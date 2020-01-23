 Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село. ФОТО

Угон трактора произошел в с. Кирдан Овручского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

44-летний местный житель обратился к полицейским с заявлением о том, что из его гаража украли трактор.

"Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции вскоре обнаружили разыскиваемый трактор брошенным в поле между населенными пунктами. А по свидетельству селян быстро удалось установить причастного к правонарушению", — рассказал начальник Овручского ОП ГУНП Игорь Цалко.

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"20-летнего жителя с. Кирдан, обоснованно подозреваемого в незаконном завладении трактором, полицейские обнаружили в нетрезвом, по внешним признакам, состоянии. Свою вину он признал и пояснил, что воспользовался чужим трактором, чтобы ночью добраться до соседнего села на выпивку к товарищам. Впрочем назад транспортное средство не пригнал, потому что он погряз в поле", — сказано в сообщении полиции.

Производство расследуют по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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