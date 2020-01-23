 Пьяный водитель микроавтобуса наехал на 4 пассажиров в Днепре

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"По предварительной информации водитель автомобиля "Мерседес Sprinter" 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов. Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказано в сообщении.

Четверых пострадавших доставили в больницу. Среди них — 12-летний мальчик.

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Водителя задержали. Полицейские открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.