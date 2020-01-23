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 Экономика, Происшествия
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Все про:профсоюз (223) Судостроительный завод "Океан" (2)

 Профсоюз завода "Океан" заявил, что при процедуре банкротства предприятия его работников обманули

Глава профсоюзного комитета Николаевского судостроительного завода "Океан" написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил о том, что во время банкротства предприятия его работников обманули.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Профсоюз завода Океан заявил, что при процедуре банкротства предприятия его работников обманули 01
Профсоюз завода Океан заявил, что при процедуре банкротства предприятия его работников обманули 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171600
 
 
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Так вся Україна тепер завод Океан, зєбіл як маленьких всіх обманув.
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Завод "Океан" продали при Ведрі Олексійовичу. Знову тобі Зе в портки насрав?
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Прочитай ще раз , що я написав. Чи до тебе не доходить?
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Глава администрации отметила, что 60% всех обращений могут и должны решаться на местном уровне.
МИНСК, 5 апр - Sputnik. Около 200 писем от граждан ежедневно приходят в Администрацию президента Беларуси, такое число было озвучено на коллегии ведомства, сообщили в среду в эфире телеканала ОНТ.
Читать дальше: https://sputnik.by/society/20170405/1028174814/administraciya-prezidenta-ezhednevno-poluchaet-200-pisem-ot-grazhdan.html
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А Вы где были пережиток Совка , - Людей Обманули , а Вас во все щели и со всех Сторон, - Защитники нашлись, - После того как человек в Киеве сидит и Ждет аудиенции с самым Занятым Человеком Рябошапкой.
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