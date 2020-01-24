 Тюремного заключения не будет, лишь общественные работы, - Бородянский об ответственности за дезинформацию

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в эфире Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: это дезинформация. Тот отвечает: я не согласен. После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

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Министр добавил: в случае, если насчиталось 3 таких случая в течение года, наступает уголовная ответственность.

"Она не предполагает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека. - Ред.). Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения — нет приговора", - подытожил Бородянский.