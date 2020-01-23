 Закон о дезинформации не распространяется на оценочные суждения, даже критические, - Бородянский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV.
Бородянский присоединился к обсуждению законопроекту о дезинформации.
"Да, вводится понятие дезинформация. Что такое дезинформация? Это определение взято из европейского законодательства. Это недостоверная информация по вопросам, представляющим общественный интерес. Этот закон не распространяется на оценочные суждения, в том числе критические. Вот например, есть дезинформация последнего месяца, что наших СБУшников убили на границе с Венгрией. В чем тут дезинформация? Наших СБУшников не убивали. Это придуманная дезинформация ... (после большой паузы, - ред.), Которая угрожает нацбезопасности", - сказал Бородянский.
По его словам, суд будет решать угрожает ли дезинформация отдельных изданий или журналистов национальной безопасности или нет.
"Порошенко убил своего брата" - ето дезинформация, а вот
"Порошенко возможно убил своего брата" - ето уже критическое оценочное суждение.
короче очередной зеленый развод, что бы подмять под себя СМИ...
вы в том направлении движетесь зебилы?!
А інформація, що Президент, був на відпочинку в Карпатах, коли насправді він був в Омані?
Як це?