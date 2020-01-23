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 Политика Украины
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Все про:Давос (313) Зеленский (4358) Билецкий (150)

 "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе

Лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий раскритиковал выступление Президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе. Глава украинских патриотов сравнил Зеленского с "сутенером", который ищет за границей для Украины "папика" а не инвесторов.

Об этом политик написал в своем Твиттере и в блоге на страницах издания "Украинская правда"

"Украина - недолюблена и недоинвестирована. Фрейд бы плакал, если бы слушал выступление президента Украины в Давосе. С немым удивлением всегда наблюдал за украинским ажиотажем вокруг форума, на котором большой бизнес и большие политики крупных стран ежегодно обсуждают большие дела. В этом году Зеленскому удалось максимально точно сформулировать ответ на вопрос, что там делает Украина: ищет спонсора. Не идеи, не инвесторов, не контакты. А того, кто даст денег и будет решать все за нас", - написал Андрей Билецкий.

Глава "Нацкорпуса" добавил, что такими словами Владимир Зеленский унизил Украину, а его поведение на форуме было
похожа на поведение сутенера, который ищет для своей страны "папика", но никак не на поведение президента и лидера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите

"Риторика о недолюбленности и недоинвестированности уместна для определенной категории женщин, далеких как от
идей традиционных ценностей, так и от идей феминизма. Такие месседжи - норма в инстаграме, но не на международных форумах. Президент все еще многомиллионной страны, к сожалению, воспринимает свое государство как объект, которому срочно нужен "папик".

Он бегает между Россией и США в поисках того, на кого бы переложить ответственность за решение. Но Украина нуждается не в сутенерах. Она нуждается в лидерах. Которые возьмут ответственность и будут знать, что делать с клубком проблем, которые оставили после себя такие же вечные искатели хозяина, как и нынешний", - заявил Билецкий.

Надо отметить, что выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе также раскритиковал украинский эксперт по
управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он заявил, что речь президента самом деле навредила репутации Украины,
ведь Зеленский презентовал ее "серой зоной", где инвесторы не могут рассчитывать на защиту прав и не могут быть в
безопасности. К тому же, Зеленский не смог предложить потенциальным инвесторам и партнерам ничего конкретного, -
считает эксперт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецзаявление Зеленского на форуме в Давосе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171599
 
   
 Топ комментарии
 
Кто же нанял на работу этого сутенера? Уж не патриоты ли по вызову?
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и кто у нас порно актриса выходит...похоже он САМ "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 306
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Совет форумчанПравила форума
 
и кто у нас порно актриса выходит...похоже он САМ
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Как только Зелю не называли, но сутенером впервые.) Это хорошее сравнение,это его суть и поднаготная. Такой же барыга как и прошлый.
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А что делать, если количество мозгов у зелектората величина постоянная, если один рассказывает, что кто-то барыга и потому приходит к власти и ему продолжают верить, даже зная о 47 миллионах Долларов США еще перед первым туром.
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Кто же нанял на работу этого сутенера? Уж не патриоты ли по вызову?
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так билецкий и есть патриот по вызову
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"Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 6760билецкий в этой теме шарит-та еще лядь! "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 6760
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при всей моей нелюбви к Белой Воши,
тональность "недолюблена..." и сутерскую суету Ишака он выразил точно

....может потому что в теме ? "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 5030
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от зараз порохняві на Білецького і вигавкаються !
готуємо поп-корн ...
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а ти хочеш на роботу влаштуватися ..))
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А сколько, малоросс, ты платишь за посты о наколотых апельсинах? :D
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ты за свой гонорар бульбой не хочешь поведать , гунявый ?
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Неможемо!!!!!!! Я за бубочкою плачу зосміху! Він і там вмудрився обісратися!
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Факты есть или, как всегда, очередное лапшание?
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плачу зосміху

вмудрився

коли ви , кацапня , навчитеся Гугл-перекладачем користуватися ..?
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І не дивно, смех без причины признак зедурачины.смійся й надалі.
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кацапня тебе в зеркало рожи корчит. как там Бабмас, паражняк не гонит? "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 846
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Президент все еще многомиллионной страны, к сожалению, воспринимает свое государство как объект, которому срочно нужен "папик".

