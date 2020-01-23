 Побратимы попрощались с погибшим украинским воином Николаем Сорочуком в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает интернет-издание "Волынские новости" со ссылкой на собственного корреспондента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Заупокойные молитвы, а также прощание побратимов с погибшим от пули снайпера 22-летним волынянином Николаем Сорочуком состоялось сегодня, 23 января, в городе Мариуполь Донецкой области.

Так, во время церемонии прощания присутствовали военные капелланы, боевые побратимы, а также любимая девушка Николая.

После панихиды автомобиль гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" повез тело военнослужащего в последний путь - на родную Волынь.

Богослужение по погибшему воину состоялось в Мариуполе в 16:00. После тело военного повезли в последний путь в родной дом. Ориентировочно траурный кортеж прибудет на Волынь завтра, 24 января, около 8:00 часов", - отмечается в сообщении.

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