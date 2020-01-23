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Все про:дезинформация (125) Бородянский Владимир (73)

 Закон о дезинформации не распространяется на оценочные суждения, даже критические, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законопроект о дезинформации не распространяется на оценочные суждения, в том числе критические.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV.

Бородянский присоединился к обсуждению законопроекту о дезинформации.

"Да, вводится понятие дезинформация. Что такое дезинформация? Это определение взято из европейского законодательства. Это недостоверная информация по вопросам, представляющим общественный интерес. Этот закон не распространяется на оценочные суждения, в том числе критические. Вот например, есть дезинформация последнего месяца, что наших СБУшников убили на границе с Венгрией. В чем тут дезинформация? Наших СБУшников не убивали. Это придуманная дезинформация ... (после большой паузы, - ред.), Которая угрожает нацбезопасности", - сказал Бородянский.

По его словам, суд будет решать угрожает ли дезинформация отдельных изданий или журналистов национальной безопасности или нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под видом "борьбы с дезинформацией" у Зеленского хотят ввести жесткую цензуру с уголовной ответственностью, - Сюмар

Источник: https://censor.net.ua/n3171611
 
 
 Топ комментарии
 
Пещерный суд...с самым честным судьей вовком....
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А информация о том что Порошенко убил своего брата....на канале Г+Г это что? Дезинформация ..или чистейшая зеленая правда..??
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В законе увы этого не написанно.
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Бородянский, (после большой паузы)(с), ответил бы так: Это угрожает нацбезопасности.
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Им правда не важна, им главное прокукарекать. Зеленый лохторат схавает. Нужно бесконечное шоу. Очередные информационный поводы для отвлечения внимания -- "Перепись Дубилета", "Новый обмен пленными", "Минские соглашения" и т.д. Про Боинг с Оманом, экономику, резкий рост безработицы, долги по зарплатам, провал с МВФ, новые платежки - молчать, как партизанам.
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А информация о том что Порошенко убил своего брата....на канале Г+Г это что? Дезинформация ..или чистейшая зеленая правда..??
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А как действительно, ну скажем исчез ,убит или умер, ну вообщем всё тот же брат ,кстати у вас есть ссылки на материалы которые можно засчитать как правдивые по данному делу или всё шито крыто как по делу о Гонгадзе ,нас ожидает Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1370
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тут очень тонко, я так понял
"Порошенко убил своего брата" - ето дезинформация, а вот
"Порошенко возможно убил своего брата" - ето уже критическое оценочное суждение.
короче очередной зеленый развод, что бы подмять под себя СМИ...
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А кто будет решать какая информация оценочная а как информация деза?!!
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Пещерный суд...с самым честным судьей вовком....
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А який реформований суд це буде вирішувати? Той, який трансплантологу за хабар в 20 тис дол. призначив штраф в 8 тис. грн. і повернув лям баксів готівки?
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как то очень этот закон напоминает принятый ранее на параше
вы в том направлении движетесь зебилы?!
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Вот я к примеру считаю что попытка ввести в Украине цензуру, это угроза Национальной безопасности ! министр Бородянский после попытки ввести в Украине цензуру, не соответствует занимаемой должности - и должен уйти в отставку ! Это моё оценочное критическое суждение.
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А інформація Посольства в Ірані, що літак МАУ розбився внаслідок загоряння його двигунів?
А інформація, що Президент, був на відпочинку в Карпатах, коли насправді він був в Омані?
Як це?
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