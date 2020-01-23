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Все про:Давос (313) отечественный производитель (5) Польша (5049) Милованов Тимофей (139)

 Польша может поддерживать своих молочников, если они не вытесняют украинские продукты на нашем рынке, - Милованов

Страны-члены группы Cairn обсудили в Давосе поддержку отечественного производителя.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Поддержка отечественного производителя требует, в том числе, борьбы с субсидиями других стран своим производителям. Например, для того чтобы польское молоко не вытесняло украинском с украинского рынка, будет правильно и справедливо, чтобы поляки не давали большие субсидии своим молокозаводам и фермерам", — написал он.

Милованов рассказал, что этот вопрос сегодня обсуждался на встрече стран группы Cairn в рамках Всемирной торговой организации в Давосе.

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Председателем на встрече была Австралия, а представители украины сидели на местах почетных гостей в президиуме, ведь в этом году Украина впервые стала членом группы этих стран.

"Все страны группы имеют общую позицию - нужно пропорционально уменьшить уровень субсидий, если эти субсидии негативно влияют на другие страны. Простым языком - Польша может поддерживать своих производителей в агро, если они торгуют на внутреннем рынке и это не вытесняет наши продукты на наших и их рынках. Такая позиция — уменьшение субсидий в партнеров — это тоже защита", — подытожил Милованов.

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Польша может поддерживать своих молочников, если они не вытесняют украинские продукты на нашем рынке, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171602
 
 
 Топ комментарии
 
т.е. не свое удешевить, теми же субсидиями в помощь своим аграриям,
а соседям указывать на что им давать субсидии в своих странах?
так я понял ?
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Польские и Нидерландские сыры европейского качества продаются в Украине дешевле чем пальмовое гавно от украинских производителей. Я предпочитаю хороший продукт, и мне не важно какая страна производитель, мне важно отношение производителя к конечному потребителю.
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Ось така літрова пляшка молока найвищої якості (в нас такого просто немає) в Польщі в супермаркеті MAKRO коштує 2 злотих це приблизно 13!!! гривень - сам минулого тижня купляв! Ось все що треба знати "хохлам" про польське молоко!!!

Польша может поддерживать своих молочников, если они не вытесняют украинские продукты на нашем рынке, - Милованов - Цензор.НЕТ 1966
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В Польше молочка вкусная и недорогая. Милованов не хочет, чтоб в Украине было так же, как в Польше, а хочет, чтобы поляки превратили СВОЕ молоко в говно по завышенным ценам, чтобы украинскому было с чем конкурировать?
Министр от бога прям.
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Правильно, нужно запретить вкусный польский сыр по 150-200 грн., чтоб наши производители подняли в магазинах цены на свои пластмассовые изделия с 250 до 500 грн. за кило. Поддержать отечественного производителя, убрав качественные товары конкурента - это по-нашему!
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То есть, милованов рассказывает правительству Польши, поддерживать ли им своих производителей или нет ? Он совсем дурак ?
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Mozet emu primer rosija gde zapretyli voz importnix produktov?Tak svojio poderzyvat,no nebojitsia sto mozet pridti i otvet kogda vasemu exportu skazet nenado nam toze vasej produkciji
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к сведению г-на Милованова (как он назвал себя сам не цитирую) польское молоко намного вкусней и дешевле... уберите посредников-барыг в нашей цепочке между коровой и прилавком и никаких выступлений и договоров не надо
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Кстати, это касается того же вопроса, который я поднимал ранее. Рынок земли в этой редакции никак не будет способствовать развитию фермерства. Сначала работающая система правосудия, льготы по налогообложению, дешевые кредиты, правительственные программы для фермеров, а потом рынок земли (с ограничением до 500 га). В противном случае, как продавали вы рапс, зерно, подсолнечник и кукурузу, так и будете продавать. А остальное придется покупать у тех же поляков.
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Тут навіть не в елементарній неврегульованості більшості питань пов"язаних з відкриттям так званого ринку (від кадастру до інституцій з якості використання) проблема. В якій країні під час війни продавали землю?
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КОР1В ПО СЕЛАХ ЗВОДЯТЬ ДО НУЛЯ СКОРО БУДЕМО ПИТИ КИТАЙСЬКЕ МОЛОКО
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