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 Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма"

23 января Государственный департамент США обнародовал изменения в правила выдачи туристических виз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Новые изменения, вступающие в действие 24 января, направленны на ограничение так называемого родильного туризма - практики, когда беременные женщины едут в США чтобы родить на территории этой страны и таким образом обеспечить для ребенка право претендовать на американское гражданство. Правило, предусмотренное в 14 поправке к Конституции США, обеспечивает право на гражданство США по месту рождения ребенка.

Согласно новым правилам, "рождение ребенка в США с целью получения для него гражданства" не может быть основанием для получения американской визы.

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"Это изменение имеет целью ответить на риски для национальной безопасности и правоохранительной сферы, связанные с родильным туризмом, включая криминальную деятельность, связанную с индустрией "родильного туризма", - говорится в заявлении Госдепа..

По оценкам Государственного департамента, тысячи детей ежегодно рождаются в США у тех, кто находится в стране по туристической визе типа В1/В2.

Новое правило также предусматривает, что заявители, которые хотят получить визу для прохождения лечения в США, должны подтвердить, что такое лечение организовано, а также они имеют возможность оплатить все связанные с ним расходы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171616
 
   
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Тогда отменяйте американское гражданство у детей Омеляна, а то туда уже лыжи точит! Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма" - Цензор.НЕТ 5217
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Емельян это тот дибильный мыролюбец который с помощью потужного гиперлупа рассказывал что в Украине отремонтировано и построено 4000000 км. автодорог?
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А в Україні нема подібного туризму. Мабуть нова зевлада перемогла тих, хто хотів таким чином отримати українське громадянство🤫🤢
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...тогда нужно придумать "антиродильный" - пусть мама римма родит ослика обратно... Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма" - Цензор.НЕТ 6412 Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма" - Цензор.НЕТ 1687
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