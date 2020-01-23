 Мининфраструктуры объявило открытый отбор на должность руководителя Администрации морских портов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на официальном сайте украинского правительства в четверг вечером, отбор объявлен согласно уставу ГП "АМКУ" и решению Наблюдательного совета от 17 января 2020 года.

Как сообщалось, на то время гражданин Латвии, портовый специалист Райвис Вецкаганс был назначен и.о. председателя ГП "Администрация морских портов Украины" в 2017 году.

В начале января 2020 года он заявил, что не намерен подавать свою кандидатуру на анонсированный конкурс на указанную должность, при этом всецело одобрил проведение конкурса и заявил о намерениях продолжить работу в Украине в частном секторе.

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