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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11537) конкурс (832) Мининфраструктуры (666) АМПУ (30) Вецкаганс (6)

 Мининфраструктуры объявило открытый отбор на должность руководителя Администрации морских портов

Министерство инфраструктуры Украины объявило открытый отбор на должность главы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на официальном сайте украинского правительства в четверг вечером, отбор объявлен согласно уставу ГП "АМКУ" и решению Наблюдательного совета от 17 января 2020 года.

Как сообщалось, на то время гражданин Латвии, портовый специалист Райвис Вецкаганс был назначен и.о. председателя ГП "Администрация морских портов Украины" в 2017 году.

В начале января 2020 года он заявил, что не намерен подавать свою кандидатуру на анонсированный конкурс на указанную должность, при этом всецело одобрил проведение конкурса и заявил о намерениях продолжить работу в Украине в частном секторе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация морпортов Украины потребует от РФ более 1,24 млрд грн компенсации за утраченное имущество вследствие оккупации Крыма

Источник: https://censor.net.ua/n3171584
 
 
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На дуже хлібне місце потрібний бажаючий безсрібник?
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Предпочтение будет отдано владельцам шаурмячных и свадебным фотографам, не знающим украинского языка. Мінінфраструктури оголосило відкритий відбір на посаду керівника Адміністрації морських портів - Цензор.НЕТ 4776
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Бывший депутат, а теперь заместитель генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем в конце 2019 года заработал 486,6 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют существенные изменения в имущественном состоянии, которые были поданы в НАПК на протяжении месяца:

2 декабря 2019 года получил 310,5 тыс. гривен (изменения поданы 11.12.2019 года);
27 декабря 2019 года получил 176 тыс. гривен (изменения поданы 14.01.2020 года).

Похоже, речь шла о выплате зарплат за ноябрь и за декабрь.

Огромные заработки новоиспеченного замдиректора концерна давно привлекли внимание прессы, но до сих пор непонятна методология расчетов огромных окладов. Его составляющие, оценка и KPI.

Поскольку создается странный прецедент. Ведь начальник Наема глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абрамавичус зарабатывает в 5 раз меньше. За два месяца - в ноябре-декабре 2019 года - он получил доход в размере 50 прожиточных минимумов, то есть 92,6 тыс. гривен.
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я готов - 300 тис премии хочу как всем так и мне
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Срочно открывается набор на должность Фунтика.-руководителя Администрации морских портов, ( Я при царе сидел, я при Керенском сидел...) Рога и копыта.
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