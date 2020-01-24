EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  154  7
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8625) Донбасс (20505) наемники РФ (1033) операция Объединенных сил (2015)

 Один украинский воин ранен. За минувшие сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 24 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Талаковки - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин; два раза рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Водяного - из автоматического станковой гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Побратимы попрощались с погибшим украинским воином Николаем Сорочуком в Мариуполе. ФОТОрепортаж

"Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Орехово - из гранатометов различных систем", - добавили в штабе ОС.

К сожалению, вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе ОС.

Один украинский воин ранен. За минувшие сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
Один украинский воин ранен. За минувшие сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171620
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так то воно само мабуть вирішило до пекла навітатись...))
 показать весь комментарий
 
 
Пенсии сепарам-снайперам заплатили? Может платите очень маленькие? Что там Сивоха, как его предложение с разведением украинцев по всем фронтам: политическом, экономическом, военном ...
 показать весь комментарий
 
 
Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Денис Казанський‏

@den_kazansky
ЧитатьЧитать @den_kazanskyЕще
Весной 2014 какие-то идиоты в Донецке подожгли дворец спорта "Дружба". Думаете, за 6 лет что-то изменилось? Ахаха, нет! "Дружба" так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей...

ДНР - это чума Донбасса. Коронавирус
ВИДЕОhttps://twitter.com/den_kazansky/status/1220429757050957826
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх