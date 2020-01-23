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Все про:Житомирщина (795) Нацполиция (10783) правоохранительные органы (835) угон (241)

 Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село. ФОТО

20-летний парень угнал трактор из соседского гаража и отправился на гулянку. Когда за ним приехали полицейские, он еще не успел протрезветь.

Угон трактора произошел в с. Кирдан Овручского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

44-летний местный житель обратился к полицейским с заявлением о том, что из его гаража украли трактор.

"Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции вскоре обнаружили разыскиваемый трактор брошенным в поле между населенными пунктами. А по свидетельству селян быстро удалось установить причастного к правонарушению", — рассказал начальник Овручского ОП ГУНП Игорь Цалко.

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"20-летнего жителя с. Кирдан, обоснованно подозреваемого в незаконном завладении трактором, полицейские обнаружили в нетрезвом, по внешним признакам, состоянии. Свою вину он признал и пояснил, что воспользовался чужим трактором, чтобы ночью добраться до соседнего села на выпивку к товарищам. Впрочем назад транспортное средство не пригнал, потому что он погряз в поле", — сказано в сообщении полиции.

Производство расследуют по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село 01
Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171582
 
   
 Топ комментарии
 
очень выпить хотелось, поэтому гнал на первой космической))
Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 8515
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Від кацапів ми недалеко відстали по таких п'яних пригодах. Це нас білше єднає з ордою, аніж з європою.
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Від кацапів ми недалеко відстали по таких п'яних пригодах. Це нас білше єднає з ордою, аніж з європою.
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Он превзошёл мои ожидания . Дна ещё НЕ видно . Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 6028
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Терміново на першу сторінку "Нью Йорк таймс" -новина глобального рівня ))
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Это новость масштаба страны? Да каждый выходной такая фигня.
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так интерес у народа к таким новостям. Сам порой задумываюсь это политический форум или что? Но потом смотрю количество просмотров под такими "событиями" и отношусь с пониманием.
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«Погулял» не хило😬........Бывает........😁
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Ну, хайпанул парняга. Правда повод для хайпа овсем дурацкий.
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Ну, правильно, Штепе компенсацию 3600 евро, а мужику 5-8 отсидки..., за празднование Соборности Украины. Понять и простить, на первый раз. Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 9772
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китайський хлам ним тільки на пянку їздити і то грузне в полі . вони обоє нерозумні той шо купив і той шо вкрав цей трактор
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Ти в курсі, що робили з конокрадами?
І по історичним міркам не так давно.
І не розбирались, шо там була за конячка.
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А шо велика своего не было, в 20 лет себе всю жизнь испортил. Может сжалится сосед, заберет заяву, молодой, кровь играет... врядли он в 20 лет хронический алкоголик. А если сядет в тюрьму, тогда точно им станет, да и воровать тогда уже будет с другой целью.
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очень выпить хотелось, поэтому гнал на первой космической))
Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 8515
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димок димок від машин мов дівочі літа...(c)
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БЛИН!!!!!!!
А по передним колесам не скажешь, что они с тормозами!
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пракатился паприколу впрочем так же как и голосовал.
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Видать не в первый раз угонял, раз пришлось в полицию обращаться. Достал.
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та то порох виноват, довел изверг народ, уже и побухать до дружбанов в соседнюю селуху нема на чем съездить! заберите пацана в армию хоть на бэхе в луганде накатается , возле башни....
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Теперь ему осталось только что "воронок" угнать.. Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 996
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Ми колись по горілку зимою теж їздили гусеничним за п*ять км! Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 1488Дороги поперемітало!
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йєдєм, йєдєм в сасєднєйє сєло на діскатєку!
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как скучно ми жівьйом - у нас пропал дух авантюрізьма
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атпустітє хльопця - він же не со зла
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Чув історію, як на будівництві газопровода їздили по пляшку трубоукладником. Одного разу тракторист заснув і пошкодив стрілою лісові насадження в лісопарку. Після цього газовщики вже скидалися не на пляшку, а на штраф.
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Новость уровня страны! Браво цензор, это реально уровень этого опущеного сайта!!!!
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Скоро уже и на новость шо у бабы Клавы угнали корову - будут политику приплетать)
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Трактор хорош!Реально провоцировал
Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село - Цензор.НЕТ 2294
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