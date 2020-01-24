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 Коронавирус в Китае: 876 инфицированных, 26 погибших, 8 городов с населением в 25 млн человек закрыты

На данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае составляет 876 человек.

На сегодняшний день, 24 января, количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 26 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Число подтвержденных случаев инфицирования вирусом в Китае составило 876 человек.

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Министерство финансов Китая выделило провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания, 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь в борьбе с распространением нового коронавируса.

В Китае призвали жителей уже восьми городов в провинции Хубэй не покидать пределы населенных пунктов в связи со вспышкой смертельного коронавируса в Ухане, пишет Укринформ

"По меньшей мере восемь городов были закрыты - Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао", - говорится в сообщении.

Все они находятся в провинции Хубэй в центральном Китае, где была сосредоточена болезнь.

Охват беспрецедентной блокировки городов с целью сдержать смертельный новый вирус, составляет около 25 миллионов человек.

В Ухане, где было зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания, построят больницу на 1000 коек в стиле учреждения, которое в Пекине построили во время эпидемии атипичной пневмонии. По словам представителей муниципальных властей, больница будет построена на участке площадью 25 000 квадратных метров и должна быть открыта 3 февраля.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших – 644. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. 

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве.

Источник: https://censor.net.ua/n3171626
 
 
 Топ комментарии
 
Будите Юльку с "Тамифлю"!
Коронавирус в Китае: 876 инфицированных, 26 погибших, 8 городов с населением в 25 млн человек закрыты - Цензор.НЕТ 122
И дайте статистику сколько за этот год померло людей от ОРЗ - она куда более удручающая. Но фармкомпаниям надо бабла срубить...
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Пусть китайцы массово чихнут в строну засрашки,а Украине границу с этой территорией ублюдков в кокошниках закрыть наглухо.
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Пусть китайцы массово чихнут в строну засрашки,а Украине границу с этой территорией ублюдков в кокошниках закрыть наглухо.
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Рассмешил про закрыть наглухо... Да наши за сто баксов того китайца оближут с ног до ноздрей и поедут в Киев чихать за 100 гривен за чих...
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Будите Юльку с "Тамифлю"!
Коронавирус в Китае: 876 инфицированных, 26 погибших, 8 городов с населением в 25 млн человек закрыты - Цензор.НЕТ 122
И дайте статистику сколько за этот год померло людей от ОРЗ - она куда более удручающая. Но фармкомпаниям надо бабла срубить...
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Замечательный у тебя ник) как раз кстати
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В Ухане, где было зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания, построят больницу на 1000 коек в стиле учреждения, которое в Пекине построили во время эпидемии атипичной пневмонии. По словам представителей муниципальных властей, больница будет построена на участке площадью 25 000 квадратных метров и должна быть открыта 3 февраля. Источник: https://censor.net.ua/n3171626\\\\\\\\\\\\

Отправить туда Филатова, который несчастный мост строит ремонтирует годами.
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в твиттере страшные видосы оттуда! это похоже на биологическое оружие! опасная фигня! как бы чума нашего века не настала!
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Кстати в Ухане базируется лаборатория по изучению самых опасных патогенов. Как бы не получилось что там накосячили.
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слышал, что 10 врачей заразилось этим вирусом, которые лечили 1 пациента с этим вирусом. в твиттере видосы стременные, как люди падают и умирают! Украина должна закрыть для китайцев въезд в страну и нужно устанавливать в аэропортах тепловизоры, потому что у зараженных жар и их видно в тепловизоры!
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Ага, прям светятся так, что видно среди толпы. Разница ведь в температуре до 40 градусов.
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да, светятся! я смотрел вчера Голос Америки и вроде там показывали, что в США установили тепловизоры и видно больных ибо у них жар. И сюжет из Китая видел и они тоже такие детекторы - тепловизоры установили, чтобы выявлять людей с жаром!
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ОТ ТІЛЬКИ КИТАЙЦІ ПРОСТО ПЕРЕД ПЕРЕВІРКОЮ ПОЧАЛИ ПРИЙМАТИ ЖАРОПОНИЖУЮЧІ..
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Паша, а вот это и вызывает стрем ибо вирус вырвется по миру!
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він вже вирвався.. надія лише на швидкість роботи фармкомпаній..
і на те,що азіати все-таки мають певні відмінності організму-можливо на європейців(словян) вірус буде діяти слабше..
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хорошо в китае жить по 10 врачей на одного пациента . Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито - Цензор.НЕТ 7533. какие видосики как за еду дерутся 8 человек на пустом рынке с горами продуктов на прилавке ? в 10 000 000 городе за сутки умирает не меньше 500 по естественным причинам . а тут целых 26 умерло за несколько дней . апокалипсис головного мозга ? тут ещё алиенов не хватает с мировым заговором рептилоедов
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Кажуть Шепелявий був там, коли нелох був в Оманії. Ось і привезе звідти болячку.
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Китай пока ни с кем особо не воюет да и с перенаселением нужно бороться +сбить градус протестов в Гонконге .....21 век биовирусы .....
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скоріше .'труднощі перекладу'..думаю,йдеться про переобладнання..
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Немного интересных совпадений
Хубэй - енот (с китайского)

