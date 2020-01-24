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 Политика Украины, Общество
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Все про:Мариуполь (3707) обстрел (8625) память (980) ГРАД (232)

 Сегодня в Украине День памяти погибших во время обстрела наемниками РФ из "Градов" микрорайона "Восточный" в Мариуполе

В Украине 24 января - День памяти погибших во время обстрела российскими террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В этот день 2015 года террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон "Восточный") и прилегающему к нему поселку Виноградное Волновахского района. Вследствие этого преступления погибли 30 человек, из них 2 детей, 108 - получили ранения, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линии электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Террористы "ДНР" взяли на себя ответственность за обстрел Мариуполя, заявив о начале наступления на город (обновлено). ВИДЕО

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что обстрел микрорайона "Восточный" был осуществлен именно террористами так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины привела доказательства, что обстрел жилых кварталов Мариуполя осуществлялся из русской артиллерии и по приказу офицеров российской армии.

Вечером 24 января Украина попросила срочно собрать Совбез ООН для принятия решений и заявления по ситуации на Донбассе. Однако российская сторона заблокировала это заявление.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Террористы обстреляли из "Градов" окраины Мариуполя. Разрушены жилые дома, есть раненые и погибшие. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

В связи с трагедией в Мариуполе, Указом Президента в Украине 25 января 2015 года было объявлено днем траура. В июне 2015 года в Мариуполе установили памятник жертвам обстрела микрорайона "Восточный".

Источник: https://censor.net.ua/n3171638
 
 
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Вот интересно, созвали Совбез ООН, Унитазия заблокировала, война типа гражданская, казалось бы при чем тут свинособакия?
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Коригувальник вогню якого звільнили напередодні, теж в траурі? А його сусіди як ся мають, пишаються мабуть.
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А Зєлєнскій хоч знає, що якщо відве ти війська від Широкіно лише на декілька кілометрів, то обстрілювали Маріуполь знову стане можливим для "партнерів" по перемовинах?
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А "какая разница"! З Кивого Рогу це бу було чути і не було видно. А з кабака тим більше, бо там голосно грала музика.
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не знаю за Марик, но знаю точно за обстрел Крамахи. когда отработанные движки Ураганов, раскрывшиеся над аэродромом, упали в городской черте, по этому месту быстренько с Карачуна отработала арта. и картинка воткнувшихся в землю хвостов рядом с убитыми мирными была очень убедительной. каждый герой получит свою награду, усе будэ Маркив!! Сьогодні в Україні День пам'яті загиблих під час обстрілу найманцями РФ із "Градів" мікрорайону "Східний" у Маріуполі - Цензор.НЕТ 9938
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может вы и не поверите, но там совкодрочеры и их высерыши, до сих пор обвиняют ВСУ и сладко грезят о ДЫРЕ...
хотя парадокс - переезжать туда не мечтают, а мечтают, чисто по свинособачьей привычке, перетянуть ДЫРУ на свободную Украину!
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