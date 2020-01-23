 "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе

Об этом политик написал в своем Твиттере и в блоге на страницах издания "Украинская правда"

"Украина - недолюблена и недоинвестирована. Фрейд бы плакал, если бы слушал выступление президента Украины в Давосе. С немым удивлением всегда наблюдал за украинским ажиотажем вокруг форума, на котором большой бизнес и большие политики крупных стран ежегодно обсуждают большие дела. В этом году Зеленскому удалось максимально точно сформулировать ответ на вопрос, что там делает Украина: ищет спонсора. Не идеи, не инвесторов, не контакты. А того, кто даст денег и будет решать все за нас", - написал Андрей Билецкий.

Глава "Нацкорпуса" добавил, что такими словами Владимир Зеленский унизил Украину, а его поведение на форуме было

похожа на поведение сутенера, который ищет для своей страны "папика", но никак не на поведение президента и лидера.

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"Риторика о недолюбленности и недоинвестированности уместна для определенной категории женщин, далеких как от

идей традиционных ценностей, так и от идей феминизма. Такие месседжи - норма в инстаграме, но не на международных форумах. Президент все еще многомиллионной страны, к сожалению, воспринимает свое государство как объект, которому срочно нужен "папик".

Он бегает между Россией и США в поисках того, на кого бы переложить ответственность за решение. Но Украина нуждается не в сутенерах. Она нуждается в лидерах. Которые возьмут ответственность и будут знать, что делать с клубком проблем, которые оставили после себя такие же вечные искатели хозяина, как и нынешний", - заявил Билецкий.

Надо отметить, что выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе также раскритиковал украинский эксперт по

управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он заявил, что речь президента самом деле навредила репутации Украины,

ведь Зеленский презентовал ее "серой зоной", где инвесторы не могут рассчитывать на защиту прав и не могут быть в

безопасности. К тому же, Зеленский не смог предложить потенциальным инвесторам и партнерам ничего конкретного, -

считает эксперт.

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