Ухань - зонтик (с китайского)
а теперь попробуйте перевести на английский - охренеете
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А в чем прикол ? Ракообразная амбрела ?
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ну вообще то енот - ракун (ракун-сити гуглим)
ну а про "амбрелла" (зонтик) наверное все в курсе
складываем 2 и 2. что получаем?
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Що якщо не грав в rezident evil, то і не здогадається про ваші співпадіння.
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кино (аж пять фильмов) тоже никто не видел?
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Ну жахи, чесно кажучи, теж специфічний жанр і "на любітеля"
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Вот и "почистили" китайцев.несколько лет назад эболай в африке тренировались. И не нужно ни какого ядер.оружия
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Природа реагирует на перенаселение. Не зря, так часто, эти эпидемии в Азии возникают и в Китае, в частности.
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Ага, перенаселение.
Просто сожрали селюки китайские мышь летучую, или, как было написано в публикации китайских ученых, змею сожрали (в лечебных целях, народная, так сказать, медицина).
Рост благосостояния селюков нисколько не отражается на их IQ.
И не играет роли, китайский то селюк, или африканский.
Жрут же селюки российские мумие, то есть дерьмо летучих мышей или жуют табак жевательный "насвай" из дерьма парнокопытных, а потом получают глистов в легких, печени и головном мозге.
Селюк есть селюк.
Поражена, к слову, как низко поставлен в КНР санпросвет.
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просто не надо курям пальцы в жопу засовывать
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Я вас умоляю... каждые несколько секунд от СПИДА умирает человек, а вы о каком-то вирусе беспокоитесь.
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Andrii Abdulov СПИД не передается воздушно-капельным путем.
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И что? Туберкулёз передаётся и в Украине сотни тысяч челове им болеют. Это не первый и не последний вирус.
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С добрым утром, тётя Хая, ай-ай-ай!
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай! Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито - Цензор.НЕТ 7274
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Господи, когда же селюки китайские перестанут харкать на землю.
Доживу ли я до того момента.

P.S. Сегодня два китайских умельца от телефонного и интернетовского провайдера ставили соседке NBN, а я работала в комнатес открытым окном. Харканул на землю по привычке селюк-умелец. Господи Боже мой, может компании Telstra своим работникам салфетки бумажные, копеечные раздавать (или носовые платки) и демонстрировать, как ими пользоваться?
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Все производится в Китае, даже вирусы. Развели у себя антисанитарию, жрут крыс и тараканов и ежегодно снабжают человечество новыми болячками.
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Так людство само заслужило на нову чуму...Що тут дивного...
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Охват беспрецедентной блокировки городов с целью сдержать смертельный новый вирус, составляет около 25 миллионов человек.

Это Китай, а не Украина, так что смертельный вирус вполне возможно и остановят.
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БІЛЬШЕ РОЗРАХУНОК,ЩО ВАКЦИНУ ЗНАЙДУТЬ..
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Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что выздоровление от коронавируса (2019-nCOV), который вызывает пневмонию, зависит от иммунитета больного, о чем стало известно из ее Facebook.

"Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в том числе слабый иммунитет. Также из умерших большинство были преклонного возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", - объяснила Супрун.

Многие из тех, кто заразился, работали или посещали рынок в г. Ухань в Китае, из-за чего вирус и прозвали уханским. Вирусу удобно распространяться в условиях китайских продуктовых рынков, где много продавцов и туристов, продаются живые и убитые животные, птицы, морепродукты.
"Вирус вызывает пневмонию с кашлем, лихорадкой и затруднением дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период продолжается около двух недель", - сообщила экс-министр
Известно также, что вирус передается от человека к человеку и может мутировать. Пока вакцины от него нет, но нужно соблюдать общие правила гигиены: мыть руки, избегать людей с признаками заболевания, не трогать грязными руками глаза и рот.
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