EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  466  2
Материалы по теме:
Все про:судья (2207) Высший совет правосудия (317)

 Заместителем председателя Высшего совета правосудия Украины избран Маловацкий

Заместителем председателя Высшего совета правосудия Украины 23 января избран Алексей Маловацкий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Высший совет правосудия путем тайного голосования единогласно решил выбрать Маловацкого Алексея Владимировича заместителем председателя Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

Должность была вакантна в течение длительного времени, поэтому глава ВСП Овсиенко заявил о потребности в ее замещении и избрании заместителя председателя ВСП для соответствующей организации работы Совета и распределения обязанностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия продлил срок формирования комиссии для проведения конкурса в ВККС

Маловацкий 15 февраля 2019 года избран членом Высшего совета правосудия съездом адвокатов Украины. В мае 2019 г. он получил полномочия члена Высшего совета правосудия и был включен в состав Первой Дисциплинарной палаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3171608
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх