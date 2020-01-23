 Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, - Резников

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников.
"Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, <...> что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру", - заявил он.
По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:
- Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
- Установление режима полной тишины;
- Вывод всех НВФ с территории Украины;
- Установление украинского контроля над восточной границей;
- Проведение выборов.
"Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. <...> Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление", - подытожил представитель Украины в ТКГ.
это ж так легко...
или бубачка хороший мальчик?
и если никто ничего лучшего, чем Порошенко, придумать не может (а ведь не может!) - то не следует и трындеть, ибо смешно выглядит.
зеленый трындеж в квартальном стиле мог прокатить год назад - еще никто не знал, что такое есть бубачка.
но сейчас, когда бубачка обосрался в 100 % случаев, когда завалил все - от дипломатии до экономики - катить бочку на Пороха не комильфо.
Ибо Порох показывал на порядок лучшие результаты во всех сферах.
ответ прост - русские через 2 дня будут в Киеве.
так вот - Порошенко был в намного худшей ситуации.
Порошенко подписал Минские, чтоб получить время на усиление армии - и использовал это время по максимуму.
а бубочка за 8 месяцев все просрал.
Именно этого добивался и получил согласие Порошенко.
только после возврата клоунов в цирк и после восстановления власти единственного нормального Президента П.А. Порошенко - этот вопрос решится.
https://youtu.be/GVw6KOld8h8
https://24tv.ua/******************************************************************************************************
Так стоило ли менять кондитера на зечмо?
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Народного депутата Украины от президентской партии "Слуга народа" Павла Павлиша подловили за скандальной перепиской с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.
Об этом сообщают "Комментарии".
Так, в переписке Семиволос отмечает, что некий "Миша", а единственный нардеп в профильном комитете - глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, намерен "в наглую делить бюджет".
В свою очередь, Павлиш советует Семиволосу не выполнять "бредовые команды" и "включать дурака". На что Семиволос ему отвечает, что "если хочет усидеть в кресле" - нужно выполнять.
Полная стенограмма переписки:
Павлиш: "Привет, как дела?";
Семиволос: "Так себе";
Павлиш: "А что случилось?";
Семиволос: "Миша за**бал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды";
Павлиш: "Так не выполняй, включай дурака";
Семиволос: "Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))";
Павлиш: "понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с М*** пойдем, они хорошие…".
Следует отметить, что нардеп Павлиш не впервые попадает в скандал с перепиской на телефоне. Так, 13 ноября, во время перепалок вокруг открытия рынка земли, Павлиш рассматривал в сессионном зале фото с обнаженными девушками.
Михаил Радуцкий является основателем частной медицинской клиники "Борис", ранее его называли одним из вероятных кандидатов на должность главы Министерства здравоохранения.
Ждать уступок РФ гиблое дело .