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Все про:дезинформация (126) журналистика (2565) свобода слова (1031) СМИ (3302) Бородянский Владимир (73)

 Тюремного заключения не будет, лишь общественные работы, - Бородянский об ответственности за дезинформацию

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уверяет, что журналистов не будут сажать в тюрьму за дезинформацию, а лишь будут отправлять на общественно-полезные работы.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в эфире Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: это дезинформация. Тот отвечает: я не согласен. После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о дезинформации не распространяется на оценочные суждения, даже критические, - Бородянский

Министр добавил: в случае, если насчиталось 3 таких случая в течение года, наступает уголовная ответственность.

"Она не предполагает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека. - Ред.). Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения — нет приговора", - подытожил Бородянский.

Источник: https://censor.net.ua/n3171628
 
   
 Топ комментарии
 
бэломор кэнэл @ K° тоже были общественно-полезными работами.
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Зелених ублюдков нужно гнать драной метлой с Украини
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Ну и рожа. И это не дезинформация.
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бэломор кэнэл @ K° тоже были общественно-полезными работами.
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Бородянський- тупориле зелене лайно,яке тимчасово влізло у владу,завдяки зебілам з голобородьковатністю мізків, що дорівнює їх відсутністю. Тимчасова нікчемність- не більше. Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 4723
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Воно вчора таке на "Еспрессо" Портнікову несло, що просто соромно! Двох слів зв"язати не може, в законі не орієнтується, заперечує очевидні факти прямо прописані в законі. В решті решт озвучив взагалі бред сивої кобили, що оскаржувати "незаконні" рішення, в робочому порядку, можна буде в ЕСПЧ!? Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 7970
А все ви кляті порохоботи, довели Зе-бубочку своєю критикою до сказу, тепер майте, спершу янеЛох повідключав коментарі на своїй сторінці, а завтра і всіх вас по відключає від інтернету.
Як вам не совісно не визнавати "навеличнішого лідера **********" найвеличнівшим лідером **********!..
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в порядочном обществе из балабола делают вафлиста
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- Все правильно, - сказал Остап, - твердые и мягкие корма для скота. Но при чем же тут наш брат - художник? Не вижу никакой связи.(c)
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)) по этой карте многие начинали ходить в свои первые дикие турпоходы.
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Институт "добросовестности" слизан с Китая?
Верной дорогой идёте, товарищи...))
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Бородян кій закон готує для опозиції. Йому і до голови не приходить, що через деякий час опозицією може бути він сам. Вони, оці "молодиє дчрованія" повинні навчання починати не з Трускавця, а з історії. Тоді будуть знати, що новим у свій час винаходом Гіййотена - гільцюйотиною Робесп'єр відрубав голову своєму колишньому соратнику Дантону. А вже через декілька місяців на цій же гвльйотині голову відтяти йому термідоріанці.
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Зелених ублюдков нужно гнать драной метлой с Украини
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і ссанимі тряпкамі - Ссаные тряпки - средство окончательного удаления нежелательных субъектов из поля зрения удаляющего.
http://lurkmore.to/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B8
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Поработаешь на общественных работах, тогда мозги прочистятся.
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"недорогеньки", ну как вам проект нового закона?
готовы подметать улицы и собирать окурки с газонов...?
Зе-маладаякоманда это вам не Барыга мальдивский.... - они научат вас Родину любить... Тюремного заключения не будет, лишь общественные работы, - Бородянский об ответственности за дезинформацию - Цензор.НЕТ 4726
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Они прекрасно видели к чему идет еще весной во время предвыборной компании, когда Богдан назвал журналистку "Схем" Наталью Седлецкую журношлюхой.
Но почему-то сидели закрыв рот и не организовали флешмоб # Я_тобі_не_журношлюха.
"Дорогенька" их массово возбудила, а журношлюха нет.
Странные эти журналисты...
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да и уже потом..Мендель и другие с Зе-аферистов их не раз макали в дерьмо.....
Тот же Богдан сказал примерно так.. - "нам журнашлюхи не нужны, мы сами шлюхи..." Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 7546
И сам Зе в в одном ролике сказал.. - мы не забудем тех кто нас обижал..
Ничего..., чуть возмутились журналисты... - и утерлись...
Мне кажется они испугались... - поняли что к власти пришел жесткий Кагал..., и церемонятся с ними не будут как порошенко...
Видите как у Зе настойчиво пытаются построить диктатуру...?
Может и построят...
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Будем надеяться, что не построят.
Хотя все эти наследники краснопузых бородянские, дубинские, василевские-смаглюк и выскакивают из штанов-юбок, стараясь загнать украинцев в стойло своих хозяев-сутенеров.
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как это мы до этого жили просто не представляю
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а правильно. деяким порохоботам на завадило би покидати лопатою граніт пару місяців, кажуть мізки прочищає
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Т.е. по-сути можно лить дезу сколько угодно. Максимум общественно-полезные работы?

