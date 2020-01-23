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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4842) Киевская область (1852) правоохранительные органы (835) ГФС (3495) ГБР (879)

 Сотрудник ГУ ГФС в Киевской области задержан при получении 20 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника отдела Главного управления ГФС в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудник ГУ ГФС в Киевской области задержан при получении 20 тыс. грн взятки, - ГБР 01

Чиновник требовал от гражданина 20 тыс. грн взятки за ускорение проведения проверки перед ликвидацией предприятия и ее успешное завершение без претензий со стороны ГФС.

Сотрудник ГУ ГФС в Киевской области задержан при получении 20 тыс. грн взятки, - ГБР 02

Налоговика задержали во время получения взятки в служебном кабинете в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сотрудник ГУ ГФС в Киевской области задержан при получении 20 тыс. грн взятки, - ГБР 03

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Сотрудник ГУ ГФС в Киевской области задержан при получении 20 тыс. грн взятки, - ГБР 04

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171581
 
 
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За 5%. Делайте ставки!
Сегодня хирурга отпустили с штрафом 8,5 тыс гр. за взятку 20тыс $, и 1 миллион $ ему вернули, так как не смогли доказать их коррупционное происхождение! При зарплате 15 тыс гр.!
Как сказал Премьер, в Украине они победили коррупцию!
Не зря они закон зарубили! Так что всем легализировали всё украденное!
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повисьтє жалованійє шоп бєднийє митарі на взятку мєньше лімона нє соглашалісь!!!
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У ДФС нет подномочий делать проверки. Эта новость туфта
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Эта подстава. Им так мало брать начальство запрещает
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