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 Политика Украины, Экономика
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Все про:энергетика (1128) альтернативная энергетика (21) Зеленый тариф (11) Ковалив Юлия (15) Офис Президента (227)

 Украина предложит новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики: никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов, - Ковалив

Государство ведет диалог с представителями индустрии возобновляемой энергетики, в результате которого будет выработана новая модель стимулирования развития отрасли, – сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Если мы говорим о "зеленой" энергетике, то, по сути, сейчас ведем диалог с бизнесом, чтобы найти приемлемую модель для действующих инвесторов, которые уже инвестировали, и никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов. Мы, скорее, говорим об альтернативном механизме стимулирования, который мы предложим, новую модель, на которую инвесторы смогут пойти добровольно", – сказала Ковалив агентству "Интерфакс-Украина" в "Украинском доме", организованном Фондом Виктора Пинчука в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, речь не идет о каких-либо ретроспективных изменениях.

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"Это будет предложение от государства, возможно, на несколько уменьшенный уровень "зеленого" тарифа, но на более длительный период", – отметила замглавы Офиса президента, добавив, что государство финализирует свой диалог с индустрией.

При этом Ковалив напомнила, что не только Украине приходится пересматривать условия развития ВИЭ, но, в отличие от других европейских стран, страна ищет сбалансированные варианты решения проблемы, которые бы, с одной стороны, позволили бы бизнесу развиваться, а государству – снять большую финансовую нагрузку по выплатам по "зеленому" тарифу.

"Это не какой-то единый случай, когда Украина идет этим путем, но мы не хотим идти по пути Испании, Румынии, Венгрии, которые сильно урезали "зеленые" тарифы", – сказала она.

Также, по словам Ковалив, украинская энергосистема из-за проблем с балансированием энергорынка не может выдержать такого количества "зеленой" энергетики.

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"Если только в прошлом году ввели 4,2 ГВт ВИЭ, это очень много даже по меркам Европы. Такими темпами мы за пять лет достроим дополнительно треть всей генерации, которая есть у нас, и остро встанет вопрос, чем ее балансировать", – отметила Ковалив.

Источник: https://censor.net.ua/n3171644
 
 
 Топ комментарии
 
Не нада нам Заместителя офиса президента , Дайте нам Богдана .А То обеднение произошло крылатых Выражений.
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А чому б не піти шляхом Іспанії, Угорщини та Румунії? Зелені тарифи в три рази більші за німецькі для України, це занадто.
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А чому б не піти шляхом Іспанії, Угорщини та Румунії? Зелені тарифи в три рази більші за німецькі для України, це занадто.
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Зеленые рептилоиды не развивают даже собственную газодобычу, что там говорить про возобновляемую энергию и альтернативные предложения изобретателей.За год так и не предложили премии за изобретение альтернативных методов добычи энергии, слушают олигархов и работают только для их кармана, а олигархи не нуждаются ни в каких новациях.
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За 5 років порошенко збільшив українське газовидобування на 1,5%! Отже нескладно зробити висновок, що далі продовжувати збільшувати газовидобування це просто на вітер викинуті кошти! Кошти всі будуть вкрадені! Тому потрібно піти іншим шляхом - не сплачувати за виробництво зеленої електроенергії, а сплачувати частину вартості енергетичних установок на біопаливі, які заміщують газові установки! В Україні масово виробляються енергоустановки для промисловості потужністю до 10-20-40 мегават, підприємці масово використовують ці пальники на біопаливі в котельних, зерносушарках, будь яких сушильних комплексах, чим економлять шалену кількість природного газу! Держава може компенсувати вартість енергоустановок на біопаливі для промисловості і це радикально зменшить використання газу в Україні, збільшить ринок для виробників біопалива і радикально покращить енергетичну безпеку держави! Дотації виробникам зеленої електроенергії мають бути тільки там де будуються електростанції на біопаливі з великою потужністю і цілодобовою роботою без прив'язки до вітру та сонця, щоб не збільшувати маневрові потужності вугільних електростанцій!
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Власть и олигархат, которому она служит в этом не заинтересованы.
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Какая большая разница? Могу сказать что за 5 лет, время идет быстро, а власть как работала первые 3 мес. так и дальше будет работать.
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Ковалив-- у рыжего сепара гудка рожа не треснет ? Урезайте нахрен . какого черта тянут с бюджета деньги Украина предложит новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики: никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов, - Ковалив - Цензор.НЕТ 3901
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Не нада нам Заместителя офиса президента , Дайте нам Богдана .А То обеднение произошло крылатых Выражений.
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Единственный на сегодня "неиссякаемый" источник энергии - это ТЕРМОДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ, боюсь, что в этом вопросе Украина "в жопе", а надо в это вкладываться очень серьезно, не жалея ни денег, ни сил, ни ресурсов, ибо это не только неиссякаемый источник энергии, но и "верная погибель" мордорской безноказоколонки!
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А где уже в мире используется в вирных целях реакция термоядерного синтеза?

Термоядерная реа́кция - разновидность ядерной реакции, при которой лёгкие атомные ядра объединяются в более тяжёлые за счёт кинетической энергии их теплового движения.
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в США уже сейчас работают прототипы будующих промышленых термоядерных реакторов, они тестируются и проверяются, чтоб не было "сюрпризов" в будущем!
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США флагман передовых технологий с мощным интеллектуальным, финансовым и промышленным капиталом. А вы требуете подобного от страны раздираемой распрями и коррупцией. Не многовато ли?...
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Цуко... Зеленые жлобы-новаторы. Украина предложит новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики: никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов, - Ковалив - Цензор.НЕТ 3885 Каждый новый изобретенный велосипед становится мемом еще до практической реализации.

Ща мы научим этих невчоных норвежцев с голландцами, как возобновляемую энергию добывать. Украина предложит новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики: никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов, - Ковалив - Цензор.НЕТ 7631
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Та знаємо, знаємо! У вас на все "свойо" відєніє". Навіть колесо на садові та ці ви бачите не круглим, а квадратним.
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судя по тому, как идут разработки аккумуляторов большой емкости при малогабаритности, именно они уже выбраны, как посредники для продажи дешёвой электроэнергии от производителя к потребителю. источник энергии - никто не разрешит приобретать.
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Зебобики и разработка новой модели - понятия несовместимые.
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Эти тарифы были введены для заработка одного всем известного человека по имени Ринат, у граждан не спросили хотят ли они переплачивать, а поставили перед фактом.
Когда строительство солнечных станций пошло массово, они начали за голову хвататься, ведь денег нет !
Отменяйте тариф, у нас "рынок", пусть по рыночным ценам и продают. Не хотят, не выгодно - пусть закрываются.
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Да иди ты в жопу со своим зелёным тарифом, сволочь!
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вы со своими моделями развития достали всех. назовите хоть одно направление где вы получили результат.? роме 29 миллионов коболева
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Зазвичай після слова "зелений" завжди іде слово "п.здец".
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