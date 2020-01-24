 Сегодня в Украине День памяти погибших во время обстрела наемниками РФ из "Градов" микрорайона "Восточный" в Мариуполе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В этот день 2015 года террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон "Восточный") и прилегающему к нему поселку Виноградное Волновахского района. Вследствие этого преступления погибли 30 человек, из них 2 детей, 108 - получили ранения, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линии электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что обстрел микрорайона "Восточный" был осуществлен именно террористами так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины привела доказательства, что обстрел жилых кварталов Мариуполя осуществлялся из русской артиллерии и по приказу офицеров российской армии.

Вечером 24 января Украина попросила срочно собрать Совбез ООН для принятия решений и заявления по ситуации на Донбассе. Однако российская сторона заблокировала это заявление.

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В связи с трагедией в Мариуполе, Указом Президента в Украине 25 января 2015 года было объявлено днем траура. В июне 2015 года в Мариуполе установили памятник жертвам обстрела микрорайона "Восточный".