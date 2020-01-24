 Один украинский воин ранен. За минувшие сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 24 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Талаковки - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин; два раза рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Водяного - из автоматического станковой гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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"Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Орехово - из гранатометов различных систем", - добавили в штабе ОС.

К сожалению, вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе ОС.



