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 Политика Украины
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Все про:запрет (1379) СБУ (14271) певец (55) Dr. Alban (7)

 Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины проверяет только артистов - граждан РФ.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета Общественного контроля НАБУ относительно запрета на въезд в Украину для шведского певца Dr. Alban, информирует Цензор.НЕТ.

"В отношении указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. Одновременно отмечаем, что согласно закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", - говорится в ответе.

Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину, убрав упоминание о вмешательстве Зеленского

Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban.

Источник: https://censor.net.ua/n3171618
 
 
 Топ комментарии
 
Даже выкрутиться нормально не могут, мол, если бы тот сам в Инстаграме не попалил хату, то никто бы и не заметил.
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Кстати куда с форума пропали ЗЕбильнутые? Помните как прошлом году перед выборами вся эта шобла тут радостно улюлюкала, визжала как они погонят прохоботов на Ростов, что скоро порохоботы с голоду помрут, воинственно кулачками махали!! ...а в итоге это вы ЗЕбилы сами слились и исчезли. Какая ирония судьбы...
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Дебилизация всей страны в турборежиме!
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Дебилизация всей страны в турборежиме!
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первый (и может быть последний) раз поддерживаю Зеленского
послушайте какие помои вылил Путин тышком-нышком на Украину, Литву, Латвию и Польшу в своем выступлении в Иерусалиме

Одел ЗЕля путинских подстилок из Яд-Вашем, и правильно сделал !

слушаю как сейчас Соловьев с бражкой дерьмом захлебываются
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Даже выкрутиться нормально не могут, мол, если бы тот сам в Инстаграме не попалил хату, то никто бы и не заметил.
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Верно говорят! Если всех проверять, то некогда в Буковели отдыхать!!
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Так чому цього др-ра Альбана не розглядали, хоча він гастролював в окупованому Криму?
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Я так понимаю что если зарубежный артист хочет выступить с концертом в оккупированном рашей Крыму, ему необходимо согласовать это с правительством материковой Украины ,то есть спросить и выписать разрешение
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ps Почему именно так ,а потому лишь ,что в Крыму всё же находятся люди которые искренне поддерживают Украину , ну например те же крымские татары да и не только
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Ні, не можна.
В'їхати за приватними справами можна, але з метою заробляти - не можна.
В законі є цей пункт.
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Тогда вопрос ну естественно к властям а как быть тем самым расположенным позитивно в целом к Украине крымчанам у которых нет финансовой возможности выехать из Крыма, но есть возможность попасть и оплатить билет на концерт по месту ,то есть они по ходу граждане с урезанными возможностями, вот и палка в двух концах
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Не хочете написати про більш серйозні порушення прав кримчан, як примусове надання російського громадянства, арешти, заборона на в'їзд до Криму, заборонв мініготелів, конфіскація земельних ділянок...?
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Він в'їхав в Крим з боку росії. Це є порушенням законів України. Відповідно йому повинен бути заборонений в' їзд в Україну на певний час.
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Да он понятно и я не возражаю, я о проблеме в целом, кстати многие известные артисты ещё и гражданство раши приняли например Хироюки Тагава с 2015 года" разборки в маленьком Токио и другие боевики" известный всему миру Демиро а также француз забыл там как его с пьром Решаром снимался кроме того просто обожают рашу Стивен Сигл и знаменитые Sandra, Уотерс(pink floyd ) Udo Accept ,Boney m и масса других групп играющих в разных стилях , вот и обидно ,что так складывается
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Мабуть, агенти повідомили, та Албан був в базі.
Його тормознули, Квартал подзвонив колишньому директору Баканову, та той дав вказівку зняти бан.
Вдячний "доктор" подякував Зеленського, а потім йому подзвонили та сказали: "що ти робиш, дєбіл".
Висновок - Its My Life в Кварталі коштувала Зеленському репутації. Скандали політикам коштують дуже дорого. Кожний політичний опонент буде тепер тикати Албаном в пику.
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Дійсно, що Албан дав аргумент проти цієї влади. Треба було думати перед тим, як його пустили в Україну.
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Ну так кримчани теж хочуть на др. Албана позирить.
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Нехай дивляться на ютубі. Албан порушив закон, тому йому лише завдяки протекції вдалося в'їхати в Україну.
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Кстати куда с форума пропали ЗЕбильнутые? Помните как прошлом году перед выборами вся эта шобла тут радостно улюлюкала, визжала как они погонят прохоботов на Ростов, что скоро порохоботы с голоду помрут, воинственно кулачками махали!! ...а в итоге это вы ЗЕбилы сами слились и исчезли. Какая ирония судьбы...
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Да потому что группа по рьяно их выжила и теперь остались по сами с собой , ну и не много нейтральных которым ,как говорится будем видеть и сделаем выводы к осени , Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 8319
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А напрасно. При барыге проверялись ВСЕ. Правильные вещи после соевой саранчи нужно оставлять. Хоть их и обмаль. Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 3475
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Вибачте, я не місцевий...про котрого «баригу» ви пишете?
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Оно тебе надо? "Не мисцевый"- проходи мимо. Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ - Цензор.НЕТ 3399 Мисцеви в курсе.
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Про якого «баригу» ти тут втикаєш, «місцевий»?
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Нажаль, теж погано перевіряли.
Або навмисно деякі випадкі пропускали.
Наприклад, репера Басту лише з другого візиту забанили.
А перший - відработал відмінно. У нічному клубі - ходять чуткі, що там діти посадовців дуже сильно благали дозволити...
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Всяких блох вылавливать, жизни не хватит. Нехай спивает.
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