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 Дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать админграницу с оккупированным Крымом по ID-паспорту с 9 февраля, - Минветеранов

Дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий.

"С 9 февраля вступают в силу изменения в порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет. С 14 до 16 лет дети смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ", - говорится в сообщении.

Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для тех, кто возвращается назад на территорию оккупированного полуострова после выезда накануне, въезд станет возможным в сопровождении одного из родителей.

"Госпогранслужба отмечает, что до 19.02.2020 въезд в оккупированный Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171632
 
 
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А звідки у них українські паспорти? Їхні батьки так хотіли на расєю. Ось нехай і їдуть у різні рязані.
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Дети Украинцев идут в ВСУ и погибают защищая родину, а дети изменников - шляются по курортам, пока их родители работают на оккупанта ((
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С 14 до 16 смогут самостоятельно. А после 16 не смогут?
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