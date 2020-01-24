 Тюремного заключения не будет, лишь общественные работы, - Бородянский об ответственности за дезинформацию

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в эфире Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.
"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: это дезинформация. Тот отвечает: я не согласен. После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.
Министр добавил: в случае, если насчиталось 3 таких случая в течение года, наступает уголовная ответственность.
"Она не предполагает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека. - Ред.). Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения — нет приговора", - подытожил Бородянский.
А все ви кляті порохоботи, довели Зе-бубочку своєю критикою до сказу, тепер майте, спершу янеЛох повідключав коментарі на своїй сторінці, а завтра і всіх вас по відключає від інтернету.
Як вам не совісно не визнавати "навеличнішого лідера **********" найвеличнівшим лідером **********!..
Кто хочет сегодня поработать?
Верной дорогой идёте, товарищи...))
http://lurkmore.to/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B8
готовы подметать улицы и собирать окурки с газонов...?
Зе-маладаякоманда это вам не Барыга мальдивский.... - они научат вас Родину любить...
Но почему-то сидели закрыв рот и не организовали флешмоб # Я_тобі_не_журношлюха.
"Дорогенька" их массово возбудила, а журношлюха нет.
Странные эти журналисты...
Тот же Богдан сказал примерно так.. - "нам журнашлюхи не нужны, мы сами шлюхи..."
И сам Зе в в одном ролике сказал.. - мы не забудем тех кто нас обижал..
Ничего..., чуть возмутились журналисты... - и утерлись...
Мне кажется они испугались... - поняли что к власти пришел жесткий Кагал..., и церемонятся с ними не будут как порошенко...
Видите как у Зе настойчиво пытаются построить диктатуру...?
Может и построят...
Хотя все эти наследники краснопузых бородянские, дубинские, василевские-смаглюк и выскакивают из штанов-юбок, стараясь загнать украинцев в стойло своих хозяев-сутенеров.
Не Закон, а дышло!
сиді тьприбирати вулиці поки не буде рішення суду... А до цього суд прийме рішення про заборону роботи цього медіаресурсу на час слідства. Ну як з тими, хто начебто винний у вбивстві Павла. Провина не доведена, але ж сидять. Доречі: а про спростування тієї інформації, яка начебто деза там нема нічого?
- Есть такая процедура?
и да какое отношение к ответственности за дезинформацию
имеет министр культуры, молодежи и спорта - главный блюдЕц правдоруб в стране?
може ему на турник для начала и раз десять подьем переворотом,
а рот все таки захлопнуть?
Дебилы, *****!
А нам с ними жить еще почти 4 года!!!
Или все-таки не 4???????????
оружие порохоботов - клавиатура, а поле битві - диван
Нет такой недели, что бы нынешняя власть не оправдывалась и не говорила - "вы нас не так поняли".
Какого хрена ЕСПЧ вообще должен отвечать на запросы укр. судов, если это не входит в его обязанности? Где ЕСПЧ найдет понятие "дезинформации" как криминала, если в мире его нет, а украинскими бредовыми законами он руководствоваться не может и не должен?
ЕСПЧ уже высказался, что весь этот закон бредятина, чего еще надо?
Мне лично противно смотреть на эту бородинскую морду
Вот уже полгода КАК враньё стало официальной политикой власти
КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ
Врэмья "дорогенькых" скинчилося, как и эпоха бидности!
А вы не брешите, как псы шелудивые - и будет вам РОШЕН.