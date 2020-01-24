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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:День Соборности Украины (242) Зеленский (4358) Румыния (596) Офис Президента (227)

 Послу в Румынии Банькову пришлось оправдываться из-за ошибочного перевода ОП речи Зеленского ко Дню Соборности

МИД Румынии потребовал объяснений от Киева по поводу упоминания Северной Буковины в речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню Соборности. На англоязычной версии сайта президента слово "заняли" было переведено как "occupied", и в Румынии возмутились, что речь идет об "оккупации".

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", - говорится в пресс-релизе МИД Румынии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как пояснил посол Украины в Румынии Александр Баньков, которого 23 января вызвало румынское ведомство, речь идет о неточном переводе слов президента, из-за чего его начали обвинять, в частности, в "ревизионизме в стиле Путина".

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"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео", - отметил Баньков, подчеркнув, что перевод уже изменили (на слово "taken").

"Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией", - говорит посол.

"Президент Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 года с целью демонстрации необходимости национального единства, укрепления украинского государства, которое в тот исторический момент потеряло шанс на суверенитет и независимость, но все же продолжает свою борьбу против российской агрессии", - подчеркнул дипломат.

"Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций", - добавил он.

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Отметим, что комментарии румын под постом посла свидетельствуют, что объяснения посла оказались недостаточными - большинство комментаторов считает, что существенного отличия между "занять" и "оккупировать" нет, поскольку, по румынской версии, после первой мировой войны Северная Буковина "объединилась с Румынией" .

Источник: https://censor.net.ua/n3171641
 
 
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А ще в народі кажуть - "Глухе як не дочує, то додумає"...
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Так оккупировали же. Терь нехрен целку корчить! Послу в Румынии Банькову пришлось оправдываться из-за ошибочного перевода ОП речи Зеленского ко Дню Соборности - Цензор.НЕТ 8382
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Саме так. Не потрібно прогинатися під кожну заяву екзальтованих сусідів, які хто, вно, а хто таємно претендую на твою житлову площу. Бо при такій еквілібристиці навіть досвідчений і вправний гімнаст може зламати хребет.
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Ну что ни день - то ЗЕленый зашквар.
Эй сопливые "аКаМЕееедики" Карпатских курсов.
Перестаньте смешить, уже слезы пошли. Скоро к вам спец прийдет Тарас Тарасович, или Петр Михайлович для удаления зубов под видом стоматолога.
(далее речь унылой лошади)...
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Голосували за зєлєнське, а вибрали путіна-*****, маладці зєбіли!
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бл лузеры. скажите - вы можете хоть в чем то не обосраться? все до чего вы касаетесь превращается в вонючее дерьмо. даже ваши сторонники
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Ждём возмущенных воплей соевых в поддержку румынов.
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Надо хвалить и славить зеленых за постоянные провалы и некомпетентность?
За то, что путают страны Балтии, называют Канаду Канадией?
Теперь "величайшие" зе-дипломаты пишут, что Румыния что-то у нас оккупировала.
Об этом надо писать в поздравлении преЗедента?
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гадаю за таку муйню не слід було б і вибачатися! бо як назвати мадярську навалу в часи другої світової... зелені дипломати теж вибачатимуться? ганьба зелена щодня!
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Конечно Зеленский виноват, а офис сборище дилетантов, но румыны правы. Оккупировать и занять на английском одно и то же. Просто посмотрите что написано на табло туалета в любом самолете. Но! Все это следствие тотальной ругани внутри страны и со всеми соседями которую затеял еще Ющенко, пытаясь национализмом и ложным патриотизмом замазать свою клептоманию.
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мы же не знаем о всех планах Зеленского, может как у Чейза " Весь мир в кармане"? Ну, хотя бы в смартфоне?
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сегодня машина лехко справляется с переводом. можно сделать и электоронного банько-переводчика. такая себе прога "е-банько" )
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Оманский ишак не может ни дня прожить без зашквара. Мало того, что оно тупоголовое себя позорит так оно еще и нас подставляет
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А текст наверно ЕРМАК писал , под диктовку ФСБ.
Им же надо НАШЕГО БУБОЧКУ со всем миром рассорить
А Ермак себя возомнил министром иностранных дель😀😀😀
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Ау, ПРИСТАЙКО , с Вами жто бред согласовывали?
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Звікайте, какіярізниця, так Вам відповів би Мікіля Янівіч "Бімба".
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"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже, и зритель глупый ликовал ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана, Ад льдом покрыт, зелёный бес резвится!
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился..." © Гете (1749-1832)
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Дезинформатор - на общественные работы его!!!
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