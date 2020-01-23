 Адвокаты Мангера хотят через суд отменить подозрение ему в заказе нападения на Гандзюк

Об этом в комментарии "Громадському" рассказал адвокат Дмитрий Ильченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ходатайство было подано сегодня в Шевченковский суд Киева. В документе защита просит отменить подозрение в связи с тем, что другой фигурант этого дела Игорь Павловский в суде фактически опроверг причастность Владислава Мангера к преступлению.

"Мы считаем, что полностью отпало обоснование подозрения, поскольку оно на данный момент не подтверждается вообще ничем", — отметил адвокат.

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Речь идет о показаниях Павловского под присягой 17 декабря, написал Владислав Мангер в Facebook: "17 декабря Игорь Павловский в суде, под присягой подтвердил: "От Мангера никакой информации о Гандзюк никогда не слышал. Левин не говорил, что Мангер негативно относится к Гандзюк. От других лиц, кроме следователей и прокуроров, не слышал, что Мангер причастен к происходящему с Гандзюк ... "

В то же время, в подозрении Мангеру фигурировали показания и другого фигуранта — Сергея Торбина, который уже осужден за организацию убийства. Адвокаты считают, что его слова не имеют значения.

"Поскольку Торбин осужден, он отбывает наказание и он не дал никаких новых показаний, мы считаем, что они уже не имеют никакого значения", — отметил Ильченко и добавил, что полгода назад суд удовлетворил ходатайство о назначении экспертизы диска с записью показаний Торбина, но прокуратура отказалась передавать данный диск.

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Напомним, 20 января в Херсонской прошла спецоперация в рамках расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Силовики провели 35 обысков 9 лицам объявили подозрение в причастности к преступной организации.

Одного из подозреваемых — Игоря Павловского — доставили в Киев. Печерский райсуд арестовал его до 4 марта без права внесения залога.