Не Закон, а дышло!
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Так он вроде разрабатывается/принимается пока.
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Ну проект. Просто исходя из изложенного, о штрафах речи нет.
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Если уж мы боремся с роспропагандой (дезинформацией), то нужны более серьезный меры в условиях войны. А это пук в лужу.
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Журнашлюхи с наших ватных г@вноканалов,вроде 112 и ньюсвана,должны в очередь на эти работы становиться. Но скорее всего у зеленых к ним претензий не будет.
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Ой, да! Ніхто не буде сидіть прибирати вулиці поки не буде рішення суду... А до цього суд прийме рішення про заборону роботи цього медіаресурсу на час слідства. Ну як з тими, хто начебто винний у вбивстві Павла. Провина не доведена, але ж сидять. Доречі: а про спростування тієї інформації, яка начебто деза там нема нічого?
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- до цього суд прийме рішення про заборону роботи цього медіаресурсу на час слідства.
- Есть такая процедура?
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ну от хочется им кого то привлечь и все тут - ховайся....
и да какое отношение к ответственности за дезинформацию
имеет министр культуры, молодежи и спорта - главный блюдЕц правдоруб в стране?
може ему на турник для начала и раз десять подьем переворотом,
а рот все таки захлопнуть?
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Я прекрасно понимаю, что плохое самочувствие и впадение в депрессию "главного" на фоне его тотальной наркозависимости - штука заразная и передается на интуитивном уровне. Не все то, что вам преподносится как конфетка, ею является. Думать надо, а не впадать в отключку вслед за вашим кумиром. Его откачают(наверное), но за вами так ухаживать не будут. Так что пора обратно "включаться". И думать. Зеленые, это для вас, если вы еще находитесь в бессознательном состоянии. Приходите в чувство.
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Как же Зебилам мешает жить Свобода слова. Выкручиваются, как уж на сковородке, только чтоб оправдать свой фашистский закон.
Дебилы, *****!
А нам с ними жить еще почти 4 года!!!
Или все-таки не 4???????????
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храним голову холодной, порох сухим, оружие - вычищенным...
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порохоботі - противники легализации оружия
оружие порохоботов - клавиатура, а поле битві - диван
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Ха, так и представляю - полным составом посольство Украины в Иране с метлами, вместе с ними прессекретари всех ведомств и возглавляет эту колону Арахамия.
Нет такой недели, что бы нынешняя власть не оправдывалась и не говорила - "вы нас не так поняли".
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Навіщо далеко ходити? Кошкє Соніной мітлу в руки і впірьод. За вибитий зуб Шепелявого. Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 7415
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Уявляю як редактори різних сайтів та журналюги махають мітлою на вулиці. Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 1907
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Сейчас по тяжким случаям ментовского беспредела или пыток ЕСПЧ дает решения через 3 -4 года в лучшем случае, а сколько же сот лет он будет давать ответы на запросы укр. судов? Допустим, человека привлекли к суду, ЕСПЧ через 5 лет дал заключение, что дезинформация была, тут же суд его приговаривает "на химию", а обвиненный тут же обращается в ЕСПЧ на нарушение своего права на быстрый и справедливый суд и получает через пару лет 5000 евро компенсации за недопустимую затяжку приговора.
Какого хрена ЕСПЧ вообще должен отвечать на запросы укр. судов, если это не входит в его обязанности? Где ЕСПЧ найдет понятие "дезинформации" как криминала, если в мире его нет, а украинскими бредовыми законами он руководствоваться не может и не должен?
ЕСПЧ уже высказался, что весь этот закон бредятина, чего еще надо?
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Прихильники Зеленського до критики на його адресу повинні ставитися так же виважено та толерантно, як виважено та толерантно ставилися до критики Порошенка його симпатики. /Цитаты комментов критиков Порошенко .1.Эту мразь- Вальцманов, Турчиновых, Яценюков и К- будем долго и с удовольствием вешать2Вот что значит не довести майдан до логического завершения. Нужно было не в бачки с мусором запихивать воровских мразей,а стрелять всех подряд 3.Братик , привет ! Как ты , держишься в борьбе со злейшими врагами страны-порохоботами.Моя бы воля я их всех на фонарных столпах как тараньку развешал.4. ..... у власти пора вешать!5. петю повесят, не сбежит падла.6. сдохни, ......рошеновская! резать вас всех будем. будете висеть на столбах вместе с рыгалами и бппшными вылупками 7. Вонючее говно минстеця, когда вешать вас начнем - не вижжи как свинья. Умри как говно.
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Да Бородянский уже и Кима переплюнул
Мне лично противно смотреть на эту бородинскую морду
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Иудейские товарищи решили построить себе в Украине новый Каганат, украинцев запрячь в ярмо , а НЕЛОЯЛЬНЫХ К ИХ ИУДЕЙСКОЙ ПАРТИИ ГРАЖДАН , метить нашивками на рукавах, как нацисты евреев
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А хто буде відповідати за те, що декілька днів Золоте-4, де були обстріли, вперто називали Орєхово? Що кількість об трілів, які втрати свідомо занижувалися владою? Чи зі сторони влади це не дезинфлрмація, а військова хитрість?
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Это называется ВРАНЬЁ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ
Вот уже полгода КАК враньё стало официальной политикой власти
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Европейцы с их европейскими ценностями ОПЯТЬ РЖУТ С УКРАИНЫ
КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ
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еще бы рис пустой заставить жрать
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Просто вражаюче хамство .В нормальній країні вже б летіло з посади догори дриґом.
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Здорово. Тролле-фермы строем и с песней идут чистить сортиры.
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только поcле Зебила и его коМанды... или ты считаешь. что Украина является порноактрисой берущей и спереди и сзади это истина?
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ну вот, на тролляке и шапка горит. назначаю тебя в том строю чистильщиков сортиров запевалой.
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А лучше просто пороть холопов, на площади! Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію - Цензор.НЕТ 611
Врэмья "дорогенькых" скинчилося, как и эпоха бидности!
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Надо отправить Кабмин на общественные работы тогда они будут меньше водить в заблуждения
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Шо, пороВшивые, бздите когда страшно?
А вы не брешите, как псы шелудивые - и будет вам РОШЕН.
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Этого деятеля Зеленский СРОЧНО должен гнать пинком под зад ибо эти Бородянские работают исключительно против самого Зеленского и он должен это понимать .
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