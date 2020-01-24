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 Политика Украины
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Все про:гражданство (1029) Президент (4299) Госмиграция (247)

 В прошлом году 1090 человек получили гражданство Украины по указу президента, - Госмиграция

В 2019 году по указу Президента Украины украинское гражданство получили более 1000 человек.

 Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Так, за 2019 год, принято в гражданство Украины по указу Президента Украины 1090 человек, среди которых 1062 иностранцы и 28 беженцев.

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В частности, гражданство Украины получил 181 россиянин, 179 из которых были определены как иностранцы, а двое как беженцы.

Кроме того, гражданство Украины получили 124 граждане Сирии, 60 граждан Ирака, 63 гражданина Ирана, 50 ливанцев и другие.

Источник: https://censor.net.ua/n3171623
 
 
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Когда презу делать нех он закарючки лично ставит
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Так мішебратья не? І Солоха казав що треба вибачення просити у мешканців домбасу! А цей виродок в РНБО сидить!
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Советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо уже в феврале отправиться на оккупированные части Донбасса с миссией по решению целого ряда практических вопросов.
Источники сообщают, что Сивохо обсудит в ходе визита новые участки разведения сил и снятие экономической блокады с Донбасса.
При этом некоторые оккупанты заявляют, что в случае визита Сивохо могут пройти переговоры советника главы СНБО Украины с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным. Такой вариант также не исключается.
«Сивоху в будущем могут назначить главой переговорной группы по Донбассу и его готовят как первого человека команды президента, который поедет на ту территорию как официальный представитель Украины»
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россиянам не давать гражданства! они несут угрозу! потом начнут за русский мир кричать! потому запрет пожизненный им! помню старое видео с Жириновского, где он говорит Бушу, где он говорит, что Нью-Йорк уже говорит по русски и они отправят туда еще 10 миллионов русских и изберут там своего президента. Вот они в Украину русских на заселяли и тут вата появилась. Вата, которая за Россию топит аж усирается! Надо вообще ввести закон по которому только те люди будут считаться гражданами Украины, у которых течет Украинская кровь! А те у кого нету Украинской крови, тот может проживать в Украине на правах иностранца! Как в ОАЭ такая система! Граждане только арабы, а все остальные могут работать и жить, но они живут на правах иностранцев! Иностранцы не смогут занимать государственные места и служить в государственных конституциях. Так будет справедливо!

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А сколько нормальных людей взяли гражданство других государств история умалчивает.
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мусор заезжает, а адекватные люди (11 млн за время "незалежности") уезжают
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