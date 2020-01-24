 Украина предложит новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики: никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов, - Ковалив

"Если мы говорим о "зеленой" энергетике, то, по сути, сейчас ведем диалог с бизнесом, чтобы найти приемлемую модель для действующих инвесторов, которые уже инвестировали, и никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов. Мы, скорее, говорим об альтернативном механизме стимулирования, который мы предложим, новую модель, на которую инвесторы смогут пойти добровольно", – сказала Ковалив агентству "Интерфакс-Украина" в "Украинском доме", организованном Фондом Виктора Пинчука в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, речь не идет о каких-либо ретроспективных изменениях.
"Это будет предложение от государства, возможно, на несколько уменьшенный уровень "зеленого" тарифа, но на более длительный период", – отметила замглавы Офиса президента, добавив, что государство финализирует свой диалог с индустрией.
При этом Ковалив напомнила, что не только Украине приходится пересматривать условия развития ВИЭ, но, в отличие от других европейских стран, страна ищет сбалансированные варианты решения проблемы, которые бы, с одной стороны, позволили бы бизнесу развиваться, а государству – снять большую финансовую нагрузку по выплатам по "зеленому" тарифу.
"Это не какой-то единый случай, когда Украина идет этим путем, но мы не хотим идти по пути Испании, Румынии, Венгрии, которые сильно урезали "зеленые" тарифы", – сказала она.
Также, по словам Ковалив, украинская энергосистема из-за проблем с балансированием энергорынка не может выдержать такого количества "зеленой" энергетики.
"Если только в прошлом году ввели 4,2 ГВт ВИЭ, это очень много даже по меркам Европы. Такими темпами мы за пять лет достроим дополнительно треть всей генерации, которая есть у нас, и остро встанет вопрос, чем ее балансировать", – отметила Ковалив.
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