліттями озброюють, політично підтримують палестинців, які вбивають громадян Ізраїлю, а вони зустрічають його як найдорожчого гостя.
Нетаньяху, Сара і путін - ніби члени однієї родини після довгої розлуки.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1220260245160841216
Що саме порадите почитати?
У нас в Киеве Сара выглядела иначе. Обниматься и целоваться с пуйлом этикет ее точно не обязывает. Достаточно было бы рукопожатия.
В Бабиному Яру бандерівців якраз вбивали.