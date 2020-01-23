 Мининфраструктуры объявило открытый отбор на должность руководителя Администрации морских портов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на официальном сайте украинского правительства в четверг вечером, отбор объявлен согласно уставу ГП "АМКУ" и решению Наблюдательного совета от 17 января 2020 года.
Как сообщалось, на то время гражданин Латвии, портовый специалист Райвис Вецкаганс был назначен и.о. председателя ГП "Администрация морских портов Украины" в 2017 году.
В начале января 2020 года он заявил, что не намерен подавать свою кандидатуру на анонсированный конкурс на указанную должность, при этом всецело одобрил проведение конкурса и заявил о намерениях продолжить работу в Украине в частном секторе.
Об этом свидетельствуют существенные изменения в имущественном состоянии, которые были поданы в НАПК на протяжении месяца:
2 декабря 2019 года получил 310,5 тыс. гривен (изменения поданы 11.12.2019 года);
27 декабря 2019 года получил 176 тыс. гривен (изменения поданы 14.01.2020 года).
Похоже, речь шла о выплате зарплат за ноябрь и за декабрь.
Огромные заработки новоиспеченного замдиректора концерна давно привлекли внимание прессы, но до сих пор непонятна методология расчетов огромных окладов. Его составляющие, оценка и KPI.
Поскольку создается странный прецедент. Ведь начальник Наема глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абрамавичус зарабатывает в 5 раз меньше. За два месяца - в ноябре-декабре 2019 года - он получил доход в размере 50 прожиточных минимумов, то есть 92,6 тыс. гривен.