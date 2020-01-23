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Все про:Иерусалим (69) Израиль (1004) Холокост (122) Дуда (299)

 Решение не ехать в Иерусалим было правильным, - Дуда

Президент Польши Дуда заявил, что решение не ехать в Иерусалим на международное мероприятие по случаю 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау было правильным.

Об этом в четверг заявил в Давосе президент Польши Дуда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Организатор - фонд господина Моше Кантора (председатель Совета фонда "Яд ва-Шем "- ред.), просто исказила историю, полностью игнорируя участие Польши и наших солдат в борьбе с гитлеровской Германией", - подчеркнул Дуда.

Он отметил, что во время войны польские военнослужащие бок о бок сражались против немцев как с западными союзниками, так и с Красной армией.

Вместе с тем президент РП выразил благодарность вице-президенту США Майку Пенсу за то, что во время выступления в Иерусалиме он вспомнил о Польше.

"Он вспомнил о том, что происходило на территории Польши, которая была оккупирована гитлеровской Германией, как уничтожалась польская культура, как менялись названия и откуда взялось название Аушвиц", - отметил Дуда.

Он напомнил, что из шести миллионов евреев, погибших во время Холокоста, три миллиона имели польское гражданство. Следовательно, президент Польши должен был выступить в Иерусалиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литвы Науседа отказался ехать в Израиль на церемонию памяти жертв Аушвица

Как известно, Дуда планировал ехать в Иерусалим, но отказался это сделать после того, как организаторы не подтвердили ему возможность выступить на форуме.

27 января в Освенциме пройдут польские официальные мероприятия по освобождению нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Источник: https://censor.net.ua/n3171607
 
   
 Топ комментарии
 
А еще он увидел, как ведет себя нечто....Теперь и в Киев не приедет.
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А какая разница (с).. ты или хуйло? Для оманского осла ни какой...
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Не каждый хочет выступать на подтанцовке у хуйла.
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А еще он увидел, как ведет себя нечто....Теперь и в Киев не приедет.
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Зе міг не їхати, але це було би як звичайна нормальна людина.
А він поступив як не звичайна нормальна людина - в Ізраїль поїхав, але на путлєрівський форум не пішов.
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А ты про четырех королей на этом форуме ничего не хочешь сказать?
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А какая разница (с).. ты или *****? Для оманского осла ни какой...
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Израильском мемориальном центре Яд Вашем заявили, что опечалены решением президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации передать свои места на форуме памяти Холокоста тем, кто пережил его. Об этом пишет The Times of Israel.
Руководство центра расценило поведение Зеленского как "циничное, направленное против памяти жертв", а также "унижающее его значение перед другими странами мира".
«Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие тех, кто выжил, кто обратился к нам в последние дни. Поэтому его решение озадачивает, и жаль, что он делает такой шаг по отношению к мероприятию под названием «Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», - говорится в сообщении Яд Вашем.
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юдеям придется признать что самые большие ксенофобы это сами евреи. Но не признают, ибо есть такое слово "хуцпа".
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зачем евреям Дуда?, у них есть пуйло...
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А зельцман мотнулся к себе на родину: мало того что опять опозорился так еще в кулуарах даже не смог сделать свое любимое дело - взять за щеку у своего плешивого фюррера
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Еще не вечер, если у плешивого не взял, возьмет у его свиты. Вас и так, после избрания маргиналами73% Осла Оманского, никто не считает за субъект международных отношений. Никто Вас уже и не приглашает на международные форумы, о чем говорить с орбитой РФ, осталось лишить Вас безвиз и здравствуй парашостан №2. Жуйте правду, какая бы горькая она не была.
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Не каждый хочет выступать на подтанцовке у *****.
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И антисемит, шо характерно... и шо хаоактерно, я иврэям давеча сказал, не слушайте, мол, дуду этава... дескать такого нагородит... а они на него еще и обмделись... тяперь вот такой рубец на отношениях...
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Однозначно, а бандеровцы уже не те сегодня, одно название, клоуны вместо них, даже не клоуны, а куклы-марионетки
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самое время абъединять Балтийское и Черное Моря......
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Вот поступок настоящего Президента! И не нужно бегать среди клиентов с возгласами "Чего изволите-с?".
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"Организатор - фонд господина Моше Кантора (председатель Совета фонда "Яд ва-Шем "- ред.), просто исказила историю, полностью игнорируя участие Польши и наших солдат в борьбе с гитлеровской Германией", - подчеркнул Дуда

