 "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе

Об этом политик написал в своем Твиттере и в блоге на страницах издания "Украинская правда"
"Украина - недолюблена и недоинвестирована. Фрейд бы плакал, если бы слушал выступление президента Украины в Давосе. С немым удивлением всегда наблюдал за украинским ажиотажем вокруг форума, на котором большой бизнес и большие политики крупных стран ежегодно обсуждают большие дела. В этом году Зеленскому удалось максимально точно сформулировать ответ на вопрос, что там делает Украина: ищет спонсора. Не идеи, не инвесторов, не контакты. А того, кто даст денег и будет решать все за нас", - написал Андрей Билецкий.
Глава "Нацкорпуса" добавил, что такими словами Владимир Зеленский унизил Украину, а его поведение на форуме было
похожа на поведение сутенера, который ищет для своей страны "папика", но никак не на поведение президента и лидера.
"Риторика о недолюбленности и недоинвестированности уместна для определенной категории женщин, далеких как от
идей традиционных ценностей, так и от идей феминизма. Такие месседжи - норма в инстаграме, но не на международных форумах. Президент все еще многомиллионной страны, к сожалению, воспринимает свое государство как объект, которому срочно нужен "папик".
Он бегает между Россией и США в поисках того, на кого бы переложить ответственность за решение. Но Украина нуждается не в сутенерах. Она нуждается в лидерах. Которые возьмут ответственность и будут знать, что делать с клубком проблем, которые оставили после себя такие же вечные искатели хозяина, как и нынешний", - заявил Билецкий.
Надо отметить, что выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе также раскритиковал украинский эксперт по
управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он заявил, что речь президента самом деле навредила репутации Украины,
ведь Зеленский презентовал ее "серой зоной", где инвесторы не могут рассчитывать на защиту прав и не могут быть в
безопасности. К тому же, Зеленский не смог предложить потенциальным инвесторам и партнерам ничего конкретного, -
считает эксперт.
тональность "недолюблена..." и сутерскую суету Ишака он выразил точно
....может потому что в теме ?
готуємо поп-корн ...
вмудрився
коли ви , кацапня , навчитеся Гугл-перекладачем користуватися ..?
Ну, сам-то Вова этим делом давно обзавёлся.
это из-за тебя и подбных эту зеленые мрази и пришли к власти!чмырь сраный!
Шотварицца!)))
гавнопулеметчик?
По данным журналистов издания, на выступлении Зеленского присутствовали несколько десятков человек. Для сравнения в материале приводится в пример выступление премьер-министра Пакистана Имрана Хана, во время которого, по их словам, произошел аншлаг. «Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», - заключают авторы статьи.
В качестве примера абсурдных вещей в выступлении Зеленского журналисты приводят его слова о вступлении Украины в Евросоюз, а именно его высказывание о том, что ЕС следует взять Украину вместо покидающей объединение Великобритании. Кроме того, издание обратило внимание на жалобы президента на тяжелый график. По мнению Arutz 7, они выглядят противоречиво на фоне недавнего скандала с отдыхом Зеленского в Омане.
Украіна нуждаєтся в Білецьком.
(«Україні потрібен Литвин ! Вона працює»)
Торгує державою, наче повією.
Четко...
Так и есть.... Так он привык.. Шут с Квартала-95..
какая разница тебе..- работает он или нет?
На каком заводе работает...?
Енто пипец...
Ты что, его теща?
Вот не работает чел - живет попрошайничеством и грабежами ...., и че?
Как это относится к тому что он написал?...