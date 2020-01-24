 Дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать админграницу с оккупированным Крымом по ID-паспорту с 9 февраля, - Минветеранов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий.

"С 9 февраля вступают в силу изменения в порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет. С 14 до 16 лет дети смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ", - говорится в сообщении.

Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для тех, кто возвращается назад на территорию оккупированного полуострова после выезда накануне, въезд станет возможным в сопровождении одного из родителей.

"Госпогранслужба отмечает, что до 19.02.2020 въезд в оккупированный Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей", - говорится в сообщении.

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