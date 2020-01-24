EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  837  26
Все про:Зеленский (4358) Израиль (1004) Нетаньяху (90) Холокост (125)

 Зеленский - Нетаньяху: Украинский народ как никто понимает трагедию евреев во время Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинский народ, как никакой другой, хорошо понимает трагедию Холокоста, которая произошла с евреями во время Второй мировой войны.

Перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу в Иерусалиме Зеленский сказал: "Украинский народ, как никто, понимает трагедию и большое количество потерянных жизней украинских евреев во время Второй мировой войны. И я долго думал о том, что сказать вам при нашей личной встрече. Наши личные встречи всегда открытые и приятные. Сказать вам очень искренние слова, и всем людям Израиля, и всем евреям мира", - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Загадочное решение", - мемориальный центр жертв Холокоста о решении Зеленского отдать места на торжествах пережившим геноцид

Украинский президент зачитал письмо, адресованное всем евреям по поводу трагедии Холокоста. Он рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну, пишет lb.ua.

В них говорилось о пережитых трагедиях еврейский семей на территории Украины. В первой говорилось о заведующей садика в Крыму, которая прятала еврейских детей и выдавала их за крымских татар. Она оформляла им поддельные документы, чтобы сохранить их жизни. Сейде Арифова спасла 88 детей.

Вторая история о пленном концлагеря, который отказался от досрочного освобождения. Это был украинский священник, который выдал евреем около 600 документов о крещении, за что его сослали в концлагерь. Его звали Омелян Ковч. Он отказался досрочно покидать лагерь "Майданек" с 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.

"Твоя национальность, религия, возраст, пол, теряют значение, если есть доброе сердце, которое противостоит злу", - сказал украинский президент.

Третья история – о семье, где было четыре брата. Трое из них стали жертвами Холокоста и были расстреляны оккупантами, которые ворвались в Украину. Остался один брат, который был на фронте и вернулся живым, сделав вклад в победу над нацизмом.

"Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год родился внук. Через 40 лет этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами, господин премьер", – рассказал свою историю Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3171650
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Понеслись меряться, у кого больше евреев погибло и кто сильнее грустит.
 показать весь комментарий
 
 
чувака госпитализировали после встречи с клованом. Говори умные люди гони его сцаными тряпками
 показать весь комментарий
 
 
Украинский народ, как никто, понимает трагедию евреев. Жаль вот евреи не понимают трагедии украинского голодомора.
 показать весь комментарий
 
 
Это конкуренция.

Паразитировать на жертвах и легендах про геноцид могут только евреи.
Кацапы так приватизировали победу, а евреи геноцид.
 показать весь комментарий
 
 
Жиди егоїстичні, і їм небайдуже лише на власну націю. Але агресії, з котрою вони захищають свою націю, цьому треба вчитися у них українцям.
 показать весь комментарий
 
ЗЕдегенерат. Посмотри статистику сколько погибло украинцев во 2МВ, а потом посыпай голову пеплом по 2 мил.евреев, падло.
 показать весь комментарий
 
 
Мадам зєленская не винула кіпу під ноги? Тоді чого було їхати в той ізраїль? Должок не сплачено
 показать весь комментарий
 
 
да ладна..... есть куча видосов как украинский народ кошмарил евреев с приходом великой арийской расы. это всё от жадности и глупости, ква-ква
 показать весь комментарий
 
Есть длинные списки евреев, которые напрямую участвовали в том, что называется Голодомор. Длинные-длинные. Это тоже от глупости?
 показать весь комментарий
 
 
И не только в 32-33. Там и продолжение "банкета" было в 37-39. Израилю также есть за что извиняться перед Украиной. Не все их соплеменники благородные скрипачи. На коломойского с корбаном глянь. Могу поспорить, на скрипке они играть не умеют. Но торговать землей, которая им не принадлежит уже намылились.
 показать весь комментарий
 
 
да я и не против. каждому воздастся по делам его....
 показать весь комментарий
 
откуда видосы,кацапчонок?у гэбни уже в сороковых годах прошлого века был тырнет и ютуб?
згинь,излишнехромосомное,не твоего ума дело
 показать весь комментарий
 
Оно очухалось, точнее его привели в чувство. Но это не мешает гнать. Гонит на всех парах. Только куда?
 показать весь комментарий
 
19.08.19 Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский. / Израиль не признает Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман/ Израильский политик объяснил, почему Израиль не признает Голодомор и геноцид украинцев - из-за России 02.12.11 /Российский дипломат предостерег Израиль от принятия закона о признании Голодомора в Украине геноцидом . 8 февр. 2018 г./В Израиле ничего не знают о Голодоморе - его не изучают ни в школах, ни даже на исторических факультетах израильских университетов.
 показать весь комментарий
 
"Это был украинский священник, который выдал евреем около 600 документов о крещении.."

Релігія повинна бути поза політикою.
 показать весь комментарий
 
мою бабушка семью которой раскулачили и у которой многие умерли во время Голодомора рассказывала как это происходило с ее семьей..:

- "Отбирали все питерские рабочие с красными звездами на папахах, а главными среди них были жиды комиссары"

через 10 лет голод пришел и в Ленинград...
 показать весь комментарий
 
 
Да никакой трагедии отдельного народа во время 2МВ не было. Это все выдумки и наветы хитрожопых представителей воробьиного народца.
 показать весь комментарий
 
Зеленский - Нетаньяху: Украинский народ как никто понимает трагедию евреев во время Второй мировой войны........... а эхо - отвечает Нетаньях - Зеленскому: Еврейский народ как никто не понимает трагедию украинцев во время Голодомора,Голодомора,Голодомора...
 показать весь комментарий
 
Да что-то евреи не спешат понимать трагедию украинского народа под названием-рашизм.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх