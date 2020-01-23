 Россия не планирует по примеру Ирана признавать ответственность за гибель МН17, - в МИД РФ ответили на призыв главы МИД Нидерландов Блока

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Спикер МИД РФ заявила, что Блок через СМИ провел "надуманные параллели" между атаками на МН17 и на украинский "Боинг" в Иране.
"Главный дипломат Нидерландов, с нашей точки зрения, просто неуместно воспользовался трагедией в Иране, имеющей свои причины, свои особенности, для очередных нападок на Россию, для рекламы уже порядком надоевших субъективных подходов Гааги к катастрофе рейса MH17", - сказала Захарова.
По словам Захаровой, Блок потребовал предоставления Россией "удовлетворительных ответов" на ряд вопросов Совместной следственной группы, которая расследует уничтожение российской ракетой малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
"Тех, которые там сочтут правильными. Нисколько не смущаясь отсутствия доказанных фактов, господин Блок запускает теперь в оборот некие личные ощущения относительно того, что министр иностранных дел Росси, когда речь заходит об MH17, якобы "чувствует себя не в своей тарелке", и что "русским лучше бы признать свою вину, согласиться возместить ущерб родственникам погибших, сняв тем самым возникшую напряженность", - сказала она. При этом Захарова назвала такие заявления "ритуальным вызыванием дождя, не имеющим отношения к праву и юриспруденции", поскольку, по ее словам, Россия предоставила "целый ряд доказательств", которые якобы опровергают вину РФ за атаку на МН17.
"Причем здесь ситуация в Иране в начале 2020 года? Причем здесь то, что случилось в Иране с украинским самолетом, и то, что случилось несколько лет назад с малайзийским "Боингом". Какая связь? Ее нет! Вообще никакой связи", - сказала Захарова.
"Безапелляционные требования Блока к России, как он сказал, признать вину за катастрофу малайзийского самолета в небе над Украиной только из-за того, что в Иране был сбит украинский самолет, являются неуместными, неприемлемыми, лишенными какой-либо здоровой логики", - сказала Захарова. При этом она заявила, что Блок упускает из виду "явную причастность к катастрофе Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта".
...Но тем не менее ***** везде приглашают .
Рашка не визнала жодного своєго злочину.
откладывает таки работа отпечаток на морду лица...
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Клоуны. Под Зеленского косят.
они парующее дерьмо в своих штанах не признают...
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,- плакал ребенок
О том, что никто не придет назад. (Блок)
Странный конфликт.
Конфликт внутренний,а БУК рашистский.
- какой, нах, самальот?!! ничьо ниии знаю, ииик. мы никаво ни сбивали. иииик. наливай!...
- ИГИЛ признаёт свою причастность к террористическм актам, даже совершённым не ею, а РОссия не признаёт даже тех, за которые её "поймали за руку"....