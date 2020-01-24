 Убийство Шеремета: суд по изменению меры пресечения Антоненко (Riffmaster) продолжится 12 февраля. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

09:50Суд продолжится 12 февраля - за это время планируется затребовать у следствия документы, которые касаются роста человека на видео.

09:42 В судебном заседании обьявляют перерыв. Напомним, сегодня в 11:30 также продолжат рассмотрение ходатайств адвокатов Яны Дугарь.

09:41Прокурор не возражает против присоединения материалов о росте к делу - но считает, что они не являются доказательством непричастности музыканта к преступлению.

09:3Адвокат говорит об обстоятельствах, которые "сводят на нет" обоснованность подозрения. Это рост Антоненко который, как неоднократно говорилось ранее, как минимум на 10 см выше человека на видео.

09:30Заседание началось. Все стороны процесса на месте - сейчас они представляются и подают судье свои документы.

09:20Андрея Антоненко, заседание по которому должно было начаться сегодня в Печерском суде в 9 утра, только что завели в зал суда под конвоем. Суд пройдет в зале номер 5.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.