Сейчас выяснится, что Гитлера победили евреи. Решение не ехать в Иерусалим было правильным, - Дуда - Цензор.НЕТ 1064
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В определенной степени ты прав. Война - это борьба экономик. Без денег не было бы оружия, с помощью которого коалиция победила гитлера. Ротшильды и другие немало вложили в победу.
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Дуда не лох .масовкою не захтів бути на єврейському шоу
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Достойно. Это Президент своей страны, а не наше квартальское чмо. Но зебилы этого не поймут.
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Дуда поступив правильно, але і в Зе файно вийшло.
Путлєра так давно ніхто не принижував.
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Зелю просто прокатили с докладом на который он рассчитывал ).
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Ні, він їхав туди, знаючи, що доповіді не буде. А потім віддав свої місця звичайним жидам. Пєсков аж захлинався з обурення і ненависті.
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Євреї в Ізраїлі люди не дурні і знають йому ціну. А його "бенефіс" у Давосі тільки підтвердив правильність рішення організаторів заходу. Дати слово клоуну, щоб його виступом сторінку трагічної історії єврейського народу перетворити на посміховисько? Ви чули його вітання до Дня Соборності? А до дня Незалежності. Про Новий рік вже й мовчу.
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А в чем заключается "унижение"? и почему никто, кроме тебя, его не увидел?
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Пєсков з путіним всьо увідєлі. Зеля просто насрав путлєру у захрістіє.
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Увидели что? ползущего на коленях клована с немой мольбой о встречи?
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Він хотів говорити про полонених кримських татар, але на нєт і суда на разі в Гаазі нєт. Тому й віддав свої місця холокостянам, принизивши тим путлєра і рашу.
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А мероприятие ***** в кремле проводил? в большом колонном зале поди?
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Всесвітній форум пам'яті Голокосту. На подію, організовану не офіційним Тель-Авівом, а Європейським єврейським комітетом, президентом якого є російський олігарх В'ячеслав Моше Кантор. Показово, що президента Світового єврейського комітету там не буде. захід, що фінансується Росією для просування своїх міфів у війні пам'яті.
https://censor.net.ua/b3171444
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И шо? Твой клован заявил на весь мир, что путин-*****, а все его россказни бред? Нет? Тогда в чем "унижение"?
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Поговорити про що? Чи багато полонених кримських татар вже заплатили викуп за внесення у списки за звільнення?

"Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп - за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны "ЛНР". Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката", - рассказал экс-узник террористов "ЛНР" Денис Секацкий добавив, что за свою свободу заплатил 32 тысячи долларов". - Источник: https://censor.net.ua/n3171544
Рішення не їхати в Єрусалим було правильним, - Дуда - Цензор.НЕТ 7519
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Какой он Путлер если он топит всегда за юдов? Дебилы конченые придумали эту погремуху ему
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Polsa poteriala 6 mln liudej vo sremia vojni,pro nix nevspomnili .Vsio verno skazal ix prezident
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Главное помолится возле стены плача, за оболванивания украинцев, подумал Зеленский
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Дудє респєкт,Зелєбоба членограй,**** московська.
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Нє. Тут він перещеголяв навіть Пороха у приниженні путлєра.
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73% маргиналов ненавидящие Украину сделали для себя выбор и для других
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20 сентября 1938 года между Польшей и Германией был подписан договор о разделе Чехословакии. И уже на следующий день, в самый разгар судетского кризиса, польские деятели предъявили чехам ультиматум о «возвращении» им Тешинской области. День в день с заключением мюнхенского сговора, 30 сентября, Польша направила Праге очередной ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую область. «И вот теперь, когда все эти преимущества и вся эта помощь были потеряны и отброшены, Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши - той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства» Черчиль.
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странная вещь:
на Прямом ТБ Орловськая в праведном патриотическом екстазе мечет громовиці, а на 112 ТВ-канале Спивак в екстазе забризкав слюною всю студію,- воззвал навіть к Федору Ивановичу Достоевскому, помянув (всуе, правда, /и ни селу ни к городу/) Идиота...

