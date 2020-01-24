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 Политика Украины
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Все про:суд (22841) Шеремет (404) Антоненко Андрей (64)

 Убийство Шеремета: суд рассмотрит материалы относительно роста Антоненко (Riffmaster) 12 февраля, но меру пресечения ему продлят или поменяют 8-го. ВИДЕО

Печерский районный суд Киева 24 января рассматривает ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

09:50Суд продолжится 12 февраля - за это время планируется затребовать у следствия документы, которые касаются роста человека на видео.

09:42 В судебном заседании обьявляют перерыв. Напомним, сегодня в 11:30 также продолжат рассмотрение ходатайств адвокатов Яны Дугарь.

09:41Прокурор не возражает против присоединения материалов о росте к делу - но считает, что они не являются доказательством непричастности музыканта к преступлению.

09:3Адвокат говорит об обстоятельствах, которые "сводят на нет" обоснованность подозрения. Это рост Антоненко который, как неоднократно говорилось ранее, как минимум на 10 см выше человека на видео.

09:30Заседание началось. Все стороны процесса на месте - сейчас они представляются и подают судье свои документы.

09:20Андрея Антоненко, заседание по которому должно было начаться сегодня в Печерском суде в 9 утра, только что завели в зал суда под конвоем. Суд пройдет в зале номер 5.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3171635
 
 
 Топ комментарии
 
Обосрались ЗЕбильные с этим фейковым делом
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та не обосрались они.

зе-срань действует по жёсткому алгоритму диктуемому кремлём - шаг вперёд - пол шага назад (как завещал Ильич...) причём по всем направлениям.

Они выполнили свою задачу - обосрали и плюнули на голову атовцам и волонтёрам и показали что могут делать всё что хотят...
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Это же новому лицу Сабакову как серпом по лямкам яйкам...
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Обосрались ЗЕбильные с этим фейковым делом
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та не обосрались они.

зе-срань действует по жёсткому алгоритму диктуемому кремлём - шаг вперёд - пол шага назад (как завещал Ильич...) причём по всем направлениям.

Они выполнили свою задачу - обосрали и плюнули на голову атовцам и волонтёрам и показали что могут делать всё что хотят...
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Обосрались. Но это не мешает им мурыжить невиновных. И извинения не приносят всё равно.
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Это же новому лицу Сабакову как серпом по лямкам яйкам...
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Антоненко - держись! Виноватым - покупайте вазелин. Память народа не прощает ничего! Кто-то в историю войдет - кто-то попадет! Клоун и шут - это как пиво и моча! Вроде похоже, но не на вкус...
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Считаю что на тех кто ведет это дело надо подать в суд по Статья 367. Служебная халатность (пусть проведут расследования и обнародуют результат кто зачем и как)
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суддя Вовк будет вершить правосудие? или Печерский суд?
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когда этих невиновных и оболганных освободят - это будет знак нам, что власти зе-ублюдков приходит конец...
судьи такое очень тонко чувствуют...
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Конечно чувствуют,под приговором,будут стоять,их подписи,а не кого то из АП.
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Ржунємагу! Прокурор не вважає доказом невинуватості Ріфа різницю у зрості в 10см! "Да какая разница!" яка довжина цюцюрки цього прокурора 15см чи 5см? Так? Імбіцили аваково-рябошапні. Страшно навіть уявити якби і ці пройшли школу Трускавця!
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Как заметно стараются уже отвести внимание общества от этого дела. Вчера почти никаких новостей ( только "цензор" ) про Кузьменко, и видеотрансляций не было, да и сегодня похоже не будет.
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Полюбуйтесь на морды рыл прокурвов и "судей" в этом деле и вам кстати пригодится эта цитата.

Убивство Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку (Riffmaster) - Цензор.НЕТ 4170
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Андрюха, держись.
Тебе привет от "Птерика". Надеюсь в марте вместе сыграем.
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Прокурор не считает доказательством разницу в росте - ну просто несущественная мелочь. Прокурор идиот? Хотя понятно - надо искать настоящих виновников, а тут готовый и главное "нужный" "виновник".
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Он, конечно не идиот, но сволочь отменная. Знает, что "судьи" с ним согласятся и поэтому дрищет откровенной чушью.
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Там журналисты проводили расследование и быстро вышли на СБУ. Как минимум двое СБУшников крутились с одной стороны улицы, где в это во время закладывали бомбу. Преступники прошли рядом с СБУшниками. Думаю, с другой стороны тоже СБУшники дежурили. Надо прошерстить штатных и нештатных сотрудников СБУ на причастность к этому делу.
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Антип61.
В "конторе" нештатных нет. Есть либо сотрудники, либо "негласный аппарат" - агенты, резиденты, ДЛ. Все.
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шо нештатный,што негласный суть одна-аппарат работает.и не на нас...
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Нічого, до 12 лютого прокурор намалює довідку, що Антоненко міг підрости на 10 см з 2016 року)
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Любителі шансону проти рокерів. Свободу - рокерам!
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админі и ув.Бутусов!
хочу еще раз акцентуировать внимание на ваших безобразных заголовках!
1.кто такой шеремет,и какая фигура Риффмастер в гибридной войне росии против Украины?!(риторически).
2.для рядового гражданина убийство неизвестно кого-обыденность,а судилище над Ветеранами-позор и прецендент всей стране.(даже петя не решился "закрывать" публичных Ветеранов)
исходя из этого предлагаю:
"заказной суд" над ветераном Антоненко будет рассматривать очевидные объективные противоречия в росте человека на видео и ветерана.

и в тексте статьи-это касательно дела об убийстве никому не известного журналеста из Беларуси,и соответственно-никакой выгоды и никакого мотива в официальной версии обвинения о "дестабилизации общественно-политической ситуации".

КАК,УБИВ МУХУ,Я РАСКАЧАЮ УКРАИНУ НА РЕВОЛЮЦИЮ?!
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