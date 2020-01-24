 Коронавирус в Китае: 876 инфицированных, 26 погибших, 8 городов с населением в 25 млн человек закрыты

На сегодняшний день, 24 января, количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 26 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Число подтвержденных случаев инфицирования вирусом в Китае составило 876 человек.
Министерство финансов Китая выделило провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания, 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь в борьбе с распространением нового коронавируса.
В Китае призвали жителей уже восьми городов в провинции Хубэй не покидать пределы населенных пунктов в связи со вспышкой смертельного коронавируса в Ухане, пишет Укринформ
"По меньшей мере восемь городов были закрыты - Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао", - говорится в сообщении.
Все они находятся в провинции Хубэй в центральном Китае, где была сосредоточена болезнь.
Охват беспрецедентной блокировки городов с целью сдержать смертельный новый вирус, составляет около 25 миллионов человек.
В Ухане, где было зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания, построят больницу на 1000 коек в стиле учреждения, которое в Пекине построили во время эпидемии атипичной пневмонии. По словам представителей муниципальных властей, больница будет построена на участке площадью 25 000 квадратных метров и должна быть открыта 3 февраля.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших – 644. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.
Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве.
И дайте статистику сколько за этот год померло людей от ОРЗ - она куда более удручающая. Но фармкомпаниям надо бабла срубить...
Отправить туда Филатова, который несчастный мост
строитремонтирует годами.
і на те,що азіати все-таки мають певні відмінності організму-можливо на європейців(словян) вірус буде діяти слабше..
Хубэй - енот (с китайского)
Ухань - зонтик (с китайского)
а теперь попробуйте перевести на английский - охренеете
ну а про "амбрелла" (зонтик) наверное все в курсе
складываем 2 и 2. что получаем?
Просто сожрали селюки китайские мышь летучую, или, как было написано в публикации китайских ученых, змею сожрали (в лечебных целях, народная, так сказать, медицина).
Рост благосостояния селюков нисколько не отражается на их IQ.
И не играет роли, китайский то селюк, или африканский.
Жрут же селюки российские мумие, то есть дерьмо летучих мышей или жуют табак жевательный "насвай" из дерьма парнокопытных, а потом получают глистов в легких, печени и головном мозге.
Селюк есть селюк.
Поражена, к слову, как низко поставлен в КНР санпросвет.
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай!
Доживу ли я до того момента.
P.S. Сегодня два китайских умельца от телефонного и интернетовского провайдера ставили соседке NBN, а я работала в комнатес открытым окном. Харканул на землю по привычке селюк-умелец. Господи Боже мой, может компании Telstra своим работникам салфетки бумажные, копеечные раздавать (или носовые платки) и демонстрировать, как ими пользоваться?
Это Китай, а не Украина, так что смертельный вирус вполне возможно и остановят.
"Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в том числе слабый иммунитет. Также из умерших большинство были преклонного возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", - объяснила Супрун.
Многие из тех, кто заразился, работали или посещали рынок в г. Ухань в Китае, из-за чего вирус и прозвали уханским. Вирусу удобно распространяться в условиях китайских продуктовых рынков, где много продавцов и туристов, продаются живые и убитые животные, птицы, морепродукты.
"Вирус вызывает пневмонию с кашлем, лихорадкой и затруднением дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период продолжается около двух недель", - сообщила экс-министр
Известно также, что вирус передается от человека к человеку и может мутировать. Пока вакцины от него нет, но нужно соблюдать общие правила гигиены: мыть руки, избегать людей с признаками заболевания, не трогать грязными руками глаза и рот.