І вся ця меченая икра - на адресу президента України і його цілком розумної і порядної поведінки - як щодо Давоса з його базаром, так і щодо Ізраїля з його апофеозним "святкуванням" Гологосту

поразительное единодушие: ес опзж ! (в перекладі на людську мову: одна сатана!)
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Глупость всегда обходится дорого. Особенно глупость избирателей.

Вава думал опять привычно всех на*бать и прослыть таким вежливым, шо писец. Вроде как мы не понимаем, что в Израиль Вава ехал не лицом торговать - это он в Давосе уже делал - а с путиным встречаться. Ну типа, перетереть, то, сё... А то мы войска отводим, а по ним постреливают... Порохоботы возмущаются...
Ваву ж ниипёт, что подобные встречи совсем нам не на пользу. Что после встреч этих меняется картина мира у многих. Особенно у наших европейских партнёров, которые спят и видят, когда уже можно будет снять с россии санкции и продолжить с ней успешный бизнес.
После этих встреч россия уже нам не агрессор. А посредник. И война у нас уже не с россией, а гражданская.
Хочешь встречаться с путиным - нормандский формат тебе в помощь. А всё остальное - инструмент для манипуляций со стороны россии.
Я уж не знаю. чего там путин от встречи с Вавой отказался - из презрения или голова болела. Но встреча не состоялась.
И тогда наша делегация отказалась от участия в официальных мероприятиях под предлогом, что они уступили свои места на форуме тем, кто пострадал от Холокоста. Вот так просто.
Как будто наши долбо*бы не знали - в Израиле пострадавших от Холокоста много. Очень много. Внезапно, да. Их невозможно всех пригласить. И если уж вас пригласили, значит место для вас нашли. И нужно идти.
Форум - не просто тусич. Это место общения политиков. Туда приехали мировые лидеры из 47 стран, дипломаты разные. 26 президентов. 4 короля. 4 премьер-министра.
И тут Вава наш такой - скромный...
- Не пойду, - говорит. - Пусть вон те старички сходят. А мне шо? Мне не надо... Я в Давосе был. Инвесторов искал. Их там нет. А тут тем более не будет.
Отказ от неофициального общения на форуме - огромная дипломатическая ошибка.
А хотя... Может и нет... О чём оно может общаться? Двух слов же связать не может. И пианины нет.
Только время потратил, детишек своих не потетёшкал и бюджетные деньги просрал. Впрочем, как обычно.
И вполне предсказуемо.
Глупость всегда обходится дорого. Особенно глупость избирателей. Елена Подгорная
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Если мозгов у избирателей нет, а только телевизор, то и не купишь
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Раньше не очень относился к полякам, старые стереотипы, но с недавних пор стал их уважать, респект
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"из шести миллионов евреев, погибших во время Холокоста"
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В Украине в 1932-1933 годах (во времена правления Кагановича и ему подобных) погибло более 10 миллионов. Но на годовщину холокоста съехалась вся мировая мишпуха, а о погибших украинцах - как будто этого и не было. В Израиле вообще считают, что холокост и голодомор - несопоставимы вещи.
Дуда прав, не стоит так унижаться перед "богоизбранными".
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Досих пор не могу понять! Как?! Ну как?! Вот такое косноязычное, глупое, без идей, без образования. FTF!!!!
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