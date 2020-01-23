 Посол Украины в Великобритании Галибаренко рассказала, как удалось добиться исключения трезубца из антитеррористического пособия

Об этом посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко рассказала "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, о включении трезубца в публикации контртеррористического подразделения британской полиции посольство узнало от украинцев из социальных сетей.

"Мы начали получать запросы от украинцев с просьбой разобраться ... Были проведены соответствующие консультации сначала с Foreign-офисом. Затем мы встречались непосредственно с представителями полиции для объяснения нашей ситуации и статуса трезубца для того, чтобы добиться его исключения из публикации", — отметила дипломат.

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Кроме того, соответствующую работу — публичную и непубличную — проводило Министерство иностранных дел. А глава группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джон Витингдейл поднял вопрос о трезубце во время часа вопросов к правительству перед профильным министром.

После того, как 19 января британское правительство в своем заявлении выразило сожаление по поводу случившегося, украинское посольство встретилось с представителями полиции, рассказала Галибаренко.

"Можно расценивать, что заявление было извинением за то, что произошло. Но во время наших контактов мы четко заявили: извинения — это хорошо, но это только половина дела. Главное с самого начала — не только принести извинения и признать ошибку, но и забрать трезубец из этого пособия. И мы имели свои контакты и выходы на британскую сторону, в частности произошла очень важная непосредственная встреча с полицией. Они нас выслушали и после внутренних консультаций было принято соответствующее решение", — сказала она.

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Как пояснила дипломат, это решение "устраивает украинскую сторону и соответствует украино-британским отношениям".

По мнению посла Украины в Великобритании, логика включения трезубца, а также других организаций, например, Greenpeace, в антитеррористическое пособие, вызывает вопрос: "Это пособие создавалось специальными службами Великобритании. И понятно, что они ни с кем не консультировались. Официальное объяснение полиции — они говорят о том, что якобы национальной символикой и символикой различных организаций злоупотребляют праворадикальные силы".

Напомним, 19 января стало известно, что полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины и МИД потребовали исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис выражал сожаление по поводу оскорбления украинцев, но настаивал, что радикалы могут злоупотреблять использованием трезубца.

23 января трезубец удалили из пособия.