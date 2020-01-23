 Решение не ехать в Иерусалим было правильным, - Дуда

Об этом в четверг заявил в Давосе президент Польши Дуда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Организатор - фонд господина Моше Кантора (председатель Совета фонда "Яд ва-Шем "- ред.), просто исказила историю, полностью игнорируя участие Польши и наших солдат в борьбе с гитлеровской Германией", - подчеркнул Дуда.

Он отметил, что во время войны польские военнослужащие бок о бок сражались против немцев как с западными союзниками, так и с Красной армией.

Вместе с тем президент РП выразил благодарность вице-президенту США Майку Пенсу за то, что во время выступления в Иерусалиме он вспомнил о Польше.

"Он вспомнил о том, что происходило на территории Польши, которая была оккупирована гитлеровской Германией, как уничтожалась польская культура, как менялись названия и откуда взялось название Аушвиц", - отметил Дуда.

Он напомнил, что из шести миллионов евреев, погибших во время Холокоста, три миллиона имели польское гражданство. Следовательно, президент Польши должен был выступить в Иерусалиме.

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Как известно, Дуда планировал ехать в Иерусалим, но отказался это сделать после того, как организаторы не подтвердили ему возможность выступить на форуме.

27 января в Освенциме пройдут польские официальные мероприятия по освобождению нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.