 Антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения Альперину, подозреваемому в организации схем на таможне

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"23 января следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство о продлении возложенных ранее обязательств при избрании меры пресечения одесскому бизнесмену, подозреваемому в организации махинаций на таможне. Подозреваемый, по-прежнему обязан носить электронное средство контроля (браслет) до 23 марта и выполнять предварительно возложенные на него обязательства", - говорится в сообщении.
Напомним, указанного бизнесмена подозревают в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.
30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.
В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".
Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.
26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.
27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.
28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.
29 ноября 2019 г. Высший антикоррупционный суд Украины избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.
3 декабря 2019 г. Альперин вышел из СИЗО - за него внесли залог.
разумеется, если за пару тысяч бакарей не договорился с ментами, чтоб снимать тот браслет, если куда надо поехать.