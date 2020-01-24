 Коронавирус в Китае: 876 инфицированных, 26 погибших, 8 городов с населением в 25 млн человек закрыты

На сегодняшний день, 24 января, количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 26 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Число подтвержденных случаев инфицирования вирусом в Китае составило 876 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус в Китае: ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу

Министерство финансов Китая выделило провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания, 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь в борьбе с распространением нового коронавируса.

В Китае призвали жителей уже восьми городов в провинции Хубэй не покидать пределы населенных пунктов в связи со вспышкой смертельного коронавируса в Ухане, пишет Укринформ

"По меньшей мере восемь городов были закрыты - Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао", - говорится в сообщении.

Все они находятся в провинции Хубэй в центральном Китае, где была сосредоточена болезнь.

Охват беспрецедентной блокировки городов с целью сдержать смертельный новый вирус, составляет около 25 миллионов человек.

В Ухане, где было зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания, построят больницу на 1000 коек в стиле учреждения, которое в Пекине построили во время эпидемии атипичной пневмонии. По словам представителей муниципальных властей, больница будет построена на участке площадью 25 000 квадратных метров и должна быть открыта 3 февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый коронавирус унес жизни 17 человек в Китае

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших – 644. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.



Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.



Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве.