 В прокуратурах Донецкой и Луганской областей создали спецуправления по военным преступлениям

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 23 января пресс-служба Офиса генпрокурора.



"Новосозданные управления будут осуществлять процессуальное руководство и контроль за расследованием по уголовным производствам в отношении преступлений против основ национальной безопасности Украины, неприкосновенности государственных границ и других преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", – говорится в сообщении.



Сейчас прокуроры областных и местных прокуратур в Донецкой и Луганской областях осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в более чем 10,5 тыс. уголовных производств данной категории.



Региональные подразделения будут также сотрудничать с общественными правозащитными организациями по вопросам документирования военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и коммуницировать с пострадавшими или свидетелями преступных действий.



В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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