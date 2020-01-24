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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1470) избирательный закон (197) ОБСЕ (3896) Герасимов (241) Павленко Ростислав (29) Европейская Солидарность (226)

 "Власти планируют установить фактическую цензуру в медиа": Нардепы "ЕС" провели встречу с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Артур Герасимов вместе с коллегами по фракции Ростиславом Павленко и Максимом Саврасовым обсудили с делегацией высокого уровня Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ последние изменения в украинском избирательном законодательстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

Отмечается, что темой встречи было обсуждение нового Избирательного кодекса и предстоящие местные выборы. Также было сообщено о тревожных сигналах сворачивания демократии со стороны власти.

"В частности, диктаторский проект закона о дезинформации, которым власти планируют установить фактическую цензуру в медиа и усилить давление на журналистов. Серьезное беспокойство вызывают и наступление на децентрализацию, в частности, президент Зеленский уже дважды подавал в ВР изменения в Конституцию, которые разрушают местное самоуправление", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности, оккупации Крыма и Донбасса со стороны РФ.

"Я подчеркнула наше несогласие и критику отчетов БДИПЧ/ОБСЕ о выборах в РФ, в которые не было включено и строчки о незаконных выборах в оккупированном Крыму. Отметила, что ВР приняла 2 соответствующих заявления (в 8 созыве и 9), в том числе нашего авторства. И мы ожидаем, что ОБСЕ учтет эту критику и в отчетах будет фиксировать недопуск на оккупированные территории и проведение там незаконных выборов", - добавила Геращенко.

"Также мы критически воспринимаем зафиксированную и подписанную нынешней властью в так называемой формуле Штайнмайера формулировку о возможности признания выборов на Донбассе такими, "что в целом соответствуют стандартам ОБСЕ". Выборы или демократические и свободные, или нет", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, не нужно идти на уступки РФ и придумывать гибридные формулировки оценки выборов под дулами автоматов. Выборы на Донбассе могут происходить исключительно после деоккупации, решения вопроса границы и исключительно по стандартам ОБСЕ, без всяких приставок "в целом".

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Власти планируют установить фактическую цензуру в медиа: Нардепы ЕС провели встречу с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171642
 
 
 Топ комментарии
 
Это обращение к " топменеджерам " ( государственным ворам в законе ) ? А сколько он сам получает и сколько пожертвовал ?
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Это обращение к " топменеджерам " ( государственным ворам в законе ) ? А сколько он сам получает и сколько пожертвовал ?
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Ще хтось не розуміє що це все вже відбувається, тільки наріт жертвує і терпить на користь барадатай бабушкі всенарітнолюбимого і наівліятєльнішого керманича
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Весь совет Европы ОБСЕ состоит сплошь и Рядом с русских , то что же Вы Ожидаете от Их Отчета . Наивные. Идем в Эвропу , а Пришли в россию . Россия окупирувала европу, Вы что не видете.
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Вчителі мітингували,
аграрії мітингували
Тепер журналісти
А як красіва все починалось...
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Ці "закони" пишуть запоребриком. Зелені їх лише зачитують
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Ну поплакались в жилетку Геращенко и Герасимов "делегации высокого уровня Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ"...Далее что?
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Ну это начало цветочки а ягодки к концу каденции Зеленского дозреют!
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Это тогда, когда по вашему Святой Пэтро Рошенко вновь сядет на "золотой унитаз" власти?
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Нет это когда Моника Янелох оманская не захотит вставать с золотого унитаза власти!
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Ну глубоко пох будет когда ты на Солнечной Колыме будешь за пайку вечную мерзлоту долбать. История показывает где такие похи заканчивали!
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разумом вы брошены, вам уж не понять - кто за всё хорошее, тех не *******! зигирёнышь, в тебя плюют и там и тут. делай выводы, поц
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Несостоявшийся домбасит, разница огромна: здесь на меня кидаются соевые идиоты, а на "Корреспонденте" - тебе подобные ватнаны пустоголовые и алени вна Россеи.
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"Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа": Нардепи "ЄС" провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4563Чайка Київ, ты хоть знаешь или догадуешься какой особи ты лайк поставил?"Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа": Нардепи "ЄС" провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1389
Это - несостоявшийся домбасит из Славянска, который шестой год спит и видит в Славянске ДыНыры и клянет на чем свет Украину и ВСУ, которые с его слов ему в сарайчик в 2014-м снарядом попали, когда он позвал к себе руцгэ мир.
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А можно поинтересоваться как вы делите людей на соевых идиотов и пустоголовых ватников ? )
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Для начала поинтересуйся у той особи, которой вы тут лайков понатыкали его отношением к ВСУ и Украине в целом.
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Зелёный террор
"Власти планируют установить фактическую цензуру в медиа": Нардепы "ЕС" провели встречу с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9511Прочитал речь Греточки в Давосе. Стойкое дежа-вю. Ходил все утро, и не мог понять, где я все это видел, а потом осенило.

