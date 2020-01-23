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 Общество
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Все про:Луганщина (4260) прокуратура (3818) Донецкая область (4407)

 В прокуратурах Донецкой и Луганской областей создали спецуправления по военным преступлениям

Прокуратуры Донецкой и Луганской областей завершили формирование спецуправлений для расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины. В их состав вошли 60 прокуроров,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 23 января пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Новосозданные управления будут осуществлять процессуальное руководство и контроль за расследованием по уголовным производствам в отношении преступлений против основ национальной безопасности Украины, неприкосновенности государственных границ и других преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры областных и местных прокуратур в Донецкой и Луганской областях осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в более чем 10,5 тыс. уголовных производств данной категории.

Региональные подразделения будут также сотрудничать с общественными правозащитными организациями по вопросам документирования военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и коммуницировать с пострадавшими или свидетелями преступных действий.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил жительницу Донетчины, участвовавшую проведении "референдума" о создании "ДНР", к 5 годам заключения с испытательным сроком, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3171586
 
   
 Топ комментарии
 
Тепер кожний АТОшник може бути злочинцем.
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и это не шутки, все к этому и шло!
ну что же, посмотрим, на сколько они оторваны от мира и реальности.
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раздайте этим прокуроским лоботрясам по карабину - пусть идут родину защищать. менты авакова помогут. а мы понаблюдаем за их "вiйськовими злочинами"...
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А по Зєліним панятіям обміняють всіх злочинців(якщо спіймають) на таксистів. Жаль коштів на зарплату слідакам і прокурорам.
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Тепер кожний АТОшник може бути злочинцем.
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и это не шутки, все к этому и шло!
ну что же, посмотрим, на сколько они оторваны от мира и реальности.
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Так в нас не війна, а вооруженный конфликт. Цим все сказано.
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раздайте этим прокуроским лоботрясам по карабину - пусть идут родину защищать. менты авакова помогут. а мы понаблюдаем за их "вiйськовими злочинами"...
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Эта риванш, при Парашенке такова небыла!
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Звичайно, що ні. Була європейська модель військових прокурорів. А Рябошапка вигадав п'ятиколісний велосипед - спецуправління при обласних прикуратурах. Різн ця в тому, що військовий прокурор - в першу чергу військова людина, яка здійснює прокурорський нагляд у військах, які не є для неї таємницею. У Рябошапки специфічні військові правопорушення свпроводжубть цивільні прокурори, які не мають поняття, що таке військова служба.
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Вы путаете преступления совершенные военнслужащими с военными преступлениями. Специально или по глупости вы утверждаете, что основнвм оъектом расследований военных преступлений должны быть Украинские военные. Цитирую вас "військовий прокурор - в першу чергу військова людина, яка здійснює прокурорський нагляд у військах". В статье, же сказанно наоборот "Новосозданные управления будут осуществлять процессуальное руководство и контроль за расследованием по уголовным производствам в отношении преступлений против основ национальной безопасности Украины, неприкосновенности государственных границ и других преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины". Приведу простой пример. Путин - не военнослужащий, но военные преступления совершал.
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Я просто не вдавався у деталі. Так, Ви праві.
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престплений было действительно много. может с кивы начнем. заява уже есть
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Скоро зелебобики начнут волать "пєрєстаньтє задр@чівать ківу!!!"
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Ага,знову зрада!!!! Знову підкоп під мальдівську.....
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повторение того же,что было в 2014 году,когда получавшие денежное пособие от украинского государства,донецко-луганские органы власти, скопом перешли на службу рашисту за исключением единиц.которые должны были искать прибежище в Украине...
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Ну так сокращение грядет...а пацанам надо рабочие места!!!
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