 "Укрзализныця" остается под полным контролем государства, - Гончарук о меморандуме с Deutsche Bahn

Об этом Гончарук написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине. Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка! Завтра совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества", - заявил Гончарук.

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"Добавлю, что сотрудничество с Deutsche Bahn - это позитивный сигнал европейскому бизнесу по Украине. Украинцы должны получить современную, комфортную и безопасную дорогу", - отметил Гончарук.





