 Польша может поддерживать своих молочников, если они не вытесняют украинские продукты на нашем рынке, - Милованов

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Поддержка отечественного производителя требует, в том числе, борьбы с субсидиями других стран своим производителям. Например, для того чтобы польское молоко не вытесняло украинском с украинского рынка, будет правильно и справедливо, чтобы поляки не давали большие субсидии своим молокозаводам и фермерам", — написал он.

Милованов рассказал, что этот вопрос сегодня обсуждался на встрече стран группы Cairn в рамках Всемирной торговой организации в Давосе.

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Председателем на встрече была Австралия, а представители украины сидели на местах почетных гостей в президиуме, ведь в этом году Украина впервые стала членом группы этих стран.

"Все страны группы имеют общую позицию - нужно пропорционально уменьшить уровень субсидий, если эти субсидии негативно влияют на другие страны. Простым языком - Польша может поддерживать своих производителей в агро, если они торгуют на внутреннем рынке и это не вытесняет наши продукты на наших и их рынках. Такая позиция — уменьшение субсидий в партнеров — это тоже защита", — подытожил Милованов.

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