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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2735) Резников (12)

 Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, - Резников

Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников. 

"Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, <...> что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру", - заявил он.

По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:

  1. Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
  2. Установление режима полной тишины;
  3. Вывод всех НВФ с территории Украины;
  4. Установление украинского контроля над восточной границей;
  5. Проведение выборов.

"Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. <...> Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление", - подытожил представитель Украины в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минские соглашения могут быть изменены, если Киев договорится с "экспертами из ДНР и ЛНР", - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3171609
 
 
 Топ комментарии
 
Президентом Зеленским!?
Именно этого добивался и получил согласие Порошенко.
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Поздно. Уже у пупкина заглотил но не смог в Израиле на встрече соснуть.
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Поздно. Уже у пупкина заглотил но не смог в Израиле на встрече соснуть.
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Порошенка там не було, не видумивай. Понаписував хєрні в Мінську на пару с німецькою хвойдою і довольний
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а чего ж хороший бубачка не переписует то, что подписал плохой Порошенко?
это ж так легко... Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, - Резников - Цензор.НЕТ 5894
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Это вам, малороссам, очередная лапша на уши. Этого, почти добился Порошенко.
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Из них надо просто ВЫЙТИ и дать люлей оккупантам !!! А пэтю за них отправить на пожизненный срок !!!
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ну, а поскольку зелупа выходить не собирается - зелупе тоже дать пожизненный срок?
или бубачка хороший мальчик?
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Пэтя этими договорняками затащил Украину в трясину и бросил в ней ,чтобы из этой трясины вылезти нельзя делать резких движений ,бо потонем ,именно в такой ситуации сейчас Зеленский ,да Я бы послал ВСЕХ на хер и сказал ,что Украина выходит из минских соглашений ,но это я , я не отвечаю за всю Украину ...
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ну так вот Порошенко тоже отвечал за всю Украину.
и если никто ничего лучшего, чем Порошенко, придумать не может (а ведь не может!) - то не следует и трындеть, ибо смешно выглядит.

зеленый трындеж в квартальном стиле мог прокатить год назад - еще никто не знал, что такое есть бубачка.
но сейчас, когда бубачка обосрался в 100 % случаев, когда завалил все - от дипломатии до экономики - катить бочку на Пороха не комильфо.
Ибо Порох показывал на порядок лучшие результаты во всех сферах.
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А давать люлей, ты будешь из под той кровати, под которой прятался от военкомата?
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А разве кто-то изобрёл способ защитить свою страну от захватчиков не давая им люлей ? Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, - Резников - Цензор.НЕТ 4357Сдаётся мне ,что ты идиот ...
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Я, вообще то, спрашивал лично тебя, под какой кроватью ты прятался от военкомата. Не смотрись в зеркало и не увидишь идиота.
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Ну чтобы понять, что ты идиот ,достаточно прочитать твои бредни Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, - Резников - Цензор.НЕТ 1893ну а насчёт военкомов ,то это они обычно от меня прячутся где-то годка с 89,после моего возвращения с Афганистана ,поэтому не бзди ,для мужика война это нормально ...хотя какой ты мужик ,ты чмошник ...
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Алекс Охара 483465ab ты думай головой перед тем как писать не перепутал не пуйла что затеял и напал на Украину а тот кто не дал создать реальную малороссию включая Одесскую область если бы не Петя то Крымом и частью Донбасса не ограничилось все-попробуй пойди напрямую на рос армию сколько реально тысяч смертей будет силы несоизмеримы то был оптимальный вариант у Порошенко сдерживания
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Оптимальный вариант ,это не загонять своих солдат в котлы а потом подписывать капитуляцию ...За этот вариант барыга должен закончить свои дни на нарах в полосатой робе .
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повторяю вопрос: если "капитуляция" столь плоха, то чего ж бубачка ее не разорвет?
ответ прост - русские через 2 дня будут в Киеве.
так вот - Порошенко был в намного худшей ситуации.
Порошенко подписал Минские, чтоб получить время на усиление армии - и использовал это время по максимуму.
а бубочка за 8 месяцев все просрал.
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Да-да! Это- важно. Настаивать- важно. Через лет пять, я прочту тут тоже самое. Только откровения уже будут не от Резникова...
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Президентом Зеленским!?
Именно этого добивался и получил согласие Порошенко.
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Та шо ви кажете? А мінські договорняки кажуть не таке.
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Лишнехромосомное, что такое формула Штайнмайера, если в Минских соглашениях всё прописано?
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в принципе, это нормальные требования, но Рашка на них ответит активизацией боевых действий на Домбассе.. и ещё какими-нибудь терактами по всему миру..
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зележопые не способны решить этот вопрос - как не способны решить ни один политический, дипломатический, экономический или военный вопрос.

только после возврата клоунов в цирк и после восстановления власти единственного нормального Президента П.А. Порошенко - этот вопрос решится.
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Більшість депутаті Верховної Ради так і не змогли відповісти, конкретно за чиї кошти прибули на Міжнародний економічний форум у швейцарському Давосі. Щоправда, дехто зізнається, що витратив власні заощадження, а декому допомогли "хороші люди".
https://24tv.ua/******************************************************************************************************
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И для того что бы изменить минские договоренности, мы отводим войска, ремонтируем сепарам мосты, не замечаем обстрелов раненных и убитых.
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Наконец-то они это поняли...Правда, после того, что там кондитер наваял, сам черт ногу сломит.
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Т.е. не прошло и года как они наконец то поняли что там кондитер наваял и раздуплились со своей позицией.
Так стоило ли менять кондитера на зечмо?
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Спочатку був мирний план і сорок сім мирних перемирь, а тепер - нова позиція, така ж ефективна.
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"Хочет в наглую бюджет делить": в Раде "слугу народа" подловили за скандальной перепискойЧетверг, 23 января 2020, 15:27

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Народного депутата Украины от президентской партии "Слуга народа" Павла Павлиша подловили за скандальной перепиской с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.
Об этом сообщают "Комментарии".
Так, в переписке Семиволос отмечает, что некий "Миша", а единственный нардеп в профильном комитете - глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, намерен "в наглую делить бюджет".
В свою очередь, Павлиш советует Семиволосу не выполнять "бредовые команды" и "включать дурака". На что Семиволос ему отвечает, что "если хочет усидеть в кресле" - нужно выполнять.
Полная стенограмма переписки:
Павлиш: "Привет, как дела?";
Семиволос: "Так себе";
Павлиш: "А что случилось?";
Семиволос: "Миша за**бал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды";
Павлиш: "Так не выполняй, включай дурака";
Семиволос: "Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))";
Павлиш: "понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с М*** пойдем, они хорошие…".

Следует отметить, что нардеп Павлиш не впервые попадает в скандал с перепиской на телефоне. Так, 13 ноября, во время перепалок вокруг открытия рынка земли, Павлиш рассматривал в сессионном зале фото с обнаженными девушками.
Михаил Радуцкий является основателем частной медицинской клиники "Борис", ранее его называли одним из вероятных кандидатов на должность главы Министерства здравоохранения.
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Леоонтев как в воду глядел песней "полюбите пианиста" играет реальный клоун на пианино видеоклип https://www.youtube.com/watch?v=iaINdGoctw4
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Всё идет к плохому варианту Абхазия, Осетия.

Ждать уступок РФ гиблое дело .
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Разоружение НВФ .Не совсем понял, кому они должны будут сдавать оружие?
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