Это ж как наши антикоры про коррупцию. Просто, вот, один-в-один. Паникуйте, говорит антикоррупционер Грета. Бойтесь. Мечитесь. Ваш дом объят пламенем глобал корраптинга.

Самое веселое вот что. По итогу стараний антикоров, мы получили абсолютно некомпетентных зеленых ******** здесь. По итогу свсяких Грет мы когда-нибудь получим некомпетентных зеленых (в другом смысле, но ***, как совпало-то!) ******** всюду.

И обязательно будут белые пальтишки стоять, и такие "ну, мы ж не за разрушение экономики, а через нее - цивилизации, мы просто хотели чтоб в лесу чище было. Выбор был правильный, просто Грета не оправдала надежд".

Эйнштейн был не прав. Палки и камни будут оружием третьей мировой, а не четвертой. Войны за банку тушняка.
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Вы понимаете на какие титанические усилия идёт девочка просто для того чтобы не ходить в школу которую она закончить неспособна?
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Я не понимаю почему умные дядьки ведутся на этот бред!
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Не критикует Зеленского только ленивый. А Зеленский актёр/Актер - это летчик-испытатель.- Актерские техники направлены на раскрепощение человека. Раскрепощая, они одновременно расшатывают человеческую психику, делают ее более уязвимой, ранимой. Когда душа актёра соприкасается с реальным миром, она не выдерживает и происходит надлом./Не случайно среди актёров повышенный процент алкоголиков и наркоманов.
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Ну и кто его заставлял становиться из посредственного актера никудышним президентом?
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А чё за паника? Порохоботам врать запретят? Так зебилы тоже умеют это делать.
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А как опредилить где враньё где нет? Как в старом анекдоте
Мойша говорит Изе белый это цвет Изя говорит не цвет. Пошли к равину. Равин белый цвет? Равин да белый цвет. Изя говорит тогда черный не цвет. Равин говорит и черный цвет. Мойша Изе Видиш Изя я продал тебе ц
ЦВЕТНОЙ телевизор!
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Достаточно просто на примере Порошенко: говорит что заявку на вступление в НАТО нужно обновлять каждый год, а ГС НАТО Столтенберг говорит что нет. Кто из них соврал вывод невозможно сделать?
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Как быть реально независимым? Не верить в сплетни и проверять факты. Те то верить в сплетни всегда будут легко контролируемы, зависимы и легко управляемы.
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найвеличніший лідер ********** - криворізьке совкове чмо з нахилами кишенькового тирана
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Конституція України
Стаття 34.
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-34.htm
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он и его шобло берет пример с *старшего брата*. неужели ****** не помнят, что бывает когда людям надоест? хотя когда были майданы, они пели и шутили. и даже не знают, что происходило в *их* стране. среди них нет людей помагавшим армии и добровольцам в 14-16 годах, как нет ниодного кто выходил на эти майданы. это алчные крысы с новороссией в душе, если она них есть
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