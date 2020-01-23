 ВОЗ решила пока не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Тем не менее, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам заседания комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ заявил, что пока не будет объявлять чрезвычайную ситуацию. Об этом пресс-служба ВОЗ сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я не объявляю чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, имеющее международное значение", — сказал он.

По его словам, комитет по чрезвычайной ситуации разделился во мнениях по вопросу о том, представляет ли собой вспышка нового коронавируса такую опасность.

"На данный момент ВОЗ не рекомендует каких-либо более широких ограничений на поездки или торговлю. Мы рекомендуем проводить проверку выездов из аэропортов в рамках комплексного комплекса мер по сдерживанию", — добавил Гебрейесус.

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При этом тот факт, что ВОЗ не объявляет чрезвычайное положение, не должен восприниматься как признак того, что организация не считает ситуацию серьезной или что ее не воспринимают всерьез, подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Напомним, в Китае зарегистрированы 550 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 17 человек погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Ранее Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

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Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.