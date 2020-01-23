EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  2262  2
Материалы по теме:
Все про:смерть (6375) Ян Осока (937) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (52)

 Побратимы попрощались с погибшим украинским воином Николаем Сорочуком в Мариуполе. ФОТОрепортаж

23 января, в городе Мариуполь Донецкой области побратимы попрощались с Николаем Васильевичем Сорочуком, 1997 года рождения, жителем сели Лище Луцкого района Волынской области, военнослужащим 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 22 января на Приазовском направлении от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом сообщает интернет-издание "Волынские новости" со ссылкой на собственного корреспондента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Заупокойные молитвы, а также прощание побратимов с погибшим от пули снайпера 22-летним волынянином Николаем Сорочуком состоялось сегодня, 23 января, в городе Мариуполь Донецкой области.

Так, во время церемонии прощания присутствовали военные капелланы, боевые побратимы, а также любимая девушка Николая.

После панихиды автомобиль гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" повез тело военнослужащего в последний путь - на родную Волынь.

Богослужение по погибшему воину состоялось в Мариуполе в 16:00. После тело военного повезли в последний путь в родной дом. Ориентировочно траурный кортеж прибудет на Волынь завтра, 24 января, около 8:00 часов", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Николай Сорочук погиб на Донбассе 22 января от рук российских наемников. ФОТО

Побратимы попрощались с погибшим украинским воином Николаем Сорочуком в Мариуполе 01
Побратимы попрощались с погибшим украинским воином Николаем Сорочуком в Мариуполе 02
Побратимы попрощались с погибшим украинским воином Николаем Сорочуком в Мариуполе 03
Побратимы попрощались с погибшим украинским воином Николаем Сорочуком в Мариуполе 04
Побратимы попрощались с погибшим украинским воином Николаем Сорочуком в Мариуполе 05
Побратимы попрощались с погибшим украинским воином Николаем Сорочуком в Мариуполе 06

Источник: https://censor.net.ua/n3171578
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх