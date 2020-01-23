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 Происшествия, Фоторепортаж
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 При получении взятки 1 250 долл. задержан сотрудник государственной лесной охраны Закарпатской области, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований задержали при получении взятки сотрудника государственной лесной охраны Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

При получении взятки 1 250 долл. задержан сотрудник государственной лесной охраны Закарпатской области, - ГБР 01

По предварительной информации, правоохранитель пытался сбыть гражданину незаконно срубленную древесину породы "дуб" по заниженной цене и вне бухгалтерского учета госпредприятия.

При получении взятки 1 250 долл. задержан сотрудник государственной лесной охраны Закарпатской области, - ГБР 02

23 января во время получения 1 250 долларов взятки за отчуждение древесины сотрудник лесной охраны был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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При получении взятки 1 250 долл. задержан сотрудник государственной лесной охраны Закарпатской области, - ГБР 03

Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Смотрите: Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3171603
 
 
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Ну, дуб ты стоеросовый, теперь с тебя стружку снимут
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еще один лесник повержен Великим Кормчим!

слава Величайшему и Светлейшему Пи Лидеру Вселенной!
слава Нашему Отцу!!!

коррупция разгромлена!
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у мене питання... ГБР, НАБУ, СБУ, САП - створені, аби ловити дрібних хабарників???
тварі, що імітують роботу!!!
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в жизни бы не подумал!!что так выглядит сумма в 1 250$ (что на первом что на втором фото)хотя если ,,оценить"обувь поймавших и пойманного то можно предположить что ,,поймавшие"ему к 1 250 ещё и своих доложили!! При получении взятки 1 250 долл. задержан сотрудник государственной лесной охраны Закарпатской области, - ГБР - Цензор.НЕТ 8355 При получении взятки 1 250 долл. задержан сотрудник государственной лесной охраны Закарпатской области, - ГБР - Цензор.НЕТ 7825 При получении взятки 1 250 долл. задержан сотрудник государственной лесной охраны Закарпатской области, - ГБР - Цензор.НЕТ 1254
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якийсь лох підвернувся! медветчук з нєстєрком та інша гопота потягами вивозили і вивозять не ловлять, вантажівками теж! селюк вирішив підзаробити, став сенсацією здобутків "правоохоронних" органів! тепер убогого ще й арештують!
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це гучне затримання стало можливим лише завдяки вірній кадровій політиці Президента та в.о. директора ДБР , (як там її вафламєєва, щось таке)! тільки перший заступник ДБР (якийсь бобік шапкокрада) міг спланувати та здійснити таке гучне затримання!
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Фото №3 не из этого дела. Зачем обманывать.

45 купюр по100 долларов - это больше чем 1250.
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