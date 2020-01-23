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Все про:вирус (116) ВОЗ (117) Китай (1037)

 ВОЗ решила пока не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ разделился во мнениях по вопросу о том, есть ли основания для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Тем не менее, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам заседания комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ заявил, что пока не будет объявлять чрезвычайную ситуацию. Об этом пресс-служба ВОЗ сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я не объявляю чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, имеющее международное значение", — сказал он.

По его словам, комитет по чрезвычайной ситуации разделился во мнениях по вопросу о том, представляет ли собой вспышка нового коронавируса такую опасность.

"На данный момент ВОЗ не рекомендует каких-либо более широких ограничений на поездки или торговлю. Мы рекомендуем проводить проверку выездов из аэропортов в рамках комплексного комплекса мер по сдерживанию", — добавил Гебрейесус.

Читайте на Цензор.НЕТ: Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании

При этом тот факт, что ВОЗ не объявляет чрезвычайное положение, не должен восприниматься как признак того, что организация не считает ситуацию серьезной или что ее не воспринимают всерьез, подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Напомним, в Китае зарегистрированы 550 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 17 человек погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Ранее Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Также на Цензор.НЕТ: Коронавирус в Китае: ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу

Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.

Источник: https://censor.net.ua/n3171604
 
 
 Топ комментарии
 
_А между тем в кетае закарантинили +/- 24млн. кетайцев в 6 (вроде) городах. Есть видео что заболевшие падают без сознания на улицах. А космонавты в скафандрах биологической защиты волокут их куда-то к себе. Нихуя себе, а?! Совсем не похоже на что-то малоопасное вроде банального гриппа!
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ждем аналоги тамифлю и прочие страшилки о смертоносных гриппах. Птичьи и свиные были, что там еще будет? собачьи, кошачьи и лошадиные?
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ждем аналоги тамифлю и прочие страшилки о смертоносных гриппах. Птичьи и свиные были, что там еще будет? собачьи, кошачьи и лошадиные?
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Тобі пишуть китайський короновірус! Зрозумів!
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Да я їм п'ять перехворів Ще при Люлькі-марлевой.
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А когда объявите, когда количество умерших перевалит за сотню?За тысячу?
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Нихао, товарищи китайцы... и, особенно, товaрищ *** Lo, который заставил меня в свое время пережить неприятные минуты с его представлением...
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Разове вирусу можно завидовать.
Вам сочуствую болезним,
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_А между тем в кетае закарантинили +/- 24млн. кетайцев в 6 (вроде) городах. Есть видео что заболевшие падают без сознания на улицах. А космонавты в скафандрах биологической защиты волокут их куда-то к себе. Нихуя себе, а?! Совсем не похоже на что-то малоопасное вроде банального гриппа!
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Це кацапи випробували генетично-бактеріологичну зброю на стратегічному союзнику.
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усі минулі зміни клімату відзначалися масовим вимиранням одного з видів приматів..Homo sapiens sapiens..
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У нас эпидемия зеленого дыбилизма, которая поразила почти 80% населения.
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Главное это, что ВОЗ решила пока не объявлять. Все правильно, пока надо прикинуть, прицениться, какое там лекарство объявить панацеей, дать установку фармацевтическим компаниям, а потом, Тедрос Адханом Гебрейесус, всем расскажет, чем надо спасаться)). Пока, на китайцах, надо проверить разные варианты, тех, и так, как грязи, а потом, бабло, хоть лопатой греби. И никакого "мошенства")))
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пора вызывать йулю - она спец по созданию паники
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_Мда уж... в доме пожар, но до некоторых одарённых доходит только когда горит уже прямо под ногами.
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Да чего там в самом деле. Мелочи:
https://apostrophe.ua/news/world/asia/2020-01-23/koronavirusubijca-poyavilos-zhutkoe-video-iz-kitajskoj-bolnicy/186458?amp

https://www.unian.net/m/health/worldnews/10843520-padayut-zamertvo-poyavilis-zhutkie-video-s-ulic-inficirovannogo-kitaya-18.html

Ничего из ряда вон выходящего. Как обычно все вообщем то.
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На смартфоне нет десктопных функций )
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Когда, в начале века, я пребывал в Шанхае, то там свирепствовал "птичий грипп" число жертв исчислялось сотнями, ТВ- затрахал призывами носить марлевые повязки. На улице было реально дискомфортно- все в повязках. И их- до хренища. А потом... по тихому сошло на - нет... И фсё.
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Вот и мне эта истерика напомнила "Тамифлю" и идиотов на улицах в противогазах. ВООЗ вирішила поки не оголошувати надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус - Цензор.НЕТ 7355
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ну чем меньше китайцев тем лучше земле так что правильно
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уявляю, скільки капусти накосить фармакологічна компанія, яка винайде ліки від SARS чи атипової пневмонії
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Пару часов назад прочитал, что китайцы заявили- нашли средство лечение этой заразы ихней.
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Я так розумію, що планетою правлять гумористи: генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус Источник: https://censor.net.ua/n3171604
От можна було найти на цю посаду людину з іншим призвіщем? Адже на планеті Земля біля семи мільярдів чоловік. але ж знайшли саме з таким - Гебрей-єсус. Тіпа спасітєль всєго прагрєсівного человєчіства. але схоже обійдуться без гебрея-єсуса:
Китайські медики заявили, що знайшли спосіб лікування важких форм пневмонії, спричиненої новим коронавірусом (2019-nCoV). Про це повідомляє Daily Mail.

"Цей новий коронавірус пошкоджує легені пацієнта і перетворює їх у "вірусні легені". У пацієнтів із важким станом легені серйозно пошкоджені, що впливає на нормальну роботу органів. Ми застосували методи поставлення штучного апарату легенів поза тілом пацієнта, щоб замінити функцію легенів, дозволяючи їхнім легеням отримати достатнє лікування та відпочивати", - сказав директор однієї із лікарень в Ухані лікар Сяацзян.

Наскільки я зрозумів, то навіть киснева маска зможе якось полегшити перебіг хвороби.
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