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Все про:Великобритания (2280) дипломатия (1214) посол (1353) символика (237) Тризуб (73) Галибаренко Наталья (9)

 Посол Украины в Великобритании Галибаренко рассказала, как удалось добиться исключения трезубца из антитеррористического пособия

Решение об изъятии трезубца из антитеррористического пособия британская полиция приняла после встречи с представителями посольства Украины в Великобритании.

Об этом посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко рассказала "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, о включении трезубца в публикации контртеррористического подразделения британской полиции посольство узнало от украинцев из социальных сетей.

"Мы начали получать запросы от украинцев с просьбой разобраться ... Были проведены соответствующие консультации сначала с Foreign-офисом. Затем мы встречались непосредственно с представителями полиции для объяснения нашей ситуации и статуса трезубца для того, чтобы добиться его исключения из публикации", — отметила дипломат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Британская полиция решила удалить Государственный герб Украины из "Руководства по противодействию экстремизму"

Кроме того, соответствующую работу — публичную и непубличную — проводило Министерство иностранных дел. А глава группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джон Витингдейл поднял вопрос о трезубце во время часа вопросов к правительству перед профильным министром.

После того, как 19 января британское правительство в своем заявлении выразило сожаление по поводу случившегося, украинское посольство встретилось с представителями полиции, рассказала Галибаренко.

"Можно расценивать, что заявление было извинением за то, что произошло. Но во время наших контактов мы четко заявили: извинения — это хорошо, но это только половина дела. Главное с самого начала — не только принести извинения и признать ошибку, но и забрать трезубец из этого пособия. И мы имели свои контакты и выходы на британскую сторону, в частности произошла очень важная непосредственная встреча с полицией. Они нас выслушали и после внутренних консультаций было принято соответствующее решение", — сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания

Как пояснила дипломат, это решение "устраивает украинскую сторону и соответствует украино-британским отношениям".

По мнению посла Украины в Великобритании, логика включения трезубца, а также других организаций, например, Greenpeace, в антитеррористическое пособие, вызывает вопрос: "Это пособие создавалось специальными службами Великобритании. И понятно, что они ни с кем не консультировались. Официальное объяснение полиции — они говорят о том, что якобы национальной символикой и символикой различных организаций злоупотребляют праворадикальные силы".

Напомним, 19 января стало известно, что полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины и МИД потребовали исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис выражал сожаление по поводу оскорбления украинцев, но настаивал, что радикалы могут злоупотреблять использованием трезубца.

23 января трезубец удалили из пособия.

Источник: https://censor.net.ua/n3171590
 
   
 Топ комментарии
 
Наталья Николаевна Галибаренко (укр. Наталія Миколаївна Галібаренко, 12 мая 1978) - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании (c 26 августа 2015 года).

---
Просто не всех ещё заменили на Зе-билов.
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_Гораздо интересней как герб там оказался! От этого за милю рашистами смердит. А контрразведка ВБ мышей не ловит!
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И что же тут "неудачного" в наряде?
Более "неудачно", чем жена Зели опозорилась перед японским Императором в желтом платье?
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Наталья Николаевна Галибаренко (укр. Наталія Миколаївна Галібаренко, 12 мая 1978) - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании (c 26 августа 2015 года).

---
Просто не всех ещё заменили на Зе-билов.
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И что же тут "неудачного" в наряде?
Более "неудачно", чем жена Зели опозорилась перед японским Императором в желтом платье?
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Англійці зберегли добру міну при поганій грі. Це похвально.
Дипломати показали що на своїх посадах не даремно.
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_Гораздо интересней как герб там оказался! От этого за милю рашистами смердит. А контрразведка ВБ мышей не ловит!
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На одном из матчей где-то за рубежом (может в Бельгии) и наш бел-чырвона-белы признали экстремистским и заставили убрать... Не только Украина в центре внимания...
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Дво голова курка ось настоящий знак всесвітнього терроризму.
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а моральная компєнсація в пару лярдов стєрлінґов?
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Да жару вы задали, с перепугу и золото Полуботка отдадут наверняка.
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Нам дуже шкода, але британським прапором зловживають праворадикали. Чи не могла б Велика Британія поміняти свій прапор?
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молодец, галибаренко..вот еще б вы Трезуб поместили к нам на знамя - цены бы вам не было!!!
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Странно, что никто не комментирует. Это успех наших Украинских дипломатов и этот факт нужно признать. Вот так государство должно регулярно и последовательно отстаивать на международной арене свои национальный интересы.
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