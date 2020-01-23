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 Пьяный водитель микроавтобуса наехал на 4 пассажиров в Днепре

Микроавтобус сначала заехал на трамвайные пути. Потом, пытаясь избежать столкновения с трамваем, водитель микроавтобуса наехал на пешеходов. 4 человека, в том числе 12-летний мальчик — в больнице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"По предварительной информации водитель автомобиля "Мерседес Sprinter" 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов. Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказано в сообщении.

Четверых пострадавших доставили в больницу. Среди них — 12-летний мальчик.

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Водителя задержали. Полицейские открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Пьяный водитель микроавтобуса наехал на 4 пассажиров в Днепре 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171610
 
 
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Хотя бы 8 ,а лучше козла просто ликвидировать, понятно законы гуманные для таких уродов,а потому скорее всего после выхода повторит ,что то неадекватное
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Я так понимаю, чудо пыталось обойти трамвай по левой стороне. А тут- встречный трамвайчик. Не нашел ничего лучшего, чем вывернуть ещё влево... Идиот.
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