 Послу в Румынии Банькову пришлось оправдываться из-за ошибочного перевода ОП речи Зеленского ко Дню Соборности

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", - говорится в пресс-релизе МИД Румынии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как пояснил посол Украины в Румынии Александр Баньков, которого 23 января вызвало румынское ведомство, речь идет о неточном переводе слов президента, из-за чего его начали обвинять, в частности, в "ревизионизме в стиле Путина".
"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео", - отметил Баньков, подчеркнув, что перевод уже изменили (на слово "taken").
"Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией", - говорит посол.
"Президент Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 года с целью демонстрации необходимости национального единства, укрепления украинского государства, которое в тот исторический момент потеряло шанс на суверенитет и независимость, но все же продолжает свою борьбу против российской агрессии", - подчеркнул дипломат.
"Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций", - добавил он.
Отметим, что комментарии румын под постом посла свидетельствуют, что объяснения посла оказались недостаточными - большинство комментаторов считает, что существенного отличия между "занять" и "оккупировать" нет, поскольку, по румынской версии, после первой мировой войны Северная Буковина "объединилась с Румынией" .
Эй сопливые "аКаМЕееедики" Карпатских курсов.
Перестаньте смешить, уже слезы пошли. Скоро к вам спец прийдет Тарас Тарасович, или Петр Михайлович для удаления зубов под видом стоматолога.
(далее речь унылой лошади)...
За то, что путают страны Балтии, называют Канаду Канадией?
Теперь "величайшие" зе-дипломаты пишут, что Румыния что-то у нас оккупировала.
Об этом надо писать в поздравлении преЗедента?
Им же надо НАШЕГО БУБОЧКУ со всем миром рассорить
А Ермак себя возомнил министром иностранных дель😀😀😀
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже, и зритель глупый ликовал ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана, Ад льдом покрыт, зелёный бес резвится!
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился..." © Гете (1749-1832)