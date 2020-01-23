 Профсоюз завода "Океан" заявил, что при процедуре банкротства предприятия его работников обманули

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Инвестор завода "Океан" Капацына требует встречи с Рябошапкой из-за ареста предприятия
"Надеюсь, Рябошапка найдет ответ на вопрос, кто довел завод до банкротства. Я этот ответ знаю", - владелец судостроительного завода "Океан" Капацына. ВИДЕО
Цена судостроительного завода "Океан" в 1,8 млрд грн на 90% надутая, в мире такие заводы продают по $1, - владелец "Океана" Капацына
Днепровский меткомбинат продолжит работу после проведения процедуры банкротства, - Тарута
Прокуратура арестовала имущество судостроительного завода "Океан", которое было продано окружению Новинского
МИНСК, 5 апр - Sputnik. Около 200 писем от граждан ежедневно приходят в Администрацию президента Беларуси, такое число было озвучено на коллегии ведомства, сообщили в среду в эфире телеканала ОНТ.
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