 Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета Общественного контроля НАБУ относительно запрета на въезд в Украину для шведского певца Dr. Alban, информирует Цензор.НЕТ.
"В отношении указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. Одновременно отмечаем, что согласно закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", - говорится в ответе.
Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban.
послушайте какие помои вылил Путин тышком-нышком на Украину, Литву, Латвию и Польшу в своем выступлении в Иерусалиме
Одел ЗЕля путинских подстилок из Яд-Вашем, и правильно сделал !
слушаю как сейчас Соловьев с бражкой дерьмом захлебываются
В'їхати за приватними справами можна, але з метою заробляти - не можна.
В законі є цей пункт.
Його тормознули, Квартал подзвонив колишньому директору Баканову, та той дав вказівку зняти бан.
Вдячний "доктор" подякував Зеленського, а потім йому подзвонили та сказали: "що ти робиш, дєбіл".
Висновок - Its My Life в Кварталі коштувала Зеленському репутації. Скандали політикам коштують дуже дорого. Кожний політичний опонент буде тепер тикати Албаном в пику.
Або навмисно деякі випадкі пропускали.
Наприклад, репера Басту лише з другого візиту забанили.
А перший - відработал відмінно. У нічному клубі - ходять чуткі, що там діти посадовців дуже сильно благали дозволити...