EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом
  3981  36
Материалы по теме:
Все про:МИД РФ (1287) Нидерланды (887) Боинг-777 Malaysia Airlines (1052) Захарова (200)

 Россия не планирует по примеру Ирана признавать ответственность за гибель МН17, - в МИД РФ ответили на призыв главы МИД Нидерландов Блока

В Министерстве иностранных дел РФ считают "неуместным" сравнение главой МИД Нидерландов Стефом Блоком атак на малайзийский самолет рейса МН17 в Донецкой области и украинский "Боинг" в Иране.

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Спикер МИД РФ заявила, что Блок через СМИ провел "надуманные параллели" между атаками на МН17 и на украинский "Боинг" в Иране.

"Главный дипломат Нидерландов, с нашей точки зрения, просто неуместно воспользовался трагедией в Иране, имеющей свои причины, свои особенности, для очередных нападок на Россию, для рекламы уже порядком надоевших субъективных подходов Гааги к катастрофе рейса MH17", - сказала Захарова.

По словам Захаровой, Блок потребовал предоставления Россией "удовлетворительных ответов" на ряд вопросов Совместной следственной группы, которая расследует уничтожение российской ракетой малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты Европарламента призывают РФ последовать примеру Ирана и признать факт сбивания "Боинга" на Донбассе

"Тех, которые там сочтут правильными. Нисколько не смущаясь отсутствия доказанных фактов, господин Блок запускает теперь в оборот некие личные ощущения относительно того, что министр иностранных дел Росси, когда речь заходит об MH17, якобы "чувствует себя не в своей тарелке", и что "русским лучше бы признать свою вину, согласиться возместить ущерб родственникам погибших, сняв тем самым возникшую напряженность", - сказала она. При этом Захарова назвала такие заявления "ритуальным вызыванием дождя, не имеющим отношения к праву и юриспруденции", поскольку, по ее словам, Россия предоставила "целый ряд доказательств", которые якобы опровергают вину РФ за атаку на МН17.

"Причем здесь ситуация в Иране в начале 2020 года? Причем здесь то, что случилось в Иране с украинским самолетом, и то, что случилось несколько лет назад с малайзийским "Боингом". Какая связь? Ее нет! Вообще никакой связи", - сказала Захарова.

Также смотрите: Впервые в катастрофе MH17 обвинили РФ как государство, - Бутусов. ВИДЕО

"Безапелляционные требования Блока к России, как он сказал, признать вину за катастрофу малайзийского самолета в небе над Украиной только из-за того, что в Иране был сбит украинский самолет, являются неуместными, неприемлемыми, лишенными какой-либо здоровой логики", - сказала Захарова. При этом она заявила, что Блок упускает из виду "явную причастность к катастрофе Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта".

Источник: https://censor.net.ua/n3171592
 
   
 Топ комментарии
 
Стандартно: "ваши доказатєльства - нє доказатєльства", "развівают вот ету вот русофобію", "я - нє я і жопа нє моя"... Чого ще чекати від вбивць? Скільки вони вже збили цивільних літаків, розбомбили міст? І чекати від них зізнання? Та вони бистріше історію перепишуть, ніж визнають що вони вбивці
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну скажем так , что страна "ихтамнетов" вообще ничего не признаёт . Но тем не менее ***** везде приглашают .
 показать весь комментарий
 
 
STAS 777

...Но тем не менее ***** везде приглашают .

Россия не планирует по примеру Ирана признавать ответственность за гибель МН17, - в МИД РФ ответили на призыв главы МИД Нидерландов Блока - Цензор.НЕТ 7736
 показать весь комментарий
 
 
это не тенденция, это бабулесы которые изменили круговорот здоровой морали в мире.
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно, а з якого дива? ПАРЕ он не переймається...

Россия не планирует по примеру Ирана признавать ответственность за гибель МН17, - в МИД РФ ответили на призыв главы МИД Нидерландов Блока - Цензор.НЕТ 1400

 показать весь комментарий
 
 
Им проще конституцию у себя переписать. Не удивлён конечно.
 показать весь комментарий
 
 
Стандартно: "ваши доказатєльства - нє доказатєльства", "развівают вот ету вот русофобію", "я - нє я і жопа нє моя"... Чого ще чекати від вбивць? Скільки вони вже збили цивільних літаків, розбомбили міст? І чекати від них зізнання? Та вони бистріше історію перепишуть, ніж визнають що вони вбивці
 показать весь комментарий
 
 
русню никто не спрашивает. В марте меяце начинается процесс по набутылизации монголоидов ( по боингу животворящему).
 показать весь комментарий
 
 
Можно держать пари: эта гора родит лишь мышь! Это очевидно.
 показать весь комментарий
 
Теж мені здивувала..
Рашка не визнала жодного своєго злочину.
 показать весь комментарий
 
 
маняха все больше и больше на Цербера становится похожа.
откладывает таки работа отпечаток на морду лица...
 показать весь комментарий
 
 
Визнавати мають ті що збили цього літака.
 показать весь комментарий
 
 
Да, мы сбили МН-17, но признаваться как Иран не будем!
==========
Клоуны. Под Зеленского косят.
 показать весь комментарий
 
 
о чем вы?
они парующее дерьмо в своих штанах не признают...
 показать весь комментарий
 
 
Причем здесь то, что случилось в Иране с украинским самолетом, и то, что случилось несколько лет назад с малайзийским "Боингом". Какая связь? Ее нет! Вообще никакой связи. -В своё время, в Гааги будет уверять,что она имела ввиду исключительно- мобильную связь!
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,- плакал ребенок
О том, что никто не придет назад. (Блок)
 показать весь комментарий
 
 
В ФСБ учат, отрицай все, даже если тебя стаскивают с девицы.(С)
 показать весь комментарий
 
 
интиресна, захеровой в фильмах ужасов не предлагали сниматься? про нечистую силу и все такое. думаю чьотко подошла бы. там что ипало страшное шо душа чёрная
 показать весь комментарий
 
 
она даже для этих жанров страшная .
 показать весь комментарий
 
 
А нх россии признавать если есть цап видбувайло Украина?)
 показать весь комментарий
 
. При этом она заявила, что Блок упускает из виду "явную причастность к катастрофе Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта"Источник: https://censor.net.ua/n3171592

Странный конфликт.
Конфликт внутренний,а БУК рашистский.
 показать весь комментарий
 
 
Россия не планирует по примеру Ирана признавать ответственность за гибель МН17, - в МИД РФ ответили на призыв главы МИД Нидерландов Блока - Цензор.НЕТ 7738
- какой, нах, самальот?!! ничьо ниии знаю, ииик. мы никаво ни сбивали. иииик. наливай!...
 показать весь комментарий
 
Иран - религиозное государство, для них Божий суд - самое страшное, что они себе могут представить... А рашка - безбожная гэбэшная территория, будут спать в глаза до последнего, натягивать фуйловскую и гундяевскую скрепу на мозги всему миру
 показать весь комментарий
 
Связь самая прямая и непосредственная- ОБА самолета были сбиты рашистами-неофашистами ,просто на территории разных стран ,где присутствуют ************** ихтамнеты
 показать весь комментарий
 
-Чем отличается Россия от ИГИЛ?
- ИГИЛ признаёт свою причастность к террористическм актам, даже совершённым не ею, а РОссия не признаёт даже тех, за которые её "поймали за руку"....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх