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 В Госдепе США рассказали, как задержали российского генерала в Сирии: "Все было решено по военным каналам"

США и Россия уже несколько лет подряд имеют соглашение об избежании конфликтов во время военных операций в Сирии, однако периодически конфликтные ситуации случаются, например с задержанием российского генерал-майора недалеко от Манбижа.

Об этом рассказал в четверг на специальном брифинге в Государственном департаменте специальный представитель США по вопросам Сирии посол Джеймс Джеффри, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается избежания конфликтов, мы, как известно, имеем соответствующее соглашение с россиянами на протяжении многих лет. Они, в основном, присоединялись к воздушным операциям и не совершали полеты над северо-востоком (Сирии. - Ред.), летали над остальной частью страны", - рассказал высокопоставленный американский дипломат.

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Впрочем, по его словам, время от времени "случались небольшие проблемы", которые однако впоследствии удавалось решить.

"В Манбиже были проблемы с предотвращением конфликтов примерно 14 месяцев тому назад, когда россияне переместились в юго-восточную часть этого периметра. Однажды мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбиж, но все было решено по военным каналам", - отметил посол Джеффри.

В то же время представитель Госдепартамента подчеркнул, что контакты с россиянами по предотвращению конфликтов происходят, главным образом, между военными ведомствами. На дипломатическом уровне это общение почти не ведется.

Источник: https://censor.net.ua/n3171631
 
 
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Перепечатываем Лента сру трехдневной давности?
Тогда завтра ждем статью, что в рассекреченном докладе ЦРУ С.Бандера объявлен немецким агентом, а послезавтра, что это не доклад ЦРУ, а обратный перевод какой то троцкиской газетенки от 1951 года.
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Об этом рассказал в четверг на специальном брифинге в Государственном департаменте специальный представитель США по вопросам Сирии посол Джеймс Джеффри, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
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