 "Власти планируют установить фактическую цензуру в медиа": Нардепы "ЕС" провели встречу с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.
Отмечается, что темой встречи было обсуждение нового Избирательного кодекса и предстоящие местные выборы. Также было сообщено о тревожных сигналах сворачивания демократии со стороны власти.
"В частности, диктаторский проект закона о дезинформации, которым власти планируют установить фактическую цензуру в медиа и усилить давление на журналистов. Серьезное беспокойство вызывают и наступление на децентрализацию, в частности, президент Зеленский уже дважды подавал в ВР изменения в Конституцию, которые разрушают местное самоуправление", - говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено вопросам безопасности, оккупации Крыма и Донбасса со стороны РФ.
"Я подчеркнула наше несогласие и критику отчетов БДИПЧ/ОБСЕ о выборах в РФ, в которые не было включено и строчки о незаконных выборах в оккупированном Крыму. Отметила, что ВР приняла 2 соответствующих заявления (в 8 созыве и 9), в том числе нашего авторства. И мы ожидаем, что ОБСЕ учтет эту критику и в отчетах будет фиксировать недопуск на оккупированные территории и проведение там незаконных выборов", - добавила Геращенко.
"Также мы критически воспринимаем зафиксированную и подписанную нынешней властью в так называемой формуле Штайнмайера формулировку о возможности признания выборов на Донбассе такими, "что в целом соответствуют стандартам ОБСЕ". Выборы или демократические и свободные, или нет", - подчеркнула нардеп.
По ее словам, не нужно идти на уступки РФ и придумывать гибридные формулировки оценки выборов под дулами автоматов. Выборы на Донбассе могут происходить исключительно после деоккупации, решения вопроса границы и исключительно по стандартам ОБСЕ, без всяких приставок "в целом".
аграрії мітингували
Тепер журналісти
А як красіва все починалось...
Это - несостоявшийся домбасит из Славянска, который шестой год спит и видит в Славянске ДыНыры и клянет на чем свет Украину и ВСУ, которые с его слов ему в сарайчик в 2014-м снарядом попали, когда он позвал к себе руцгэ мир.
Прочитал речь Греточки в Давосе. Стойкое дежа-вю. Ходил все утро, и не мог понять, где я все это видел, а потом осенило.
Это ж как наши антикоры про коррупцию. Просто, вот, один-в-один. Паникуйте, говорит антикоррупционер Грета. Бойтесь. Мечитесь. Ваш дом объят пламенем глобал корраптинга.
Самое веселое вот что. По итогу стараний антикоров, мы получили абсолютно некомпетентных зеленых ******** здесь. По итогу свсяких Грет мы когда-нибудь получим некомпетентных зеленых (в другом смысле, но ***, как совпало-то!) ******** всюду.
И обязательно будут белые пальтишки стоять, и такие "ну, мы ж не за разрушение экономики, а через нее - цивилизации, мы просто хотели чтоб в лесу чище было. Выбор был правильный, просто Грета не оправдала надежд".
Эйнштейн был не прав. Палки и камни будут оружием третьей мировой, а не четвертой. Войны за банку тушняка.
Мойша говорит Изе белый это цвет Изя говорит не цвет. Пошли к равину. Равин белый цвет? Равин да белый цвет. Изя говорит тогда черный не цвет. Равин говорит и черный цвет. Мойша Изе Видиш Изя я продал тебе ц
ЦВЕТНОЙ телевизор!
Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-34.htm