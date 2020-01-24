 В прошлом году 1090 человек получили гражданство Украины по указу президента, - Госмиграция

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Так, за 2019 год, принято в гражданство Украины по указу Президента Украины 1090 человек, среди которых 1062 иностранцы и 28 беженцев.
В частности, гражданство Украины получил 181 россиянин, 179 из которых были определены как иностранцы, а двое как беженцы.
Кроме того, гражданство Украины получили 124 граждане Сирии, 60 граждан Ирака, 63 гражданина Ирана, 50 ливанцев и другие.
Источники сообщают, что Сивохо обсудит в ходе визита новые участки разведения сил и снятие экономической блокады с Донбасса.
При этом некоторые оккупанты заявляют, что в случае визита Сивохо могут пройти переговоры советника главы СНБО Украины с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным. Такой вариант также не исключается.
«Сивоху в будущем могут назначить главой переговорной группы по Донбассу и его готовят как первого человека команды президента, который поедет на ту территорию как официальный представитель Украины»