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 Политика Украины
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Все про:суд (22841) Шеремет (404) Антоненко Андрей (64)

 Убийство Шеремета: суд по изменению меры пресечения Антоненко (Riffmaster) продолжится 12 февраля. ВИДЕО

Печерский районный суд Киева 24 января рассматривает ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

09:50Суд продолжится 12 февраля - за это время планируется затребовать у следствия документы, которые касаются роста человека на видео.

09:42 В судебном заседании обьявляют перерыв. Напомним, сегодня в 11:30 также продолжат рассмотрение ходатайств адвокатов Яны Дугарь.

09:41Прокурор не возражает против присоединения материалов о росте к делу - но считает, что они не являются доказательством непричастности музыканта к преступлению.

09:3Адвокат говорит об обстоятельствах, которые "сводят на нет" обоснованность подозрения. Это рост Антоненко который, как неоднократно говорилось ранее, как минимум на 10 см выше человека на видео.

09:30Заседание началось. Все стороны процесса на месте - сейчас они представляются и подают судье свои документы.

09:20Андрея Антоненко, заседание по которому должно было начаться сегодня в Печерском суде в 9 утра, только что завели в зал суда под конвоем. Суд пройдет в зале номер 5.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3171635
 
 
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Обосрались ЗЕбильные с этим фейковым делом
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та не обосрались они.

зе-срань действует по жёсткому алгоритму диктуемому кремлём - шаг вперёд - пол шага назад (как завещал Ильич...) причём по всем направлениям.

Они выполнили свою задачу - обосрали и плюнули на голову атовцам и волонтёрам и показали что могут делать всё что хотят...
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Это же новому лицу Сабакову как серпом по лямкам яйкам...
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Антоненко - держись! Виноватым - покупайте вазелин. Память народа не прощает ничего! Кто-то в историю войдет - кто-то попадет! Клоун и шут - это как пиво и моча! Вроде похоже, но не на вкус...
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Считаю что на тех кто ведет это дело надо подать в суд по Статья 367. Служебная халатность (пусть проведут расследования и обнародуют результат кто зачем и как)
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суддя Вовк будет вершить правосудие? или Печерский суд?
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когда этих невиновных и оболганных освободят - это будет знак нам, что власти зе-ублюдков приходит конец...
судьи такое очень тонко чувствуют...
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Ржунємагу! Прокурор не вважає доказом невинуватості Ріфа різницю у зрості в 10см! "Да какая разница!" яка довжина цюцюрки цього прокурора 15см чи 5см? Так? Імбіцили аваково-рябошапні. Страшно навіть уявити якби і ці пройшли школу Трускавця!
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Как заметно стараются уже отвести внимание общества от этого дела. Вчера почти никаких новостей ( только "цензор" ) про Кузьменко, и видеотрансляций не было, да и сегодня похоже не будет.
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Полюбуйтесь на морды рыл прокурвов и "судей" в этом деле и вам кстати пригодится эта цитата.

Убивство Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку (Riffmaster) - Цензор.НЕТ 4170
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Андрюха, держись.
Тебе привет от "Птерика". Надеюсь в марте вместе сыграем.
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