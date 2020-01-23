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 Общество
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Все про:Днепр_город (2923) земля (1648) кадастр (22) Филатов (391)

 Филатов призвал Генпрокуратуру, НАБУ и ГБР взяться за расследование земельных махинаций в Днепре. ВИДЕО

В мэрии Днепра разоблачили масштабную махинацию по продаже земли по фальшивым документам. В течение полугода подручные местной преступной группировки торговали, по сути, виртуальными кадастрами. Объем выявленных земельных краж равен площади почти 20 футбольных полей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире авторской передачи на своем youtube-канале "Запитай Філатова".

"Есть информация, что процесс организовал бывший управляющий делами горсовета, которого мы со скандалом уволили в 2016 году. Понятно, что за ним, скорее всего, стоят люди, которые называют себя уважаемыми бизнесменами и городскими меценатами. В то же время - и мы говорим об этом открыто - к истории могут быть причастны и некоторые из сегодняшних работников или даже техперсонала горсовета", - заявил Борис Филатов в комментарии к авторской передаче. 

В горсовете Днепра начали служебное расследование. Руководство архивного управления отстраненно. Борис Филатов также призвал предпринимателей вернуть городу незаконно приобретенную землю.

В некоторых фальшивках, датированных концом 90-х годов, указанные названия улиц, которые в городе появятся только после декоммунизации - в 2015 году.

В мэрии Днепра готовы передать правоохранителям все документы и назвать имена предполагаемых исполнителей сделки с продажей земли по фиктивным документам. Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что эпизодами дела интересовалась СБУ, однако, по какой-то причинам, внезапно потеряла к этому интерес. В то же время после изъятия документов, в мэрии ли не сразу направили запрос из одной из прокуратур города.

"Вполне возможно, что такая молниеносная реакция может означать причастность к теневому рынку также и местных правоохранителей", - сообщил глава города.

Борис Филатов отметил: в Днепре земля принадлежит территориальной общине, а не преступникам, которые возомнили себя местечковыми царьками. В мэрии планируют обращаться в суды, чтобы вернуть незаконно проданные участки обратно в коммунальную собственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3171589
 
   
 Топ комментарии
 
не уже кто то опередил корбна?
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Приходит антикоррупционер к коррупционеру и говорит:
- Папа, дай денег...........
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Приходит антикоррупционер к коррупционеру и говорит:
- Папа, дай денег...........
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а почему обращение в публичную плоскость, а не в прокуратуру?
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осилил - призвал... но не отнес туда имеющиеся бамажки
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Так некому нести. Вот и обратился публично. Может рябошапко, и черт баканов чесатся начнут. Филатов призвал Генпрокуратуру, НАБУ и ГБР взяться за расследование земельных махинаций в Днепре - Цензор.НЕТ 9930 Филатов призвал Генпрокуратуру, НАБУ и ГБР взяться за расследование земельных махинаций в Днепре - Цензор.НЕТ 2053
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черт его знает...может Вы и правы!
но все же...так просто на ветер крикнул - сквозняк погнал... а с бумагами и письменной заявой в Генпрокуратуру... мне (по-старинке) кажется надежнее...конкретнее что ли
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мне понравилось...
чет поверил Филатову в этот раз...
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Не пойму, кто то у Бори лакомый кусочек отхватил?
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В Днепропетровской области вообще безпредел с землей и с паями в частности. Есть такое КСГ Днипро конечным бенефициаром которого является бывший губернатор области Касьянов с офшорными счетами на Кипре. Селян пайщиков дурят как хотят. В том же Софиевском районе больше полсотни селян не могут получить свои деньги за аренду пая в 7 га аж 8500 грн. лишь потому, что не захотели больше с этими мошенниками пролонгировать договора аренды. При том что тем пайщикам у которых договора еще в силе деньги выплатили еще в июле. А те кто больше не захотел иметь дело с этим агрохолдингом решили наказать и тупо не платят. По договорам срок выплаты максимум до 31 декабря. Большинство пайщиков люди пожилого возраста и с маленькой пенсией безвылазно сидящих в своих селах . Понимая это и то что люди не поедут судится за 8000 грн в район за 50 км нувориши нагло смеются над ними. Сейчас готовлю коллективный иск плюс попробую закинуть жалобу в прокуратуру и офис президента согласно закона про звернення громадян. Если этот закон еще работает. Безпредел везде и во всем. Посмотрим как новая власть будет реагировать. Хотя надежды на все инстанции мало.
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