Ну, сам-то Вова этим делом давно обзавёлся. "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 1305
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теперь куда бы Зеленский не поехал неудачники будут выливать тонны помоев на него
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він сам скоро побіжить в країну-помойку)
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Дуже смішно чути таку "глибоку" аналітику від людини, яка ігнорує правила пунктуації)))
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А типа нацкорпус не такие же продажные... Бегают между Аваковым, и патриотизмом.
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Если б вы не суетились то небыло б и сутенера.....
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Сказала политическая проститутка 😁
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о, так то когда нацжоны бегали за Порохом со свинками, то были проститутки? "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 4677
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т.еПорох платил нацжонам, что б они его его обвиняли в корупции? Зебилы такие прикольные "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 2644
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Ты не заметил, как стройно бегали для поднятия рейтина соевого? Хахаха
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спроси у петуха, он профи по тортикам с пальмовым маслом!
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Когда это твой папашка научился тортики печь, кацапа?))
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Много патриотизма нужно иметь, чтоб родную страну сравнить с тупой б...дью!
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которая "принимает со всех сторон и в любом количестве " (Главзебил) "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 8777
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Україні справді потрібен лідер. Тільки у тебе п'ять років була трибуна про це розповідати, а ти такою нагодою знехтував.
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билецкий уже добегался за Порохом!?
это из-за тебя и подбных эту зеленые мрази и пришли к власти!чмырь сраный!
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Ну як йому папа Аваков сказал, так він і бігав. Тепер папа щось не отримав від Зе і Білецький змінює риторику. Бєдная шлюха той Білецький.
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но, и шлюхи порой говорят по делу "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 5316 Обосрался Бубочка в Давосе по самое немогу
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шо,ищешь кто виноват в твоей пєрєиоге на віборах 73%? .в зеркало чаще смотри,а не в телевизор
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Гыы́ыыы, бугогаааааааааа. Ща соевые билецкого любить начнут.
Шотварицца!)))
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Ну якщо тут ще Білецький всрався, то Зе нарешті починає діяти правильно. Слава Пороху! Слава Україні!
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Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. В материале «Фиаско Зеленского на Всемирном форуме в Давосе» на сайте канала журналисты отметили, что украинский лидер выступал перед пустым залом и говорил абсурдные вещи.
По данным журналистов издания, на выступлении Зеленского присутствовали несколько десятков человек. Для сравнения в материале приводится в пример выступление премьер-министра Пакистана Имрана Хана, во время которого, по их словам, произошел аншлаг. «Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», - заключают авторы статьи.
В качестве примера абсурдных вещей в выступлении Зеленского журналисты приводят его слова о вступлении Украины в Евросоюз, а именно его высказывание о том, что ЕС следует взять Украину вместо покидающей объединение Великобритании. Кроме того, издание обратило внимание на жалобы президента на тяжелый график. По мнению Arutz 7, они выглядят противоречиво на фоне недавнего скандала с отдыхом Зеленского в Омане.
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24,45% намагались пояснити це 73,22% ще 21.01.2019, але тим хоч сци межиочі....
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И вот люди сво всего мира думают: какие же дауны эти украинцы, что выбрали себе такое чмо? Они же не знают, что это выбор не украинцев , а малороссов
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Потрох тоже выступал при пустом зале и что? Почему тогда порохатые так слюни не пускали, как сейчас, когда Зе вынужден восстанавливать реноме нашей страны, после позорного правления мародера?
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Ну понятно.
Украіна нуждаєтся в Білецьком.
(«Україні потрібен Литвин ! Вона працює»)
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Точніше і не скажеш..
Торгує державою, наче повією.
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Ищет спонсора...
Четко...
Так и есть.... Так он привык.. Шут с Квартала-95..

"Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе - Цензор.НЕТ 5864
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А на каком заводе работает Белецкий ? 😎
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ты что коммунист?
какая разница тебе..- работает он или нет?
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Какя разница ? Ты где таких выражений набрался ? 😁
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угу..., там же где и все сейчас...
На каком заводе работает...?
Енто пипец...
Ты что, его теща?
Вот не работает чел - живет попрошайничеством и грабежами ...., и че?
Как это относится к тому что он написал?...
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Лучше бы разобрались как Азов стал в один ряд с террористическими организациями, это не меньший позор для страны... и что теперь с этим делать, такие вещи сами по себе не рассасываются, обвинение серьезное.
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Не преувеличивайте. Если несколько десятков конгрессменов с сомнительной репутацией подписали письмо без единого факта, это не значит что их сочинение серьёзные люди будут рассматривать всерьёз.
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если начнёться война между зебобиками и аваковимт, то это будет класно, хоть они оба давно это заслужили.
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Украина снова "на пике" экономического подъема ( как при йуле)! Все стоит! Верните хоть базарного Гройсмана вместо этого кассетного мудрилы!
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Не хочет ли конфедераст Билецкий повторить, что украинцы одной крови с европейской частью паРаши?
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Походу Авакову недолго осталось ! 😁
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Це, просто, черговий хід Авакова до влади.
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ну конечно, наци ахтивисту виднее как искать побогаче спонсоров
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Билецкого сильно не люблю !! но по сути сказал правильно !
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не бачу черги під плакатами "чому не сидять беркута". Не бачу колони з нацсук за зебілом з плакатами "хто замовив Катю".
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Не в Белецькому проблема! Проблема в тому, що Белецький сказав правду, а Зеленському нема чім відповісти.
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это он так в штатах хочет русофобию затевать )
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Билецкий сам нанялся к сутенеру перед выборами . И это его в том числе заслуга что сутенер страну продает . Вот только с Билецким видать не делится .
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